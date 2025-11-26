Дрисколл - украинским чиновникам: ВСУ потерпят неизбежное поражение. Лучше договариваться сейчас, - NBC News

Министр Сухопутных войск США Дэн Дрисколл заявил украинским чиновникам, что ВСУ находятся в крайне сложном положении на фронте и могут потерпеть поражение в противостоянии с российскими войсками.

Обстановка на фронте

Как утверждают источники, Дрисколл на прошлой неделе озвучил мрачные прогнозы для Украины. В частности, он сказал украинским коллегам, что россияне наращивают масштаб и темп своих воздушных атак.

"Дрисколл сообщил своим коллегам, что их войска столкнулись с тяжелым положением на поле боя и потерпят неизбежное поражение от российских войск", - сообщили NBC News два источника, знакомые с этим вопросом.

Он также предупредил, что РФ способна вести боевые действия бесконечно.

Ситуация будет только ухудшаться

Как утверждал министр, впоследствии ситуация в Украине будет только ухудшаться, поэтому договориться о мирном урегулировании лучше сейчас, чем оказаться в будущем в еще более слабом положении.

По данным издания, были и другие плохие новости. Делегация США также заявила, что американская оборонная промышленность не может продолжать поставлять Украине оружие и средства противовоздушной обороны со скоростью, необходимой для защиты инфраструктуры и населения страны, сообщили источники.

По словам двух источников, обращение Дрисколла прозвучало после того, как он представил поддерживаемый США мирный план, который Украина расценила как капитуляцию перед Москвой.

"По сути, сообщение было таким: вы проигрываете, - сказало одно из источников, - и вам нужно принять соглашение".

Как утверждает CNN, США и Украина пока не пришли к соглашению по трем ключевым пунктам "мирного плана". Также отмечалось, что Трамп рассчитывает на встречу с Зеленским и Путиным вскоре после согласования мирного соглашения.

Что предшествовало?

В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.

Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.

По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

