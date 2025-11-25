РУС
2 235 27

Для мирного соглашения между Украиной и РФ нужно решить "несколько чувствительных деталей", - Белый дом

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт

Соединенные Штаты достигли "значительного прогресса" в заключении мирного соглашения между Россией и Украиной. Сейчас необходимо урегулировать "несколько чувствительных, но не непреодолимых деталей".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт написала в соцсети Х.

Мирное соглашение

По ее словам, за последнюю неделю США "достигли значительного прогресса в направлении заключения мирного соглашения, привлекая к переговорам как Украину, так и Россию".

"Есть несколько чувствительных, но не непреодолимых деталей, которые необходимо решить и которые потребуют дальнейших переговоров между Украиной, Россией и Соединенными Штатами", - добавила Левитт.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина положительно оценивает мирный план Трампа - критика беспочвенна, - Белый дом

Что предшествовало?

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
  • Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Европа будет работать с мирным планом США. Альтернативы не будет, - Стармер

Автор: 

переговоры (5221) США (28392) война в Украине (6974) Левитт Кэролайн (45)
Топ комментарии
+9
Називайте речі своїми іменами - повним ходом іде підготовка до капітуляції України а значить до її кінця на жаль!
показать весь комментарий
25.11.2025 18:06 Ответить
+6
Маньяк вбиває людину, підходить поліцейський рижий і каже я тобі не допоможу в тебе немає козирів, погодься що він тобі відріже руки, а я з ним перетру щоб він тобі оставив ноги, якщо ти нічого від нього не требуватимеш.
показать весь комментарий
25.11.2025 18:12 Ответить
+5
Як захистити Зельку та його банду від насаджування на вила? Це дуже чутливий момент для мохнорилого урода.
показать весь комментарий
25.11.2025 18:06 Ответить
Американський чиновник каже, що українська делегація домовилася з США про умови потенційної мирної угоди

США Міністр армії провів переговори, які послідували за зустрічами з Україною у вихідні

Автор:https://abcnews.go.com/author/luis_martinez Луїс Мартінес

25 листопада 2025 року, 7:35 ранку

https://abcnews.go.com/author/luis_martinez



https://abcnews.go.com/International/us-army-secretary-arrives-kyiv-high-level-talks/story?id=127663467



https://abcnews.go.com/International/kyiv-targeted-large-russian-missile-attack-mayor/story?id=127844820

показать весь комментарий
25.11.2025 18:04 Ответить
***** не погодить будь-які питання. Розходимось.
показать весь комментарий
25.11.2025 18:04 Ответить
Пуйло вимагає, щоб Зеленского не змінили.
показать весь комментарий
25.11.2025 18:05 Ответить
А кацапів на вила не хочете?
показать весь комментарий
25.11.2025 18:10 Ответить
О, борцун за лідора нє дрємлєт
показать весь комментарий
25.11.2025 18:13 Ответить
Ермака, что-лі? Так.
показать весь комментарий
25.11.2025 19:03 Ответить
Диявол криється в деталях
показать весь комментарий
25.11.2025 18:09 Ответить
Керівник розвідки може зустрітися зщ російською делегацією ... це зі статті в АВС NEWS
Чому делегація рашки , її склад засекречений а наш головний розвідник ні? Це норм?
показать весь комментарий
25.11.2025 18:12 Ответить
відповів мені ШІ

Мій висновок

Так, це непросто: участь Буданова (розвідника) в переговорах із росіянами - це не просто "дипломатія", це вже стратегічний крок, де залучено питання безпеки, можливо механізми контролю, обмін розвідкою.

Але це не автоматично означає зраду чи помилку: за інформацією, йдеться про делегацію, уповноважену вести "мирний процес", і будучи главою ГУР, Буданов може виводити дуже серйозні теми, які не під силу простим дипломатам.

Ризики - є, але, здається, українська влада вважає, що переваги (безпекові гарантії, контроль, розвідка) - переважають ці ризики.

НІАЧЬОМ
показать весь комментарий
25.11.2025 18:17 Ответить
ось як нажував мені відповідь ШІ
Чи є в цьому проблематика чи ризик

Розвідувальний керівник на переговорах

Це не безпрецедентно. Глава військової або військово-розвідувальної структури може мати повноваження бути в переговорах, особливо коли обговорюються питання безпеки, розвідки чи військових гарантій.

Буданов - саме керівник ГУР, тому його присутність може бути обґрунтована для координації питань безпеки або розвідданих, які можуть бути частиною «мирного процесу».

Секретність російської делегації + розвідник з української сторони

Те, що склад російської делегації не розкривається, дає Павзу критикам: можуть питати, чи не видає Україна щось через розвідника на переговорах.

Але також можна дивитися так: наявність «важливого гравця» зі сторони України може допомагати краще відстоювати безпекові інтереси - якщо переговори йдуть про гарантії чи механізми контролю.

Політичний ризик

Існує іміджевий / політичний ризик: частина суспільства або міжнародних партнерів може не сприйняти "розвідника на мирних переговорах" як класичну дипломатію.

