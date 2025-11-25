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Новини Мирний план США
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Україна позитивно оцінює мирний план Трампа - критика безпідставна, - Білий дім

Україна впливає на мирний план Трампа, а критика плану необґрунтована

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що Україна глибоко залучена до обговорення мирного плану Трампа. Вона відкинула критику й наголосила: адміністрація США прагне завершення війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  Левітт заявила під час брифінгу.

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Вона припустила, що критика лунає від людей, які не мають найменшого уявлення про те, про що говорять, або від тих, хто не зацікавлений у припиненні бойових дій, оскільки нібито заробляє на цьому.

"Я хотіла б звернути увагу будь-яких критиків на слова, які українці озвучили: вони заявили, що дуже позитивно оцінюють цей план. Вони були глибоко залучені. Вони безпосередньо впливали на формулювання документа, і ми контактуємо з ними напряму", – зауважила речниця.

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Левітт заявила, що США не надають перевагу жодній зі сторін у війні Росії проти України. За її словами, твердження про упередженість Вашингтона "свідчать про повне нерозуміння фактів".

Левітт наголосила, що ніхто в адміністрації США "не має жодної вигоди від війни", а головною метою президента та його команди залишається якнайшвидове завершення конфлікту.

"Ми хочемо, щоб ця війна завершилася, і саме над цим президент і його команда наполегливо працюють", - підкреслила вона.

Представниця Білого дому також нагадала про успішне посередництво США у домовленості між Ізраїлем та ХАМАС щодо звільнення заручників.

"Тому всім варто поважати роботу, яку виконує ця адміністрація, і спокійно спостерігати за розвитком подій", - заявила Левітт.

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Автор: 

США (26704) війна в Україні (8480) Левітт Керолайн (71)
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Топ коментарі
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Представниця Білого дому також нагадала про успішне посередництво США у домовленості між Ізраїлем та ХАМАС щодо звільнення заручників.

А бойові дії там йдуть повним ходом і Хамас срати хотів на вимоги Трампа.
Але Трамп ту війну вже закінчив. Ага.
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25.11.2025 07:13 Відповісти
+30
Ця кошелка насміхається з України разом зі старим п#дором -трампом.
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25.11.2025 07:15 Відповісти
+28
Адміністрація Трампа це ідіоти.
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25.11.2025 07:15 Відповісти
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Представниця Білого дому також нагадала про успішне посередництво США у домовленості між Ізраїлем та ХАМАС щодо звільнення заручників.

А бойові дії там йдуть повним ходом і Хамас срати хотів на вимоги Трампа.
Але Трамп ту війну вже закінчив. Ага.
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25.11.2025 07:13 Відповісти
Як і трамп на усі війни, які "не його". І от цікаво, чи розпочне він свою війну з мадуро?
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25.11.2025 07:26 Відповісти
Миндичи очень положительно поддерживает помощь США. Особенно материальную и просят добавки
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25.11.2025 07:27 Відповісти
Кожен день біля жовто лінії стрілянина. Кожен день якесь падло вилазить з тунелів.

