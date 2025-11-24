РУС
Трамп встретится с Рубио по итогам переговоров США и Украины в Женеве, - Sky News

В понедельник, 24 ноября, президент США Дональд Трамп проведет встречу с государственным секретарем Марко Рубио, который 23 ноября в Женеве возглавлял американскую делегацию на переговорах по мирному плану для Украины.

Об этом сообщает Sky News, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня Дональд Трамп встретится со своим государственным секретарем Марко Рубио, который в течение выходных руководил переговорами в Женеве по внесению изменений в мирное предложение США для Украины", - говорится в сообщении.

Sky News отмечает, что вчера Рубио заявил, что переговоры были "очень полезными", и это был самый продуктивный день за "очень долгое время".

"Я очень оптимистично настроен по поводу того, что мы сможем что-то сделать", - заявлял госсекретарь по итогам переговоров в Женеве.

Читайте также: Кислица о мирном соглашении из 19 пунктов: Самые чувствительные вопросы оставили для решения между Трампом и Зеленским

Что предшествовало?

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
  • Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
  • Президент Владимир Зеленский впоследствии подтвердил, что на данный момент пунктов мирного плана меньше - их уже не 28. Он также добавил, что самые чувствительные вопросы относительно мирного соглашения обсудит с президентом США Дональдом Трампом.

Читайте также: Мирный план США сократили с 28 пунктов до 19, - FT