Але в умовах війни дипломатія й розвідка часто переплітаються - це не "помилка", а частина реальної стратегії.
показать весь комментарий
25.11.2025 18:19 Ответить
https://abcnews.go.com/Politics/us-holds-secret-meetings-russians-abu-dhabi-ukraine/story?id=127840867

Міністр армії США Ден Дрісколл провів таємні переговори в понеділок з російською делегацією в Абу-Дабі в Об'єднаних Арабських Еміратах, щоб продовжити переговори з Україною в ці вихідні в Женеві, які були спрямовані на просування мирного процесу в Україні, повідомив американський чиновник ABC News.

"Українці погодилися на мирну угоду", - сказав американський чиновник. "Є деякі незначні деталі, які потрібно розібратися, але вони погодилися на мирну угоду""Напізок понеділка і протягом вівторка секретар Дрісколл та команда обговорювали з російською делегацією досягнення міцного миру в Україні", - сказав лейтенант. Полковник Джеффрі Толберт, США Представник армії, сказав у вівторок. "Переговори йдуть добре, і ми залишаємося оптимістами. Секретар Дрісколл тісно синхронізований з Білим домом та міжвідомчим США, оскільки ці переговори просуваються"

Ні Україна, ні Росія офіційно не підтвердили присутність своїх делегацій в Абу-Дабі.

Джерело, знайоме з дискусіями, підтвердило ABC News, що Україна погодилася на новий мирний план з 19 пунктів під час переговорів у Женеві, а не в Абу-Дабі.

Джерело додало, що Кирило Буданов, голова української розвідки, зараз знаходиться в Абу-Дабі, де він зустрічається з американськими чиновниками, а також може зустрітися з російськими чиновниками.
ABC News дізналася, що 28-пунктовий мирний план, представлений США Україні в Женеві, був переглянутий до мирного плану з 19 пунктів, який більше не включає пункт про амністію щодо дій, вчинених під час війни, а також обмежень щодо майбутнього розміру українських військових.

.......Дал іnbc news оповідають про київський візит Дрісколла
Після переговорів у ці вихідні російські чиновники заявили, що не отримали жодних оновлень про те, що обговорювалося в Женеві, і які зміни були внесені після переговорів між американськими та українськими чиновниками

Після завершення переговорів у Женеві Рубіо повернувся до Сполучених Штатів, а Дрісколл поїхав до Абу-Дабі, де в понеділок таємно зустрівся з російською делегацією, щоб обговорити зміни, внесені до плану з 28 пунктів, який обговорювався в Женеві, за словами чиновника.
показать весь комментарий
25.11.2025 18:09 Ответить
Так, це 2 деталi - 1. пуйло вимiтаеться з України, 2. Виплачуе репарацiї за все що воно заподiяло
показать весь комментарий
25.11.2025 18:11 Ответить
«Чутливих деталей» там всього одна: чи визнає Україна окуповані території російськими чи ні. Якщо ні - війна триватиме.
показать весь комментарий
25.11.2025 18:11 Ответить
Україну -точно не визнаватиме,навіть якби хтось цього хотів,це суперечить Конституції і ймовірне визнання -кримінальний злочин.
показать весь комментарий
25.11.2025 18:31 Ответить
Ну, тоді війна до переможного кінця. Ще років на 15-20.
показать весь комментарий
25.11.2025 19:50 Ответить
Скільки цю маячню можна повторювати не хоче ніякого миру воєний злочинець путін йому не шкода свого бидла ,лише ліквідації цієї трусливої нациської мерзоти може зупинити цей геноцид.
показать весь комментарий
25.11.2025 18:11 Ответить
Іди, відсоси у рудого, шльондра ! Займи свого рота, то не будеш пургу нести.
показать весь комментарий
25.11.2025 18:13 Ответить
Притомні люди чекають, поки Трамп сам обісреться і знайде собі іншу забавку.
показать весь комментарий
25.11.2025 18:13 Ответить
Скоріше за все амністія військовим злочинцям, зняття санкцій з рашки, й таке інше
показать весь комментарий
25.11.2025 18:14 Ответить
@ (в перекладі):
Бізнес і нічого більше:
Тромб прагне отримати доступ до $300 млрд. заморожених російських активів - у цьому суть і прихований мотив його "мирного плану", стверджує видання Foreign Policy.
показать весь комментарий
25.11.2025 18:18 Ответить
Чутливих? Це раптом не про "Томагавки"? От чомусь про "Томагавки" вже нічого не говорять...
показать весь комментарий
25.11.2025 18:25 Ответить
шо, ще не визначили, чи ми самі повинні знищити своїх немовлят чи дочекатися расіян, які від процесу ще й задоволення отримають?
показать весь комментарий
25.11.2025 18:26 Ответить
Ага. Вибирай шалава, шваброю чи черенком від лопати
показать весь комментарий
25.11.2025 18:46 Ответить
Для мирної угоди між Україною та РФ потрібно вирішити "декілька чутливих деталей" -наприклад вдарити трампона по голові трубою
показать весь комментарий
25.11.2025 18:46 Ответить
 
 