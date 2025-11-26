РУС
Новости Мирный план США
Информация СМИ о заявлении Дрисколла о "неизбежном поражении" Украины - это фейк, - Рубио

Рубио опроверг, что Дрисколл говорил о неизбежном поражении Украины

Государственный секретарь США Марко Рубио опроверг информацию СМИ, которые сообщили о том, что министр армии США Дрисколл заявил о "неизбежном поражении" Украины в войне.

Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

Заявление Рубио

"Эта история является лишь последним примером длительной серии 100% фейковых сообщений о расколе в администрации Трампа по поводу того, как прекратить войну в Украине. Эти люди не просто ошибаются, они буквально что-то выдумывают", - подчеркнул Рубио.

Рубио опроверг, что Дрисколл говорил о неизбежном поражении Украины

Что предшествовало?

Издание NBC сообщило, что министр Сухопутных войск США Дэн Дрисколл заявил украинским чиновникам, что ВСУ находятся в крайне сложном положении на фронте и могут потерпеть поражение в противостоянии с российскими войсками.

По словам двух источников, обращение Дрисколла прозвучало после того, как он представил поддерживаемый США мирный план, который Украина расценила как капитуляцию перед Москвой.

США (28406) Рубио Марко (324) Дрисколл Дэниел Патрик (8)
+10
Марко, тобі, саме зараз треба відділитися від компанії довбойобів, узяти вірний курс, і в тебе будуть усі шанси, в іншому випадку, ти, як і вони, увійдеш в історію найбільшою ганьбою Сполучених Штатів.
26.11.2025 09:55
+7
Як шо Україна і потерпить поразку у цвєй війно то це буде заслуга США та деяких країн Європи.
І тоді країни Балтії та Польша будуть наступними.
26.11.2025 09:56
+6
Да конечно, сам ты и твой рыжий это фейки
26.11.2025 09:50
Да конечно, сам ты и твой рыжий это фейки
26.11.2025 09:50
неминуча поразка за три дні, вже розтягнулась на чотири роки. американці ідіоти, потрібно викидати цих дебілів з мирного процесу
26.11.2025 11:29
*** вже знаешь кому вірити.
26.11.2025 09:51
Краще вірити фактам, а не дописам у соцмережах та на парканах ОП.

А фактів покищо нуль.
Щось там Єрмачня виторговує під ковдрою.
26.11.2025 09:56
Виторговує собі амністію. І це паскудно. Якщо у нас заберуть можливість їх судити, то морально-психологічний стан ріслявоєнного суспільства буде вкрай поганим. Адже навіть ті, котрі тих ліквідаторів держави привели до влади, захочуть потриматися ха їхні шиї, щоб видати себе за нагло обдурених, але патріотів.
26.11.2025 10:15
як це заберуть? КК відмінять? можна буде творити шо хочеш?
26.11.2025 10:21
Ви знаєте, що таке міжнародні зобов'язання? Ви в курсі, що міжнародні догояори мають пріоритет?
26.11.2025 10:44
"Ви в курсі, що міжнародні догояори мають пріоритет"

и какие международные договоры имеют приоритет? всем на них давно нас.рать, война вам в пример
26.11.2025 10:56
Нууу, тим, хто хоче у ЄС - не "насрать".
26.11.2025 11:14
"тим, хто хоче у ЄС"

а на хотелки тем более всем нас.рать, уж они точно никакго приоритета не имеют
26.11.2025 11:31
Та фіг там.
От давай по фактам:
1. Дмітрієв втюхав Віткофу фкфло, щоб затримати або відмінити введення в дію санкцій.
2. Віткоф, який до цього обісрався з Анкоріджем, вхопився за можливість показати Трампу, що він не кончений дебіл.
3. Санкції все одно вступили в дію.
4. Тепер Трамп намагається довести, що це він не кончений дебіл.

На виході:
1. Санкції ввели.
2. Фуфель Дмітрієва живе та перетворюється якимсь своїм віртуальним життям у заявах, новинах та соцмережах.
26.11.2025 10:34
все? швидко відкотили?
26.11.2025 09:54
Марко, тобі, саме зараз треба відділитися від компанії довбойобів, узяти вірний курс, і в тебе будуть усі шанси, в іншому випадку, ти, як і вони, увійдеш в історію найбільшою ганьбою Сполучених Штатів.
26.11.2025 09:55
Марко, тобі, саме зараз треба відділитися

