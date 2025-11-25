США и Украина пока не пришли к соглашению по трем ключевым пунктам "мирного плана", - CNN

Фото: Brendan Smialowski /Getty Images

Вашингтон и Киев в ходе переговоров достигли консенсуса по большинству вопросов нового "мирного плана", однако остаются как минимум три важных пункта, по которым имеются разногласия.

Об этом пишет CNN со ссылкой на украинский источник, знакомый с ходом переговоров, передает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

В каких вопросах расхождения

Первая сфера касается предложения США отдать России часть украинских территорий, которые она не захватила. Собеседник CNN говорит, что решение по этому вопросу еще не принято.

"Было бы очень неправильно сказать, что у нас есть версия, которая приемлема для Украины", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп: Мы "очень близки" к достижению мирного соглашения по Украине

Также собеседник CNN сказал, что расхождение касается предложения ограничить численность Вооруженных Сил Украины до 600 тысяч: во время переговоров было предложено новое число, но Киев хочет дальнейших изменений, прежде чем согласиться.

Кроме того, источник CNN назвал неприемлемым требование к Украине отказаться от стремления стать членом НАТО. Такая уступка создала бы "плохой прецедент", который фактически предоставил бы России право вето на НАТО, "членом которого она даже не является", сказал этот источник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский готов встретиться с Трампом 27 ноября, чтобы завершить мирное соглашение, - ОП

Что предшествовало?

В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.

Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.

По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для мирного соглашения между Украиной и РФ нужно решить "несколько чувствительных деталей", - Белый дом