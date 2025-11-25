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Для мирної угоди між Україною та РФ потрібно вирішити "декілька чутливих деталей", - Білий дім

Речниця Білого дому Керолайн Левітт

Сполучені Штати досягли "значного прогресу" щодо укладання мирної угоди між Росією та Україною. Зараз необхідно врегулювати "декілька чутливих, але не непереборних деталей".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт написала у соцмережі Х.

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Мирна угода

За її словами, за останній тиждень США "досягли значного прогресу в напрямку укладення мирної угоди, залучивши до переговорів як Україну, так і Росію".

"Є кілька чутливих, але не непереборних деталей, які необхідно вирішити і які вимагатимуть подальших переговорів між Україною, Росією та Сполученими Штатами", - додала Левітт.

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Що передувало?

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
  • Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.

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Автор: 

перемовини (3809) США (26704) війна в Україні (8480) Левітт Керолайн (71)
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Топ коментарі
+11
Називайте речі своїми іменами - повним ходом іде підготовка до капітуляції України а значить до її кінця на жаль!
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25.11.2025 18:06 Відповісти
+7
Скільки цю маячню можна повторювати не хоче ніякого миру воєний злочинець путін йому не шкода свого бидла ,лише ліквідації цієї трусливої нациської мерзоти може зупинити цей геноцид.
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25.11.2025 18:11 Відповісти
+7
Керівник розвідки може зустрітися зщ російською делегацією ... це зі статті в АВС NEWS
Чому делегація рашки , її склад засекречений а наш головний розвідник ні? Це норм?
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25.11.2025 18:12 Відповісти
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Американський чиновник каже, що українська делегація домовилася з США про умови потенційної мирної угоди

США Міністр армії провів переговори, які послідували за зустрічами з Україною у вихідні

Автор:https://abcnews.go.com/author/luis_martinez Луїс Мартінес

25 листопада 2025 року, 7:35 ранку

https://abcnews.go.com/author/luis_martinez



https://abcnews.go.com/International/us-army-secretary-arrives-kyiv-high-level-talks/story?id=127663467



https://abcnews.go.com/International/kyiv-targeted-large-russian-missile-attack-mayor/story?id=127844820

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25.11.2025 18:04 Відповісти
***** не погодить будь-які питання. Розходимось.
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25.11.2025 18:04 Відповісти
Пуйло вимагає, щоб Зеленского не змінили.
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25.11.2025 18:05 Відповісти
Називайте речі своїми іменами - повним ходом іде підготовка до капітуляції України а значить до її кінця на жаль!
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25.11.2025 18:06 Відповісти
Як захистити Зельку та його банду від насаджування на вила? Це дуже чутливий момент для мохнорилого урода.
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25.11.2025 18:06 Відповісти
А кацапів на вила не хочете?
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25.11.2025 18:10 Відповісти
О, борцун за лідора нє дрємлєт
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25.11.2025 18:13 Відповісти
Ермака, что-лі? Так.
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25.11.2025 19:03 Відповісти
Ясно...
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25.11.2025 20:35 Відповісти
Диявол криється в деталях
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25.11.2025 18:09 Відповісти
Керівник розвідки може зустрітися зщ російською делегацією ... це зі статті в АВС NEWS
Чому делегація рашки , її склад засекречений а наш головний розвідник ні? Це норм?
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25.11.2025 18:12 Відповісти
відповів мені ШІ

Мій висновок

Так, це непросто: участь Буданова (розвідника) в переговорах із росіянами - це не просто "дипломатія", це вже стратегічний крок, де залучено питання безпеки, можливо механізми контролю, обмін розвідкою.

Але це не автоматично означає зраду чи помилку: за інформацією, йдеться про делегацію, уповноважену вести "мирний процес", і будучи главою ГУР, Буданов може виводити дуже серйозні теми, які не під силу простим дипломатам.

Ризики - є, але, здається, українська влада вважає, що переваги (безпекові гарантії, контроль, розвідка) - переважають ці ризики.

НІАЧЬОМ
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25.11.2025 18:17 Відповісти
ось як нажував мені відповідь ШІ
Чи є в цьому проблематика чи ризик

Розвідувальний керівник на переговорах

Це не безпрецедентно. Глава військової або військово-розвідувальної структури може мати повноваження бути в переговорах, особливо коли обговорюються питання безпеки, розвідки чи військових гарантій.

Буданов - саме керівник ГУР, тому його присутність може бути обґрунтована для координації питань безпеки або розвідданих, які можуть бути частиною «мирного процесу».

Секретність російської делегації + розвідник з української сторони

Те, що склад російської делегації не розкривається, дає Павзу критикам: можуть питати, чи не видає Україна щось через розвідника на переговорах.

Але також можна дивитися так: наявність «важливого гравця» зі сторони України може допомагати краще відстоювати безпекові інтереси - якщо переговори йдуть про гарантії чи механізми контролю.

Політичний ризик

Існує іміджевий / політичний ризик: частина суспільства або міжнародних партнерів може не сприйняти "розвідника на мирних переговорах" як класичну дипломатію.

