Приход Рубио изменил тон переговоров относительно "мирного плана" США для Украины, - Politico

Появление государственного секретаря США Марко Рубио в переговорном процессе заметно изменило подход американской стороны к взаимодействию с Украиной относительно предложенного "мирного плана".

Об этом говорится в материале Politico, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Издание отмечает, что на начальном этапе переговоры вел министр Сухопутных войск США Дэн Дрисколл, чей стиль был жестким и сопровождался ультиматумами. Однако после прибытия Рубио в Женеву 23 ноября тон разговоров изменился: администрация Трампа отказалась от требования согласовать предложение до 27 ноября, а США стали больше учитывать позиции украинской и европейской сторон.

"Мы считаем, что участие Марко Рубио в продолжении переговоров имеет большое значение", - сказало одно из источников из страны-члена НАТО. По их словам, темп обсуждений замедлился, и это позволило партнерам более подробно проработать позиции.

Politico подчеркивает, что Рубио фактически стал фигурой, которая "наводит порядок" в процессе, возвращая фокус Вашингтона на союзников и партнеров, а не на Москву. Его участие также способствовало привлечению других представителей администрации к работе в Женеве и согласованию внутренних разногласий в команде Трампа.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп встретится с Рубио по итогам переговоров США и Украины в Женеве, - Sky News

Европейские чиновники отметили, что в Женеве переговоры "пошли в правильном направлении", а гибкость США возросла. Четыре собеседника Politico подтвердили, что Вашингтон больше не настаивает на жестком соблюдении первоначального 28-пунктного плана, который вызвал беспокойство союзников.

Один из европейских источников подчеркнул, что Рубио лучше других в администрации понимает позицию Киева: "Украинское правительство просто не может подписать капитуляцию".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Огромный прогресс" США в отношении мира упирается в нежелание России идти на компромисс, - CNN

Что предшествовало?

В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.

Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.

По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.

Президент Владимир Зеленский впоследствии подтвердил, что на данный момент пунктов мирного плана меньше - их уже не 28. Он также добавил, что самые чувствительные вопросы относительно мирного соглашения обсудит с президентом США Дональдом Трампом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Соглашения в Женеве спасают отношения с США, однако вряд ли будут долговечными, - The Economist