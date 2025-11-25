Приход Рубио изменил тон переговоров относительно "мирного плана" США для Украины, - Politico
Появление государственного секретаря США Марко Рубио в переговорном процессе заметно изменило подход американской стороны к взаимодействию с Украиной относительно предложенного "мирного плана".
Об этом говорится в материале Politico, передает Цензор.НЕТ.
Издание отмечает, что на начальном этапе переговоры вел министр Сухопутных войск США Дэн Дрисколл, чей стиль был жестким и сопровождался ультиматумами. Однако после прибытия Рубио в Женеву 23 ноября тон разговоров изменился: администрация Трампа отказалась от требования согласовать предложение до 27 ноября, а США стали больше учитывать позиции украинской и европейской сторон.
"Мы считаем, что участие Марко Рубио в продолжении переговоров имеет большое значение", - сказало одно из источников из страны-члена НАТО. По их словам, темп обсуждений замедлился, и это позволило партнерам более подробно проработать позиции.
Politico подчеркивает, что Рубио фактически стал фигурой, которая "наводит порядок" в процессе, возвращая фокус Вашингтона на союзников и партнеров, а не на Москву. Его участие также способствовало привлечению других представителей администрации к работе в Женеве и согласованию внутренних разногласий в команде Трампа.
Европейские чиновники отметили, что в Женеве переговоры "пошли в правильном направлении", а гибкость США возросла. Четыре собеседника Politico подтвердили, что Вашингтон больше не настаивает на жестком соблюдении первоначального 28-пунктного плана, который вызвал беспокойство союзников.
Один из европейских источников подчеркнул, что Рубио лучше других в администрации понимает позицию Киева: "Украинское правительство просто не может подписать капитуляцию".
Что предшествовало?
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
- Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
- Президент Владимир Зеленский впоследствии подтвердил, что на данный момент пунктов мирного плана меньше - их уже не 28. Он также добавил, что самые чувствительные вопросы относительно мирного соглашения обсудит с президентом США Дональдом Трампом.