І вилетіти з політики, як ЗЄ з Білого дому.
26.11.2025 09:57
Пристосуванцямпох еім вони войдуть у Історію.
26.11.2025 09:58
Робота в нього тепер така. Постійно уточнювати "вони не це мали на увазі", "вони цього не говорили"...
26.11.2025 10:35
Як шо Україна і потерпить поразку у цвєй війно то це буде заслуга США та деяких країн Європи.
І тоді країни Балтії та Польша будуть наступними.
26.11.2025 09:56
Нажаль так.
26.11.2025 09:59
А поляки кажуть що їм нічого не загрожує. На них ця казочка не діє.
26.11.2025 10:07
Дурень думкою богатіє.
Як шо це ім до вподоби то нехай так думають та кажуть.
А другого "чуда на Віслі" вже не буде.
26.11.2025 10:09
До 14-го року переважна більшість українців (та майже всі) на питання про ймовірну агресію кацапетівки просто розсміялись би в обличчя тому, хто ставить такі дурні питання.
А воно он як вийшло. Та й то далеко не всі ще "прозріли", чимало ждунів досі сподіваються на "асвабаждєніє ат угнєтєнія етіх хахлов".
26.11.2025 10:30
Поляки розумніші, вони зброю не розпродають, а навпаки- купляють.
26.11.2025 10:56
а власть конечно будет не при делах?! красавец, ты уже и виноватых назначил!
26.11.2025 10:39
Стовідсотково бреше рубліо. А от зливи є правдивими...
26.11.2025 09:58
Цей Рубіо якийсь сонячний з кончаними вухами
26.11.2025 10:00
Рубіо, до речі, наш надійний партнер в колі Трампа. Саме він відсік проросійські голоси від вух найпрекраснішого президента
26.11.2025 10:06
На,а зпява твого рудого шефа про те,що решту донбасу москалі й так візьмуть за пару місяців,то що?Наслідки релаксантів,котрі прописав проктолог?)
26.11.2025 10:04
Ну да. Раптом поразка назріє, то амери випустять з зони 64 супермена, який одним поглядом спалить ворожі танки. А у них в запасі ще і месники є- залізна людина, халк, ванда і сам торрр. Так що не шуткуйте з ними.
26.11.2025 10:05
то що кацапи нав'язують американцям свої хотелки то у США це нікого не бентежить ?
26.11.2025 10:06
тампону - маразматику та невігласу, який жодної книжки у своєму житті не прочитав - русня нарозповідала казочок про "непереможну расєюшку". Він раніше постійно повторював їхні тези про те, що вони "перемогли Наполеона та Гітлера". Оскільки воно ще й сцикливе, то повірило у те, що кацапи непереможні, тому з ними треба домовлятися і торгувати, а не воювати. Ну а вони, в совю чергу, цей наратив постійно підживл.юють у розмовах з ним або його вітькофом.

Тому так легко йому впарити їхні хатєлкі.
26.11.2025 10:11
Спробуй поставити себе на їх місце:
З однієї сторони країна з офігенними потенціцними можливостями в плані бізнесу та лідером, з яким раніше мали справу, а з іншої хз що з вискочкою, від якого самі лише неприємності і нуль зиску.

І одразу стає зрозумілим, чому Трамп та його люди віддають перевагу РФ.
26.11.2025 10:16
26.11.2025 10:16 Ответить
единственный толковый комент.все остальное-в стиле"сниму штаны,покажу сраку Трампу". так точно победим.
26.11.2025 10:23
дуже тонко, але ідіть н)=фх )))
26.11.2025 11:16
NBC дешеві фейкометники, які заради хайпу рідну мамцю в рабство здадуть.
26.11.2025 10:08
Якщо в адміністрації трампа ппц, то треба так і називати речі. все інше - топі відмазки
26.11.2025 10:12
у байдена саліван.
у трампа віткоф.

але, царь добрий, то всьо боярє.....
26.11.2025 10:17
Мамою клянешся?
26.11.2025 10:29
Даніе́ль Па́трік Дрі́сколл (англ. Daniel Patrick Driscoll) - американський політик, бізнесмен, юрист і колишній військовий офіцер, який обіймає посаду 26-го міністра армії США та виконувача обов'язків директора Бюро алкоголю, тютюну, вогнепальної зброї та вибухових речовин.
До цього - командир взводу кавалерійської розвідки у 10-й гірсько-піхотній дивізії у Форт-Драм, Нью-Йорк. У жовтні 2009 року він був направлений до Іраку на дев'ять місяців. Дрісколл отримав нашивку рейнджера в Школі рейнджерів армії США та Знак бойових дій.
26.11.2025 10:32
не потрібно лапшати..у вас гнид продажних така тактика..Спочатку наїзд а потім починаєте задню включати ...зеківські чупакабри ви ..всі ..Все як на зоні...вам хкуйло майстер-клас продемострував мабуть.. А на весні ми побачили якв паскуди... в костюмчиках
26.11.2025 10:32
Как приводить пациентов в чувства без привлечения санитаров. И все эти усилия на плечах пары человек Рубио и Бессанта 👏
26.11.2025 10:35
Рубіо старається зробити гарний фейс Америки при "поганих картах"
26.11.2025 10:42
Чому про це говорить Рубіо ? А де коментарі самих українських посадовців ? Де інтерв'ю , де пресконференції чиновників МЗС , де хоча б брифінги речника Зєлі ( він хоч живий взагалі ? Он у трампової білявки рот не закривається , а наш немов язик проковтнув ) ) , де комунікація влади з суспільством врешті .? Чому про новини які стосуються України , і взагалі про все що діється навколо України - суспільство має дізнаватися з закордонних змі , і від закордонних чинуш ?
26.11.2025 10:46
Всім хто це прочитає .
26.11.2025 11:39
 
 