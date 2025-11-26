РУС
Дрисколл - украинским чиновникам: ВСУ потерпят неизбежное поражение. Лучше договариваться сейчас, - NBC News

Дрисколл о поражении Украины

Министр Сухопутных войск США Дэн Дрисколл заявил украинским чиновникам, что ВСУ находятся в крайне сложном положении на фронте и могут потерпеть поражение в противостоянии с российскими войсками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NBC News

Обстановка на фронте

Как утверждают источники, Дрисколл на прошлой неделе озвучил мрачные прогнозы для Украины. В частности, он сказал украинским коллегам, что россияне наращивают масштаб и темп своих воздушных атак.

"Дрисколл сообщил своим коллегам, что их войска столкнулись с тяжелым положением на поле боя и потерпят неизбежное поражение от российских войск", - сообщили NBC News два источника, знакомые с этим вопросом.

Он также предупредил, что РФ способна вести боевые действия бесконечно.

Ситуация будет только ухудшаться

Как утверждал министр, впоследствии ситуация в Украине будет только ухудшаться, поэтому договориться о мирном урегулировании лучше сейчас, чем оказаться в будущем в еще более слабом положении.

По данным издания, были и другие плохие новости. Делегация США также заявила, что американская оборонная промышленность не может продолжать поставлять Украине оружие и средства противовоздушной обороны со скоростью, необходимой для защиты инфраструктуры и населения страны, сообщили источники.

Читайте также: Дрисколл посетит Киев на этой неделе, - ОП

По словам двух источников, обращение Дрисколла прозвучало после того, как он представил поддерживаемый США мирный план, который Украина расценила как капитуляцию перед Москвой.

"По сути, сообщение было таким: вы проигрываете, - сказало одно из источников, - и вам нужно принять соглашение".

Читайте: Вопросы территорий Трамп и Зеленский будут обсуждать лично, - Axios

Как утверждает CNN, США и Украина пока не пришли к соглашению по трем ключевым пунктам "мирного плана". Также отмечалось, что Трамп рассчитывает на встречу с Зеленским и Путиным вскоре после согласования мирного соглашения.

Что предшествовало?

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

Читайте: Буданов прибыл на переговоры США и РФ в Абу-Даби, - Axios

Автор: 

переговоры (5229) боевые действия (5192) Дрисколл Дэниел Патрик (8)
Топ комментарии
+27
26.11.2025 08:18 Ответить
+25
Черговий Дрістун, що ганьбить США на весь світ.
26.11.2025 08:14 Ответить
+20
Та знаємо, знаємо
26.11.2025 08:13 Ответить
Страница 2 из 2
падло
26.11.2025 09:09 Ответить
Про В'єтнам і Афганістан він не в курсі ?
Чого не домовлялися, а дриснули ?
26.11.2025 09:10 Ответить
У нас немає притомних людей в керівництві державою. Аби хтось з політиків був би з яйцями, то викликали б посла США до МЗС, та вручили б ноту протесту з приводу висловлювань цього недоумка, в якій би зазначили, що його присутність в Україні небажана. І це звичайна практика міжнародних відносин. Проте, а подальшому, в США думали б, кого можна присилати представником в Україну, а представники були б обачливими у своїх висловлюваннях.
26.11.2025 09:20 Ответить
якщо глянути біографію цього "генерала" - служив в армії 3 роки, дослужився до комвзвода.
потім звичайний комерс, банки, нерухомість.
і він буде нам розповідати про безкінечні можливості кацапів?
відверто кажучи - та угода більше потрібна москалям ніж нам.
ми в дупі, але ми про це знаємо, і знаємо як потім з неї вилізти, а на болотах важче буде
26.11.2025 09:21 Ответить
Розумних та досвідчених генералів посилають до розумних, а до чотирикратного ухилянта послали такого "генерала", на которого ОПа заслуговує на їхню думку.
26.11.2025 09:54 Ответить
Во первых его должность не министр, а секретарь.
Во вторых это тыловой вояка на побегушках у венса.
В третьих уровень некомпетентности американской разведки мы уже видели в начале войны. Данные они получают лучше всех, но анализируют с позиции страуса с головой в песке, и с незащещённой жопой сверху.
26.11.2025 09:25 Ответить
Херовий ти генерал Дрісколл-друг хєрового віцепреза.Вже ви разом з кацапами говорили про 3 дні-іі попали в сраку як у Вьєтнамі та Іраку
26.11.2025 09:30 Ответить
Звісно вибору небагато, взагалі то і немає,але просте питання,чим ця угода буде кращою ніж угода,що пропонувалася у 2022? Можливо кількістю загиблих та руйнувань....
26.11.2025 09:38 Ответить
Эта война и действия США показывают, что в случае нападения ху...ла на любую страну, даже члена НАТО, будь-то Латвия, Польша, Румыния или даже Германия, США, по крайней мере, при Трампе, защищать страну-жертву не будут, точно так же, как и Украину. И как мне кажется, Европа это уже поняла или, на худой конец, начинает понимать. В общем, Трамп преподаёт урок не только Украине и не столько ей, сколько союзникам по НАТО. Типа, кошка бросила котят - пусть ... как хотят. Вот это и есть трамповские "Сделаем Америку снова великой!" и "Америка прежде всего!"
26.11.2025 09:39 Ответить
Дрісколл - "человек" Венса і такий же ватний, як і Венс.
26.11.2025 09:42 Ответить
американська розвідка завжди помиляється, так завжди було
26.11.2025 09:43 Ответить
Байден був Людина, а ти, зі своїм господарем - Дрисня.
Байден давав величезну кількість зброї і допомоги, і підтримки. А ви навіть продаж зброї, за гроші, кажете можете зупинити.
26.11.2025 09:45 Ответить
НЕТ, ничего у Трамповских холуёв не выйдет, в Украине ***** зубы обломало и эти гниды обломают а сказки рассказывать будете своим тёлкам безголовым.
26.11.2025 09:58 Ответить
Дристявий ! А ти будеш і стояти дивитися ?!
26.11.2025 10:05 Ответить
У Трампа, я дивлюся, команда - тупе та ще тупіше.
26.11.2025 10:18 Ответить
Страница 2 из 2
 
 