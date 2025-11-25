Україна позитивно оцінює мирний план Трампа - критика безпідставна, - Білий дім

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що Україна глибоко залучена до обговорення мирного плану Трампа. Вона відкинула критику й наголосила: адміністрація США прагне завершення війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Левітт заявила під час брифінгу.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Вона припустила, що критика лунає від людей, які не мають найменшого уявлення про те, про що говорять, або від тих, хто не зацікавлений у припиненні бойових дій, оскільки нібито заробляє на цьому.

"Я хотіла б звернути увагу будь-яких критиків на слова, які українці озвучили: вони заявили, що дуже позитивно оцінюють цей план. Вони були глибоко залучені. Вони безпосередньо впливали на формулювання документа, і ми контактуємо з ними напряму", – зауважила речниця.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Є "декілька розбіжностей" щодо мирного плану. Робота над ними триває, - Білий дім

У Білому домі відкинули звинувачення у виборі "сторони" в українсько-російській війні

Левітт заявила, що США не надають перевагу жодній зі сторін у війні Росії проти України. За її словами, твердження про упередженість Вашингтона "свідчать про повне нерозуміння фактів".

Левітт наголосила, що ніхто в адміністрації США "не має жодної вигоди від війни", а головною метою президента та його команди залишається якнайшвидове завершення конфлікту.

"Ми хочемо, щоб ця війна завершилася, і саме над цим президент і його команда наполегливо працюють", - підкреслила вона.

Представниця Білого дому також нагадала про успішне посередництво США у домовленості між Ізраїлем та ХАМАС щодо звільнення заручників.

"Тому всім варто поважати роботу, яку виконує ця адміністрація, і спокійно спостерігати за розвитком подій", - заявила Левітт.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США продають зброю Україні через НАТО, але не можуть робити це вічно, - Білий дім