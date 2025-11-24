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Новини Мирний план США
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Трамп зустрінеться з Рубіо за підсумками перемовин США та України в Женеві, - Sky News

рубіо,трамп

У понеділок, 24 листопада, президент США Дональд Трамп проведе зустріч з державним секретарем Марко Рубіо, який 23 листопада у Женеві очолював американську делегацію на переговорах щодо мирного плану для України.

Про це повідомляє Sky News, інформує Цензор.НЕТ.

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Трамп зустрінеться з Рубіо 

"Сьогодні Дональд Трамп зустрінеться зі своїм державним секретарем Марко Рубіо, який впродовж вихідних керував переговорами в Женеві щодо внесення змін до мирної пропозиції США для України", - йдеться у повідомленні.

Sky News зазначає, що вчора Рубіо заявив, що переговори були "дуже корисними", і це був найпродуктивніший день за "дуже довгий час".

"Я дуже оптимістично налаштований щодо того, що ми зможемо щось зробити",- заявляв держсекретар за підсумками перемовин у Женеві.

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Що передувало?

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
  • Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.
  • Президент Володимир Зеленський згодом підтвердив, що станом на зараз, пунктів мирного плану менше - їх уже не 28. Він також додав, що найчутливіші питання щодо мирної угоди обговорить із президентом США Дональдом Трампом.

Читайте також: Мирний план США скоротили із 28 пунктів до 19, - FT

Автор: 

Трамп Дональд (8911) Рубіо Марко (446)
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Давить Україну - це основна незмінна теза рудого дегенерата. А може і зеленого дебіла та його Ермаків.
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24.11.2025 23:32 Відповісти
Чи часто ми чули про таке пряме включення новини - ТРАМП-РУБІО - розмова з радником НАЦБЕЗПЕКИ, ДЕРЖЕКРЕТАРЕМ , другим політиком в історії США, котрий обіймає обидві ці посади . Першим був Кіснджер. Й що приємно самому Рубіо - як обісралася молода команда ультраправих - ВЕНС - ЗЯТЬОК ...
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24.11.2025 23:54 Відповісти
23 листопада 2025, 01:56 pm MAGA-патріоти з Нігерії))) Важкий день для Америки. Ілон Маск випустив оновлення, яке дозволяє бачити країну походження акаунтів в соцмережі Х. Мільйони американців побачили, що за агресивними та популярними політичними акаунтами, які маскувались під MAGA-патріотів, стоять SMM-менеджери з усього світу, переважно з Індії, Пакистану, Нігерії, Індонезії, Філіппін тощо. (С)
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/
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25.11.2025 00:12 Відповісти
А що це означає? Маск знову за демократів ? Мститься? Те саме маємо в цілувальниках Лєща чи зєльного буби...Залишилось видати закон рахувати підтрумуючих ботів як голоси ЗА на виборах ...
Яодного часу сиділа в Х й бачила, як сам Маск викидав підроблення відеомітингів в підтримку ультра-правих претендентів в Румунії та Німеччині . Як він видавав на Х відео з зігуючим Макроном , "відрізавши" в другій руці руку дружини, та вітаючих натовп , разом ходячи по сцені за ручку , змонтувавши повтор жесту від серця до натовпу , як зігування...

Я сиділа й текстила що це підробка , а тисячі ботів лайками, як німці чи румуни , фашистським кандидатам...
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25.11.2025 03:09 Відповісти
знаєте, що скаже Рубіо трампу ?

ось що:
"Ну ти й мудило, старе руде чмо !"

.
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25.11.2025 03:10 Відповісти
Він йому це не скаже, він йому це подумає - бо буде там, куди послав Трамп колись Болтона здається... Або -Першим держсекретарем Трампа був Рекс Тіллерсон, колишній керівник ExxonMobil, який обіймав цю посаду до березня 2018 року, після того, як його спіймали на тому, що він назвав Трампа «ідіотом». У цьому році він відмовився підтримати жодного з кандидатів.
А Рубіо таки терплячий кубинець мабуть
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25.11.2025 03:30 Відповісти
 
 