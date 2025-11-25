Для мирної угоди між Україною та РФ потрібно вирішити "декілька чутливих деталей", - Білий дім

Сполучені Штати досягли "значного прогресу" щодо укладання мирної угоди між Росією та Україною. Зараз необхідно врегулювати "декілька чутливих, але не непереборних деталей".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт написала у соцмережі Х.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Мирна угода

За її словами, за останній тиждень США "досягли значного прогресу в напрямку укладення мирної угоди, залучивши до переговорів як Україну, так і Росію".

"Є кілька чутливих, але не непереборних деталей, які необхідно вирішити і які вимагатимуть подальших переговорів між Україною, Росією та Сполученими Штатами", - додала Левітт.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна позитивно оцінює мирний план Трампа - критика безпідставна, - Білий дім

Що передувало?

У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.

Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.

За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Європа працюватиме з мирним планом США. Альтернативи не буде, - Стармер