Трамп встретится с Рубио по итогам переговоров США и Украины в Женеве, - Sky News
В понедельник, 24 ноября, президент США Дональд Трамп проведет встречу с государственным секретарем Марко Рубио, который 23 ноября в Женеве возглавлял американскую делегацию на переговорах по мирному плану для Украины.
Об этом сообщает Sky News, информирует Цензор.НЕТ.
Трамп встретится с Рубио
"Сегодня Дональд Трамп встретится со своим государственным секретарем Марко Рубио, который в течение выходных руководил переговорами в Женеве по внесению изменений в мирное предложение США для Украины", - говорится в сообщении.
Sky News отмечает, что вчера Рубио заявил, что переговоры были "очень полезными", и это был самый продуктивный день за "очень долгое время".
"Я очень оптимистично настроен по поводу того, что мы сможем что-то сделать", - заявлял госсекретарь по итогам переговоров в Женеве.
Что предшествовало?
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
- Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
- Президент Владимир Зеленский впоследствии подтвердил, что на данный момент пунктов мирного плана меньше - их уже не 28. Он также добавил, что самые чувствительные вопросы относительно мирного соглашения обсудит с президентом США Дональдом Трампом.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/