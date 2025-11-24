Трамп зустрінеться з Рубіо за підсумками перемовин США та України в Женеві, - Sky News

У понеділок, 24 листопада, президент США Дональд Трамп проведе зустріч з державним секретарем Марко Рубіо, який 23 листопада у Женеві очолював американську делегацію на переговорах щодо мирного плану для України.

Про це повідомляє Sky News, інформує Цензор.НЕТ.

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Трамп зустрінеться з Рубіо

"Сьогодні Дональд Трамп зустрінеться зі своїм державним секретарем Марко Рубіо, який впродовж вихідних керував переговорами в Женеві щодо внесення змін до мирної пропозиції США для України", - йдеться у повідомленні.

Sky News зазначає, що вчора Рубіо заявив, що переговори були "дуже корисними", і це був найпродуктивніший день за "дуже довгий час".

"Я дуже оптимістично налаштований щодо того, що ми зможемо щось зробити",- заявляв держсекретар за підсумками перемовин у Женеві.

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Що передувало?

У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.

Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.

За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.

Президент Володимир Зеленський згодом підтвердив, що станом на зараз, пунктів мирного плану менше - їх уже не 28. Він також додав, що найчутливіші питання щодо мирної угоди обговорить із президентом США Дональдом Трампом.

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