Информация СМИ о заявлении Дрисколла о "неизбежном поражении" Украины - это фейк, - Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио опроверг информацию СМИ, которые сообщили о том, что министр армии США Дрисколл заявил о "неизбежном поражении" Украины в войне.

Об этом он сообщил в соцсети X.

Заявление Рубио

"Эта история является лишь последним примером длительной серии 100% фейковых сообщений о расколе в администрации Трампа по поводу того, как прекратить войну в Украине. Эти люди не просто ошибаются, они буквально что-то выдумывают", - подчеркнул Рубио.

Что предшествовало?

Издание NBC сообщило, что министр Сухопутных войск США Дэн Дрисколл заявил украинским чиновникам, что ВСУ находятся в крайне сложном положении на фронте и могут потерпеть поражение в противостоянии с российскими войсками.

По словам двух источников, обращение Дрисколла прозвучало после того, как он представил поддерживаемый США мирный план, который Украина расценила как капитуляцию перед Москвой.

