США и Украина пока не пришли к соглашению по трем ключевым пунктам "мирного плана", - CNN

Мирный план - США и Украина обсуждают ключевые разногласия
Фото: Brendan Smialowski /Getty Images

Вашингтон и Киев в ходе переговоров достигли консенсуса по большинству вопросов нового "мирного плана", однако остаются как минимум три важных пункта, по которым имеются разногласия.

Об этом пишет CNN со ссылкой на украинский источник, знакомый с ходом переговоров, передает Цензор.НЕТ.

В каких вопросах расхождения

Первая сфера касается предложения США отдать России часть украинских территорий, которые она не захватила. Собеседник CNN говорит, что решение по этому вопросу еще не принято.

"Было бы очень неправильно сказать, что у нас есть версия, которая приемлема для Украины", - добавил он.

Также собеседник CNN сказал, что расхождение касается предложения ограничить численность Вооруженных Сил Украины до 600 тысяч: во время переговоров было предложено новое число, но Киев хочет дальнейших изменений, прежде чем согласиться.

Кроме того, источник CNN назвал неприемлемым требование к Украине отказаться от стремления стать членом НАТО. Такая уступка создала бы "плохой прецедент", который фактически предоставил бы России право вето на НАТО, "членом которого она даже не является", сказал этот источник.

Что предшествовало?

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
  • Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.

+8
Це не мирний план.
Це план пуйла по капітуляції України.
Зеля іуда, але жити ще хоче.
Бо розуміє, що якщо підпише пункт про передачу неокупованої території Донецької області у склад рашки, тим самим він буде співучастником підриву терріторільної цілісності України.
А за таке вже передбачена кримінальна стаття за зраду.
І він чудово розуміє, що не проживе довго, після цього.
Може не встигнути втекти.
25.11.2025 21:34 Ответить
+7
Треба робити зброю масового ураження і тримати москву у страху.
25.11.2025 21:31 Ответить
+6
нащо на кухні, якщо у нас купа науковців для цього є.
25.11.2025 21:37 Ответить
іііі!
поїхали дрочити по четвертому колу....

до речі!
зі всім шануванням загиблих!
але! вчорашня атака києва була такою всратою, шо я вас умаляю!!!
напам'ятаю про травень 2024 коли київ не спав ніколи!
25.11.2025 21:54 Ответить
Якщо Лідору обіцяно захист від бендеровцев і порохоботів, то Лідор підпише міровую навіть по річці Збруч
25.11.2025 21:54 Ответить
Рудому їплану ніяк не вдається переписати Конституцію України на догоду ×уйлу, а зелений їплан ніяк не може обрати між американською та українською в'язницями.
25.11.2025 21:54 Ответить
Віткофф зараз вже в Москві і в ці хвилини обговорює з пуйлом, як швидше примусити Україну до капітуляції.
Пуйло обіцяє йому збільшити темпи наступу на фронті та удари по інфраструктурі Україні.
Якби зеля був не іудою то вже реально послав би нах пуйла та його шістку трампа з їх мирним планом знищення України.
Але ж мовчить бо іуда.
25.11.2025 21:58 Ответить
Все ти вже знаєш, під столом в них сидиш?)))
25.11.2025 22:06 Ответить
штати нам розвід дані дають, петріоти та хаймарси а також супутниковий зв'язок.
куди кого послати
25.11.2025 22:06 Ответить
А кац@...ке ,,нарєчіє" і кдбська церковна банда - то ок?!!!
25.11.2025 22:03 Ответить
Не розумію чого вчепились до обмеження кількості військ. Звідки візьмемо фінанси на мільйонну армію в мирний час? Підозрюю що ЄС не будуть довго фінансувати. Станом на 21-ий рік у нас була армія 210к. 24.02.22 позʼїжджались (мої два знайомі були за кордоном на роботах на той момент).
Можна взяти швейцарську модель підготовки, і періодично повторно проводити проходження підготовки.
25.11.2025 22:06 Ответить
І взагалі зеленський не іуда, а мойсей
25.11.2025 22:08 Ответить
На другий та третій "ключові пункти" сміливо можна погоджуватись (після належних у цих випадках вмовлянь та/або погроз).
Армія, як я розумію, "мирного часу", у 600 тис. - це не аби який тягар для держави зі зруйнованою вщент економікою. Тим більше, що здатність держави захистити себе від зазіхань заздрисних сусідів визначається не кількістю військових, які найбільш продуктивну частину життя знаходяться у військових містечках в очікувані команди "до зброї", але якістю розвідки, наявністю належним чином навченого резерву та швидкістю його (резерву) розгортання.
Вступ до НАТИ? Навряд чи цей військово-політичний союз переживе "гібридну війну", яку розпочала проти т.зв. "цивілізованого світу" ******* "вісь зла" (на мій хлопський розум, НАТА до цієї війн була не готова, і тому вже програла). Слід очікувати, що на заміну НАТІ (після того, як СШТ таки вийде з цієї організації) прийдуть інші союзи, і Україна може шукати собі місця в тих союзах.
А от перший пункт...
25.11.2025 22:14 Ответить
Нам нічого не пропонують. Нема що підписувати.
Путін не збирається з нами нічого підписувати окрім повної капітуляції та скасування держави.
25.11.2025 22:18 Ответить
Хіба я щось казав (писав) про підписання? Мова йшла про "погоджуватись". І це - дійство тільки для Трумпа. Щоб виграти трохи часу.
Насправді треба без зайвого розголосу шукати та домовлятися з країною(ами), яка(і) буде(уть) згодна(і) інтернувати залишки ЗСУ (в ідеалі - із сім'ями). А також готувати Європу до десяти мільйонів справжніх втікачів - без жодних засобів до існування. Бо залишатися на окупованій території для військових - це вірна смерть. Кому швидка - розстріл, а кому довгі та болісні муки у російських таборах смерті.
25.11.2025 22:49 Ответить
не хвилюйтесь, ми всі приїдемо до вас
25.11.2025 22:59 Ответить
я маю на увазі в гості, після того як доведемо кацапію до сказу і вона покусає сама себе.
Все буде добре.

