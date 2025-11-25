Для мирного соглашения между Украиной и РФ нужно решить "несколько чувствительных деталей", - Белый дом

Соединенные Штаты достигли "значительного прогресса" в заключении мирного соглашения между Россией и Украиной. Сейчас необходимо урегулировать "несколько чувствительных, но не непреодолимых деталей".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт написала в соцсети Х.

Мирное соглашение

По ее словам, за последнюю неделю США "достигли значительного прогресса в направлении заключения мирного соглашения, привлекая к переговорам как Украину, так и Россию".

"Есть несколько чувствительных, но не непреодолимых деталей, которые необходимо решить и которые потребуют дальнейших переговоров между Украиной, Россией и Соединенными Штатами", - добавила Левитт.

Что предшествовало?

В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.

Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.

По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.

