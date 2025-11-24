Трамп зустрінеться з Рубіо за підсумками перемовин США та України в Женеві, - Sky News
У понеділок, 24 листопада, президент США Дональд Трамп проведе зустріч з державним секретарем Марко Рубіо, який 23 листопада у Женеві очолював американську делегацію на переговорах щодо мирного плану для України.
Про це повідомляє Sky News, інформує Цензор.НЕТ.
Трамп зустрінеться з Рубіо
"Сьогодні Дональд Трамп зустрінеться зі своїм державним секретарем Марко Рубіо, який впродовж вихідних керував переговорами в Женеві щодо внесення змін до мирної пропозиції США для України", - йдеться у повідомленні.
Sky News зазначає, що вчора Рубіо заявив, що переговори були "дуже корисними", і це був найпродуктивніший день за "дуже довгий час".
"Я дуже оптимістично налаштований щодо того, що ми зможемо щось зробити",- заявляв держсекретар за підсумками перемовин у Женеві.
Що передувало?
- У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
- Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.
- Президент Володимир Зеленський згодом підтвердив, що станом на зараз, пунктів мирного плану менше - їх уже не 28. Він також додав, що найчутливіші питання щодо мирної угоди обговорить із президентом США Дональдом Трампом.
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Яодного часу сиділа в Х й бачила, як сам Маск викидав підроблення відеомітингів в підтримку ультра-правих претендентів в Румунії та Німеччині . Як він видавав на Х відео з зігуючим Макроном , "відрізавши" в другій руці руку дружини, та вітаючих натовп , разом ходячи по сцені за ручку , змонтувавши повтор жесту від серця до натовпу , як зігування...
Я сиділа й текстила що це підробка , а тисячі ботів лайками, як німці чи румуни , фашистським кандидатам...
ось що:
"Ну ти й мудило, старе руде чмо !"
.
А Рубіо таки терплячий кубинець мабуть