Для мирного соглашения между Украиной и РФ нужно решить "несколько чувствительных деталей", - Белый дом
Соединенные Штаты достигли "значительного прогресса" в заключении мирного соглашения между Россией и Украиной. Сейчас необходимо урегулировать "несколько чувствительных, но не непреодолимых деталей".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт написала в соцсети Х.
Мирное соглашение
По ее словам, за последнюю неделю США "достигли значительного прогресса в направлении заключения мирного соглашения, привлекая к переговорам как Украину, так и Россию".
"Есть несколько чувствительных, но не непреодолимых деталей, которые необходимо решить и которые потребуют дальнейших переговоров между Украиной, Россией и Соединенными Штатами", - добавила Левитт.
Что предшествовало?
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
- Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
США Міністр армії провів переговори, які послідували за зустрічами з Україною у вихідні
25 листопада 2025 року, 7:35 ранку
Чому делегація рашки , її склад засекречений а наш головний розвідник ні? Це норм?
Мій висновок
Так, це непросто: участь Буданова (розвідника) в переговорах із росіянами - це не просто "дипломатія", це вже стратегічний крок, де залучено питання безпеки, можливо механізми контролю, обмін розвідкою.
Але це не автоматично означає зраду чи помилку: за інформацією, йдеться про делегацію, уповноважену вести "мирний процес", і будучи главою ГУР, Буданов може виводити дуже серйозні теми, які не під силу простим дипломатам.
Ризики - є, але, здається, українська влада вважає, що переваги (безпекові гарантії, контроль, розвідка) - переважають ці ризики.
НІАЧЬОМ
Чи є в цьому проблематика чи ризик
Розвідувальний керівник на переговорах
Це не безпрецедентно. Глава військової або військово-розвідувальної структури може мати повноваження бути в переговорах, особливо коли обговорюються питання безпеки, розвідки чи військових гарантій.
Буданов - саме керівник ГУР, тому його присутність може бути обґрунтована для координації питань безпеки або розвідданих, які можуть бути частиною «мирного процесу».
Секретність російської делегації + розвідник з української сторони
Те, що склад російської делегації не розкривається, дає Павзу критикам: можуть питати, чи не видає Україна щось через розвідника на переговорах.
Але також можна дивитися так: наявність «важливого гравця» зі сторони України може допомагати краще відстоювати безпекові інтереси - якщо переговори йдуть про гарантії чи механізми контролю.
Політичний ризик
Існує іміджевий / політичний ризик: частина суспільства або міжнародних партнерів може не сприйняти "розвідника на мирних переговорах" як класичну дипломатію.
Але в умовах війни дипломатія й розвідка часто переплітаються - це не "помилка", а частина реальної стратегії.
Міністр армії США Ден Дрісколл провів таємні переговори в понеділок з російською делегацією в Абу-Дабі в Об'єднаних Арабських Еміратах, щоб продовжити переговори з Україною в ці вихідні в Женеві, які були спрямовані на просування мирного процесу в Україні, повідомив американський чиновник ABC News.
"Українці погодилися на мирну угоду", - сказав американський чиновник. "Є деякі незначні деталі, які потрібно розібратися, але вони погодилися на мирну угоду""Напізок понеділка і протягом вівторка секретар Дрісколл та команда обговорювали з російською делегацією досягнення міцного миру в Україні", - сказав лейтенант. Полковник Джеффрі Толберт, США Представник армії, сказав у вівторок. "Переговори йдуть добре, і ми залишаємося оптимістами. Секретар Дрісколл тісно синхронізований з Білим домом та міжвідомчим США, оскільки ці переговори просуваються"
Ні Україна, ні Росія офіційно не підтвердили присутність своїх делегацій в Абу-Дабі.
Джерело, знайоме з дискусіями, підтвердило ABC News, що Україна погодилася на новий мирний план з 19 пунктів під час переговорів у Женеві, а не в Абу-Дабі.
Джерело додало, що Кирило Буданов, голова української розвідки, зараз знаходиться в Абу-Дабі, де він зустрічається з американськими чиновниками, а також може зустрітися з російськими чиновниками.
ABC News дізналася, що 28-пунктовий мирний план, представлений США Україні в Женеві, був переглянутий до мирного плану з 19 пунктів, який більше не включає пункт про амністію щодо дій, вчинених під час війни, а також обмежень щодо майбутнього розміру українських військових.
.......Дал іnbc news оповідають про київський візит Дрісколла
Після переговорів у ці вихідні російські чиновники заявили, що не отримали жодних оновлень про те, що обговорювалося в Женеві, і які зміни були внесені після переговорів між американськими та українськими чиновниками
Після завершення переговорів у Женеві Рубіо повернувся до Сполучених Штатів, а Дрісколл поїхав до Абу-Дабі, де в понеділок таємно зустрівся з російською делегацією, щоб обговорити зміни, внесені до плану з 28 пунктів, який обговорювався в Женеві, за словами чиновника.
Бізнес і нічого більше:
Тромб прагне отримати доступ до $300 млрд. заморожених російських активів - у цьому суть і прихований мотив його "мирного плану", стверджує видання Foreign Policy.