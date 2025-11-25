США и Украина пока не пришли к соглашению по трем ключевым пунктам "мирного плана", - CNN
Вашингтон и Киев в ходе переговоров достигли консенсуса по большинству вопросов нового "мирного плана", однако остаются как минимум три важных пункта, по которым имеются разногласия.
Об этом пишет CNN со ссылкой на украинский источник, знакомый с ходом переговоров, передает Цензор.НЕТ.
В каких вопросах расхождения
Первая сфера касается предложения США отдать России часть украинских территорий, которые она не захватила. Собеседник CNN говорит, что решение по этому вопросу еще не принято.
"Было бы очень неправильно сказать, что у нас есть версия, которая приемлема для Украины", - добавил он.
Также собеседник CNN сказал, что расхождение касается предложения ограничить численность Вооруженных Сил Украины до 600 тысяч: во время переговоров было предложено новое число, но Киев хочет дальнейших изменений, прежде чем согласиться.
Кроме того, источник CNN назвал неприемлемым требование к Украине отказаться от стремления стать членом НАТО. Такая уступка создала бы "плохой прецедент", который фактически предоставил бы России право вето на НАТО, "членом которого она даже не является", сказал этот источник.
Что предшествовало?
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
- Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
Можна взяти швейцарську модель підготовки, і періодично повторно проводити проходження підготовки.

Армія, як я розумію, "мирного часу", у 600 тис. - це не аби який тягар для держави зі зруйнованою вщент економікою. Тим більше, що здатність держави захистити себе від зазіхань заздрисних сусідів визначається не кількістю військових, які найбільш продуктивну частину життя знаходяться у військових містечках в очікувані команди "до зброї", але якістю розвідки, наявністю належним чином навченого резерву та швидкістю його (резерву) розгортання.
Вступ до НАТИ? Навряд чи цей військово-політичний союз переживе "гібридну війну", яку розпочала проти т.зв. "цивілізованого світу" ******* "вісь зла" (на мій хлопський розум, НАТА до цієї війн була не готова, і тому вже програла). Слід очікувати, що на заміну НАТІ (після того, як СШТ таки вийде з цієї організації) прийдуть інші союзи, і Україна може шукати собі місця в тих союзах.
А от перший пункт...
Путін не збирається з нами нічого підписувати окрім повної капітуляції та скасування держави.
Насправді треба без зайвого розголосу шукати та домовлятися з країною(ами), яка(і) буде(уть) згодна(і) інтернувати залишки ЗСУ (в ідеалі - із сім'ями). А також готувати Європу до десяти мільйонів справжніх втікачів - без жодних засобів до існування. Бо залишатися на окупованій території для військових - це вірна смерть. Кому швидка - розстріл, а кому довгі та болісні муки у російських таборах смерті.
Не з офіційних заяв речниці Білого дому, а від тих, кого ми за свої податки утримуємо для того, щоб вони виконували свої функції!
Де речник Президента України з публічними брифінгами?
Де брифінги для українських та іноземних журналістів глави та членів делегації на переговорах?
Де прес-конференція Президентаи України з можливістю задати питання і почути нарешті хоч якісь конкретні відповіді?
Оці ваші ОДНОСТОРОННІ короткі «відосики» та репліки в соцмережах про пргогрес і залякування незворотністю катастрофи, якщо на щось там російське ультимативне не погодимося, залиште іншим.
Українці мають знати, куди їх заводять «до» того, як все буде незворотнім, а не «після»!
