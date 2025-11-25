РУС
2 520 5

Приход Рубио изменил тон переговоров относительно "мирного плана" США для Украины, - Politico

Марко Рубио

Появление государственного секретаря США Марко Рубио в переговорном процессе заметно изменило подход американской стороны к взаимодействию с Украиной относительно предложенного "мирного плана".

Об этом говорится в материале Politico, передает Цензор.НЕТ.

Издание отмечает, что на начальном этапе переговоры вел министр Сухопутных войск США Дэн Дрисколл, чей стиль был жестким и сопровождался ультиматумами. Однако после прибытия Рубио в Женеву 23 ноября тон разговоров изменился: администрация Трампа отказалась от требования согласовать предложение до 27 ноября, а США стали больше учитывать позиции украинской и европейской сторон.

"Мы считаем, что участие Марко Рубио в продолжении переговоров имеет большое значение", - сказало одно из источников из страны-члена НАТО. По их словам, темп обсуждений замедлился, и это позволило партнерам более подробно проработать позиции.

Politico подчеркивает, что Рубио фактически стал фигурой, которая "наводит порядок" в процессе, возвращая фокус Вашингтона на союзников и партнеров, а не на Москву. Его участие также способствовало привлечению других представителей администрации к работе в Женеве и согласованию внутренних разногласий в команде Трампа.

Европейские чиновники отметили, что в Женеве переговоры "пошли в правильном направлении", а гибкость США возросла. Четыре собеседника Politico подтвердили, что Вашингтон больше не настаивает на жестком соблюдении первоначального 28-пунктного плана, который вызвал беспокойство союзников.

Один из европейских источников подчеркнул, что Рубио лучше других в администрации понимает позицию Киева: "Украинское правительство просто не может подписать капитуляцию".

Что предшествовало?

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
  • Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
  • Президент Владимир Зеленский впоследствии подтвердил, что на данный момент пунктов мирного плана меньше - их уже не 28. Он также добавил, что самые чувствительные вопросы относительно мирного соглашения обсудит с президентом США Дональдом Трампом.

Автор: 

США (28392) Рубио Марко (322) война в Украине (6974)
Стали такі лагідні. Такі тендітні.
25.11.2025 12:42 Ответить
один з небегатьох адекватів з команди рудого обмудня
25.11.2025 12:49 Ответить
Європейські партнери України та притомний держсекретар Рубіо врятували Україну та честь США від прийняття плану запутлерівських невігласів ближнього кола POTUS.
25.11.2025 12:54 Ответить
..Для когго саме пішли переговори у правильному напрямку..... Як буде той напрямок хкуйло і Трапло будуть викривляти... Тепер зрозуміло що вовк Трампло дивиться на тайгу...а не на Україну .. зрозуміло для пи...аболів. яких у нас називають експерти... Один тільки експерт ненаціпив рожевих окулярів, прізвище не памятаю)як відразу сказав що Трампло це хкуйло то і сьогодні у нього така думка..
25.11.2025 13:03 Ответить
в США така ж проблема як і в України - довбні при владі
25.11.2025 13:05 Ответить
 
 