Дивлюся Ауслендера регулярно.
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25.11.2025 15:40 Відповісти
Адміністрація Трампа це ідіоти.
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25.11.2025 07:15 Відповісти
*********, пєдофіли, наркомани, шахраї, злодії, дебіли, кретини, ідіоти. Потужна молода команда. Не те що у Сплячого Джо.
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25.11.2025 10:04 Відповісти
Адміністрація зейла , ще гірша - всі зрадники , агенти ФСБ , сенатора деркача, Сівковича , а паралельно цинічні кроваві мародери , на крові ЗСУ Вони мільйони , дані, відправляють террористам ***** , а ЗСУ не мають самого необхідного , ледь антикорупціонери відбили закупівлю , фуфлижних бронежилетів. Це все разом деверсія прот Держави зеленського і ойго куратора Ермака Кровава мафія іуд …
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25.11.2025 13:50 Відповісти
Ця кошелка насміхається з України разом зі старим п#дором -трампом.
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25.11.2025 07:15 Відповісти
Вона не кошолка, вона соска
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25.11.2025 07:48 Відповісти
рот є чого ж не взяти (с)
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25.11.2025 07:53 Відповісти
+ мордочка.
Освіти й роботи не треба
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25.11.2025 10:19 Відповісти
морда пох
можна пакет надягти
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25.11.2025 12:20 Відповісти
То можна тільки її чоловіку.
Але він підстаркуватий, тому не дуже може.
Тому вона все віддає роботі й мирному плану
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25.11.2025 12:33 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3586791/firma-ne-vykonala-dogovir-z-tsentrenergo-na-132-mln-grn-zalyshyvshy-peredoplatu-sobi А ці насміїаються, чи роблять усе серьозно?
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25.11.2025 07:52 Відповісти
Хай ця під@рша сюди у коментарі загляне - і до країв сповниться позитивом щодо цього грьобаного плану.
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25.11.2025 07:22 Відповісти
Іншими словами, поки марафон розповідає про поганого Трампа і підвищує рейтинг Шашличного, сам Шашличний з друзями у всьому Трампа підтримує?
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25.11.2025 07:23 Відповісти
З Трампом інакше не можна, він нарцис, його треба нахвалювати, захоплюватися ним, і при цьому гнути своє, з плеча не рубати, і у відмову як баран не йти. Зеленський після уроку Овального Кабінету це чітко засвоїв, порадився з партнерами, тому План-ультиматум Трампа таким уже не є.
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25.11.2025 09:10 Відповісти
3,14здоболка.
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25.11.2025 07:23 Відповісти
Що за Україна? Позітівний Ермак чи мохнорилая Бубочка?
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25.11.2025 07:23 Відповісти
Не тільки, ще й кримський єврей, сім'я якого у заручниках у Трампа.
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25.11.2025 15:35 Відповісти
Мдє, ******** трамп блондіночок-#идівочок...
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25.11.2025 07:23 Відповісти
Мадам, чи міс з косметичним носом тримає його тільки по трампівському вітру. Свіже повітря правди йому шкодить. А його власниця не має жодного уявлення про що говорить.
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25.11.2025 07:24 Відповісти
Вона працює на нього, про який ще інший вітер ви марите, висловлювати свою думку, не її завдання, і вона знає, що говорить.
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25.11.2025 09:21 Відповісти
Моніка левінські 2 головне сукню збережи
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25.11.2025 07:38 Відповісти
Шерепа брехлива хоче переконати нас що Алі-Баба це Україна.
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25.11.2025 07:41 Відповісти
Шалава підзаборна
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25.11.2025 07:46 Відповісти
Ви зараз в онлайн режимі бачите як сша брежуть в лице. Це потрібно намотати на ус коли будете в наступний раз щось з америкосами підписівати і вірити в їхні гарантії.
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25.11.2025 07:49 Відповісти
я б ніколи не взяв на роботу жінку з ринопластикою
вони їбануті усі хто своє лице кромсає
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25.11.2025 07:54 Відповісти
Не надавати перевагу жодній стороні у цій війні - це вже злочин зі сторони США,тупа ти мавпа. А трампони ще й ********** кацапам.
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25.11.2025 07:59 Відповісти
"Левітт заявила, що США не надають перевагу жодній зі сторін у війні Росії проти України. За її словами, твердження про упередженість Вашингтона "свідчать про повне нерозуміння фактів".
По суті, цим все сказано - їм "по барабану" who is who у цій війні. Вони не упереджені, вони просто підтримають ту сторону де пообіцяють більший прибуток. Американці завжди діяли по такому принципу.
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25.11.2025 08:03 Відповісти
Американці завжди не діяли по такому принципу, це Трамп разом зі своїми придворними намагається ліквідувати в США демократію і встановити однопартійну систему з авторитарним правлінням. Це Трамп, а не всі американці не хоче бачити різниці між нападником і жертвою, тому ця курва лише "роз'яснює" дебільні ідеї свого хахяїна-маразматика.
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25.11.2025 09:22 Відповісти
Якщо би громили касапів на фронті, презом була би особа рівня Порошенка,чи Кличка,а про козиря всі забули- то і пункти переговорів були б відмінні.
А так,що є в реалі...
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25.11.2025 08:17 Відповісти
Якщо вам треба пояснити дитині що таке плядь, покажіть цю шмару
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25.11.2025 08:18 Відповісти
..." сша не надають переваги ні одній зі сторон війни расєї.." тобто, жертва і агрессор на одній дошці, про захист жертви і міжн.право ні пари з вуст...

і ще про харантії безпеки для расєї: якщо пу знов нападе, то повернуть санкції, якщо Україна відповість на напад і буде захищатися, то втратить від тр гарантії безпеки... тобто за логікою тр-бай-де-на Україна мусить чекати... бомби на голови, бо не можна боляче робити пу, у нього ж ЯЗ

Суверенна, визнана всім світом держава не мусить віддавати свої території і громадян на поталу агрессору, якій сьогодні вимагає внсь донбас, а завтра залишки Херс і Запор обл, адже пу вже вніс їз до своєї кастритуції...

Не зрозуміло, що окрім "чесного" слова не нападати, вимагає тр від пу? Тільки винагорода і безкарність агресора і при цьому тр ще благає пу прийняти його щедрий подарунок за рахунок жертви будапеш.меморандуму

Тільки зубасті ЗСУ разом з європейськими друзями єдиний гарант безпеки України.
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25.11.2025 08:19 Відповісти
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25.11.2025 08:29 Відповісти
Обісралися, то хоч штани поміняйте!
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25.11.2025 08:33 Відповісти
Вам пох...,как и зЕ.
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25.11.2025 08:33 Відповісти
За хорошу зарплатню працює, раз таку херню чеше і не червоніє...
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25.11.2025 08:43 Відповісти
Ця Дура - обличчя Сполучених штатів сьогодні! Тупість поєднана з нахабством!
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25.11.2025 08:43 Відповісти
Тобто Трампу жертва агресії і агресор це однаково, якщо не дає ніякої переваги жодної зі сторін. Ніякої моралі. Головне гроші і те що може дати їому зробити якомога більше.
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25.11.2025 08:55 Відповісти
Тут слів не нада
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25.11.2025 09:10 Відповісти
Хто запропонував Будапешт?» - запитав Дате про місце зустрічі, зазначивши значну історію міста в російсько-українському конфлікті.