Але в умовах війни дипломатія й розвідка часто переплітаються - це не "помилка", а частина реальної стратегії.
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25.11.2025 18:19 Відповісти
https://abcnews.go.com/Politics/us-holds-secret-meetings-russians-abu-dhabi-ukraine/story?id=127840867

Міністр армії США Ден Дрісколл провів таємні переговори в понеділок з російською делегацією в Абу-Дабі в Об'єднаних Арабських Еміратах, щоб продовжити переговори з Україною в ці вихідні в Женеві, які були спрямовані на просування мирного процесу в Україні, повідомив американський чиновник ABC News.

"Українці погодилися на мирну угоду", - сказав американський чиновник. "Є деякі незначні деталі, які потрібно розібратися, але вони погодилися на мирну угоду""Напізок понеділка і протягом вівторка секретар Дрісколл та команда обговорювали з російською делегацією досягнення міцного миру в Україні", - сказав лейтенант. Полковник Джеффрі Толберт, США Представник армії, сказав у вівторок. "Переговори йдуть добре, і ми залишаємося оптимістами. Секретар Дрісколл тісно синхронізований з Білим домом та міжвідомчим США, оскільки ці переговори просуваються"

Ні Україна, ні Росія офіційно не підтвердили присутність своїх делегацій в Абу-Дабі.

Джерело, знайоме з дискусіями, підтвердило ABC News, що Україна погодилася на новий мирний план з 19 пунктів під час переговорів у Женеві, а не в Абу-Дабі.

Джерело додало, що Кирило Буданов, голова української розвідки, зараз знаходиться в Абу-Дабі, де він зустрічається з американськими чиновниками, а також може зустрітися з російськими чиновниками.
ABC News дізналася, що 28-пунктовий мирний план, представлений США Україні в Женеві, був переглянутий до мирного плану з 19 пунктів, який більше не включає пункт про амністію щодо дій, вчинених під час війни, а також обмежень щодо майбутнього розміру українських військових.

.......Дал іnbc news оповідають про київський візит Дрісколла
Після переговорів у ці вихідні російські чиновники заявили, що не отримали жодних оновлень про те, що обговорювалося в Женеві, і які зміни були внесені після переговорів між американськими та українськими чиновниками

Після завершення переговорів у Женеві Рубіо повернувся до Сполучених Штатів, а Дрісколл поїхав до Абу-Дабі, де в понеділок таємно зустрівся з російською делегацією, щоб обговорити зміни, внесені до плану з 28 пунктів, який обговорювався в Женеві, за словами чиновника.
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25.11.2025 18:09 Відповісти
Так, це 2 деталi - 1. пуйло вимiтаеться з України, 2. Виплачуе репарацiї за все що воно заподiяло
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25.11.2025 18:11 Відповісти
«Чутливих деталей» там всього одна: чи визнає Україна окуповані території російськими чи ні. Якщо ні - війна триватиме.
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25.11.2025 18:11 Відповісти
Україну -точно не визнаватиме,навіть якби хтось цього хотів,це суперечить Конституції і ймовірне визнання -кримінальний злочин.
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25.11.2025 18:31 Відповісти
Ну, тоді війна до переможного кінця. Ще років на 15-20.
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25.11.2025 19:50 Відповісти
Особисто ти-можеш капітулювати і одразу фф плєн.
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25.11.2025 20:46 Відповісти
Ти це до чого? Поясни.
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25.11.2025 21:44 Відповісти
Скільки цю маячню можна повторювати не хоче ніякого миру воєний злочинець путін йому не шкода свого бидла ,лише ліквідації цієї трусливої нациської мерзоти може зупинити цей геноцид.
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25.11.2025 18:11 Відповісти
Маньяк вбиває людину, підходить поліцейський рижий і каже я тобі не допоможу в тебе немає козирів, погодься що він тобі відріже руки, а я з ним перетру щоб він тобі оставив ноги, якщо ти нічого від нього не требуватимеш.
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25.11.2025 18:12 Відповісти
Іди, відсоси у рудого, шльондра ! Займи свого рота, то не будеш пургу нести.
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25.11.2025 18:13 Відповісти
Притомні люди чекають, поки Трамп сам обісреться і знайде собі іншу забавку.
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25.11.2025 18:13 Відповісти
Скоріше за все амністія військовим злочинцям, зняття санкцій з рашки, й таке інше
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25.11.2025 18:14 Відповісти
@ (в перекладі):
Бізнес і нічого більше:
Тромб прагне отримати доступ до $300 млрд. заморожених російських активів - у цьому суть і прихований мотив його "мирного плану", стверджує видання Foreign Policy.
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25.11.2025 18:18 Відповісти
Чутливих? Це раптом не про "Томагавки"? От чомусь про "Томагавки" вже нічого не говорять...
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25.11.2025 18:25 Відповісти
шо, ще не визначили, чи ми самі повинні знищити своїх немовлят чи дочекатися расіян, які від процесу ще й задоволення отримають?
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25.11.2025 18:26 Відповісти
Ага. Вибирай шалава, шваброю чи черенком від лопати
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25.11.2025 18:46 Відповісти
Для мирної угоди між Україною та РФ потрібно вирішити "декілька чутливих деталей" -наприклад вдарити трампона по голові трубою
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25.11.2025 18:46 Відповісти
Дай бог
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25.11.2025 20:41 Відповісти
Некому в Штатах эту шмару на помойку выкинуть. Одна из основных рупоров трамповской гнили на весь мир.
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26.11.2025 00:58 Відповісти
 
 