Не хвилюйтесь, ми вас врятуємо
25.11.2025 23:02 Ответить
БУДЬ-ЯКИЙ КОМПРОМІС З РФ ОЗНАЧИТИМЕ,

ЩО МИ ОТРИМАЄМО НОВУ ВІЙНУ,

АЛЕ ТРОХИ ЗГОДОМ...
25.11.2025 22:31 Ответить
Коли в нас буде ядерна зброя це буде зовсім інша війна.
25.11.2025 22:36 Ответить
Там уже алі-баби погоджуються на зменшення чисельності армії. А 'агресивний' американський на повірку виходить москвинським нагально-кагально -кабальним, враховуючи авторство цього опусу.
25.11.2025 22:37 Ответить
Стійке враження, що для Рудого Донні весь світ = це бордель, у цьому борделі Донні замовляє музику але не хоче платити.та ще й гроші вимагає.
показать весь комментарий
25.11.2025 22:45 Ответить
істина
25.11.2025 22:48 Ответить
А можна хоча б щось конкретне й українське ОФІЦІЙНЕ почути, а не від Axios чи WSJ, не від німецьких, британських, американських журналістів?

Не з офіційних заяв речниці Білого дому, а від тих, кого ми за свої податки утримуємо для того, щоб вони виконували свої функції!

Де речник Президента України з публічними брифінгами?

Де брифінги для українських та іноземних журналістів глави та членів делегації на переговорах?

Де прес-конференція Президентаи України з можливістю задати питання і почути нарешті хоч якісь конкретні відповіді?

Оці ваші ОДНОСТОРОННІ короткі «відосики» та репліки в соцмережах про пргогрес і залякування незворотністю катастрофи, якщо на щось там російське ультимативне не погодимося, залиште іншим.

Українці мають знати, куди їх заводять «до» того, як все буде незворотнім, а не «після»!

Валерій Чалий
25.11.2025 22:52 Ответить
дивно, але вроді в 19 році ніхто особливо не хотів знати куди їх заводять.
Навпаки, всі так тішились в очікуванні чогось невідомого.
25.11.2025 23:05 Ответить