«Твоя мама зробила це», - відповіла Лівітт.

Кореспондент Білого дому відповів на це зауваження, запитуючи, чи ця тема «смішна» для Лівітта.

«Мені смішно, що ти насправді вважаєш себе журналом », - відрізала вона. «Ти - ультралівий халтурник, якого ніхто не сприймає серйозно, включаючи твоїх колег у ЗМІ, вони просто не кажуть тобі цього в обличчя. Перестань писати мені свої нещирі, упереджені та дурні питання».
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25.11.2025 09:23 Відповісти
По всьому, більше схоже на скоординовану діяльність між "Зе", американцями та росіянами зі здачі України російському агресорові.
За таких заяв українська сторона в жодному разі не має мовчати. Мають бути відповідні заяви, які чітко обгрунтовують недієздатність та неприйнятність плану капітуляції, який Дональд Трамп та його адміністрація нав'язують Україні під виглядом "мирного плану". Треба чітко показати та роз'яснити, публічно, що цей так званий "мирний план" таким де факто не є. Викласти конкретні аргументи, деталі. А далі вже наші пропозиції стосовного того, як примусити росію виконувати закони та міжнародне право.
Ось які заяви мають робити наші політики, високопосадовці, депутати, представники народу України у Верховній раді, голови громадських організацій, церков і т.д.

Бо всі, хто зараз, за таких умов мовчить (особливо - високопосадовці, і найперше- Президент України, Гарант Конституції України) - вчиняють тяжкий злочин, не лише кримінальний, але і моральний, за який, також, буде, своя відповідальність.
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25.11.2025 09:38 Відповісти
ЗеГопники , які поїхали узгоджувати ганебний "мирний " план пуйла -трампа , напряму порушують конституцію України . Все що вони, воно , підпишуть є недійсне .
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25.11.2025 09:40 Відповісти
Згадайте за всі роки..незалежності Україна
Сама для себе щось рушала
То у Ющенка що скаже президент Америки
У порошенка.потрібно для Ес
Що потрібно Україні народу ніхто не запитав
І маємо те що маємо
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25.11.2025 10:05 Відповісти
Кравчук, Кучма, Янукович, Зеленський, прагнули дружити з кацапами. Як бачите, вийшло ще хріновіше, ніж у Ющенка з Порошенком.
То чого ви прагнете?
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25.11.2025 10:59 Відповісти
Цікаво, "краснов" хоча б раз прочитав "мирний план Трампа"?
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25.11.2025 10:10 Відповісти
таке враження, що США прагне стати союзником росії

такої ганебної адміністрації ще не було

"... не віддає переваги жодній із сторін" : повне моральне падіння республіканців
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25.11.2025 10:26 Відповісти
ОХвіс «швидких рішень». Десь це вже було і є.
Заперечення очевидних фактів і сцен.я в очі наріду.
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25.11.2025 10:56 Відповісти
Переляканий ЗЕ і його маладая команда - не Україна... .. Вибачте це капітуляція з примусом США..
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25.11.2025 12:08 Відповісти
Ех, Керолл.....! Вранці насрати під порогом, а в обідню перерву спитати -а кто ето сдєлал.
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25.11.2025 13:14 Відповісти
Після того що вона патякає, хоча б рота миє? Бо такого навалила...
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25.11.2025 13:32 Відповісти
США не отдают предпочтения какой-то из сторон в противостоянии. Они всего лишь заинтересованы в пролонгировании военных действий.
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25.11.2025 13:59 Відповісти
Яка може бути "позитивна оцінка мирного плану" того трамписько-гандона, коли сьогодні країна-терорист розносить Київ та Україну своїми ракетно-дроновими обстрілами на друзки!
Ви, що, Українці!?
Зхаменіться!
Вірити рудому про-російському гниді зі США = повна окупація всієї України, і мабуть частини Європи армією рф!
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25.11.2025 14:13 Відповісти
США изначально финансировали Гитлера и помогали ему в производстве оружия, у Форда висел в кабинете портрет Гитлера, австрийские художник даже наградил автопромышленника высшей наградой третьего рейха, но когда стало понятно что Германия проигрывает, любовь резко прошла, на Западе не любят неудачников.
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25.11.2025 14:35 Відповісти
"Україна НЕГАТИВНО оцінює мирний план трампона - критика повністю виправдана", - Я
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25.11.2025 15:03 Відповісти
Украина - это не Зеленский, а Зеленский - это вообще Израиль.
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25.11.2025 15:15 Відповісти
Это надо было говорить, когда Беня выдвинул лупатого шута в президенты, во время предвыборной компании, сейчас уже поздно.
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25.11.2025 15:29 Відповісти
 
 