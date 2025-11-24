Трамп встретится с Рубио по итогам переговоров США и Украины в Женеве, - Sky News

В понедельник, 24 ноября, президент США Дональд Трамп проведет встречу с государственным секретарем Марко Рубио, который 23 ноября в Женеве возглавлял американскую делегацию на переговорах по мирному плану для Украины.

Трамп встретится с Рубио

"Сегодня Дональд Трамп встретится со своим государственным секретарем Марко Рубио, который в течение выходных руководил переговорами в Женеве по внесению изменений в мирное предложение США для Украины", - говорится в сообщении.

Sky News отмечает, что вчера Рубио заявил, что переговоры были "очень полезными", и это был самый продуктивный день за "очень долгое время".

"Я очень оптимистично настроен по поводу того, что мы сможем что-то сделать", - заявлял госсекретарь по итогам переговоров в Женеве.

Что предшествовало?

В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.

Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.

По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.

Президент Владимир Зеленский впоследствии подтвердил, что на данный момент пунктов мирного плана меньше - их уже не 28. Он также добавил, что самые чувствительные вопросы относительно мирного соглашения обсудит с президентом США Дональдом Трампом.

