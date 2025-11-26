Информация СМИ о заявлении Дрисколла о "неизбежном поражении" Украины - это фейк, - Рубио
Государственный секретарь США Марко Рубио опроверг информацию СМИ, которые сообщили о том, что министр армии США Дрисколл заявил о "неизбежном поражении" Украины в войне.
Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.
Заявление Рубио
"Эта история является лишь последним примером длительной серии 100% фейковых сообщений о расколе в администрации Трампа по поводу того, как прекратить войну в Украине. Эти люди не просто ошибаются, они буквально что-то выдумывают", - подчеркнул Рубио.
Что предшествовало?
Издание NBC сообщило, что министр Сухопутных войск США Дэн Дрисколл заявил украинским чиновникам, что ВСУ находятся в крайне сложном положении на фронте и могут потерпеть поражение в противостоянии с российскими войсками.
По словам двух источников, обращение Дрисколла прозвучало после того, как он представил поддерживаемый США мирный план, который Украина расценила как капитуляцию перед Москвой.
А фактів покищо нуль.
Щось там Єрмачня виторговує під ковдрою.
и какие международные договоры имеют приоритет? всем на них давно нас.рать, война вам в пример
а на хотелки тем более всем нас.рать, уж они точно никакго приоритета не имеют
От давай по фактам:
1. Дмітрієв втюхав Віткофу фкфло, щоб затримати або відмінити введення в дію санкцій.
2. Віткоф, який до цього обісрався з Анкоріджем, вхопився за можливість показати Трампу, що він не кончений дебіл.
3. Санкції все одно вступили в дію.
4. Тепер Трамп намагається довести, що це він не кончений дебіл.
На виході:
1. Санкції ввели.
2. Фуфель Дмітрієва живе та перетворюється якимсь своїм віртуальним життям у заявах, новинах та соцмережах.
І вилетіти з політики, як ЗЄ з Білого дому.
І тоді країни Балтії та Польша будуть наступними.
Як шо це ім до вподоби то нехай так думають та кажуть.
А другого "чуда на Віслі" вже не буде.
А воно он як вийшло. Та й то далеко не всі ще "прозріли", чимало ждунів досі сподіваються на "асвабаждєніє ат угнєтєнія етіх хахлов".
Тому так легко йому впарити їхні хатєлкі.
З однієї сторони країна з офігенними потенціцними можливостями в плані бізнесу та лідером, з яким раніше мали справу, а з іншої хз що з вискочкою, від якого самі лише неприємності і нуль зиску.
І одразу стає зрозумілим, чому Трамп та його люди віддають перевагу РФ.
у трампа віткоф.
але, царь добрий, то всьо боярє.....
До цього - командир взводу кавалерійської розвідки у 10-й гірсько-піхотній дивізії у Форт-Драм, Нью-Йорк. У жовтні 2009 року він був направлений до Іраку на дев'ять місяців. Дрісколл отримав нашивку рейнджера в Школі рейнджерів армії США та Знак бойових дій.