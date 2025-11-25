Україна позитивно оцінює мирний план Трампа - критика безпідставна, - Білий дім
Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що Україна глибоко залучена до обговорення мирного плану Трампа. Вона відкинула критику й наголосила: адміністрація США прагне завершення війни.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Левітт заявила під час брифінгу.
Вона припустила, що критика лунає від людей, які не мають найменшого уявлення про те, про що говорять, або від тих, хто не зацікавлений у припиненні бойових дій, оскільки нібито заробляє на цьому.
"Я хотіла б звернути увагу будь-яких критиків на слова, які українці озвучили: вони заявили, що дуже позитивно оцінюють цей план. Вони були глибоко залучені. Вони безпосередньо впливали на формулювання документа, і ми контактуємо з ними напряму", – зауважила речниця.
У Білому домі відкинули звинувачення у виборі "сторони" в українсько-російській війні
Левітт заявила, що США не надають перевагу жодній зі сторін у війні Росії проти України. За її словами, твердження про упередженість Вашингтона "свідчать про повне нерозуміння фактів".
Левітт наголосила, що ніхто в адміністрації США "не має жодної вигоди від війни", а головною метою президента та його команди залишається якнайшвидове завершення конфлікту.
"Ми хочемо, щоб ця війна завершилася, і саме над цим президент і його команда наполегливо працюють", - підкреслила вона.
Представниця Білого дому також нагадала про успішне посередництво США у домовленості між Ізраїлем та ХАМАС щодо звільнення заручників.
"Тому всім варто поважати роботу, яку виконує ця адміністрація, і спокійно спостерігати за розвитком подій", - заявила Левітт.
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А бойові дії там йдуть повним ходом і Хамас срати хотів на вимоги Трампа.
Але Трамп ту війну вже закінчив. Ага.
Дивлюся Ауслендера регулярно.
Освіти й роботи не треба
можна пакет надягти
Але він підстаркуватий, тому не дуже може.
Тому вона все віддає роботі й мирному плану
вони їбануті усі хто своє лице кромсає
По суті, цим все сказано - їм "по барабану" who is who у цій війні. Вони не упереджені, вони просто підтримають ту сторону де пообіцяють більший прибуток. Американці завжди діяли по такому принципу.
А так,що є в реалі...
і ще про харантії безпеки для расєї: якщо пу знов нападе, то повернуть санкції, якщо Україна відповість на напад і буде захищатися, то втратить від тр гарантії безпеки... тобто за логікою тр-бай-де-на Україна мусить чекати... бомби на голови, бо не можна боляче робити пу, у нього ж ЯЗ
Суверенна, визнана всім світом держава не мусить віддавати свої території і громадян на поталу агрессору, якій сьогодні вимагає внсь донбас, а завтра залишки Херс і Запор обл, адже пу вже вніс їз до своєї кастритуції...
Не зрозуміло, що окрім "чесного" слова не нападати, вимагає тр від пу? Тільки винагорода і безкарність агресора і при цьому тр ще благає пу прийняти його щедрий подарунок за рахунок жертви будапеш.меморандуму
Тільки зубасті ЗСУ разом з європейськими друзями єдиний гарант безпеки України.
«Твоя мама зробила це», - відповіла Лівітт.
Кореспондент Білого дому відповів на це зауваження, запитуючи, чи ця тема «смішна» для Лівітта.
«Мені смішно, що ти насправді вважаєш себе журналом », - відрізала вона. «Ти - ультралівий халтурник, якого ніхто не сприймає серйозно, включаючи твоїх колег у ЗМІ, вони просто не кажуть тобі цього в обличчя. Перестань писати мені свої нещирі, упереджені та дурні питання».
За таких заяв українська сторона в жодному разі не має мовчати. Мають бути відповідні заяви, які чітко обгрунтовують недієздатність та неприйнятність плану капітуляції, який Дональд Трамп та його адміністрація нав'язують Україні під виглядом "мирного плану". Треба чітко показати та роз'яснити, публічно, що цей так званий "мирний план" таким де факто не є. Викласти конкретні аргументи, деталі. А далі вже наші пропозиції стосовного того, як примусити росію виконувати закони та міжнародне право.
Ось які заяви мають робити наші політики, високопосадовці, депутати, представники народу України у Верховній раді, голови громадських організацій, церков і т.д.
Бо всі, хто зараз, за таких умов мовчить (особливо - високопосадовці, і найперше- Президент України, Гарант Конституції України) - вчиняють тяжкий злочин, не лише кримінальний, але і моральний, за який, також, буде, своя відповідальність.
Сама для себе щось рушала
То у Ющенка що скаже президент Америки
У порошенка.потрібно для Ес
Що потрібно Україні народу ніхто не запитав
І маємо те що маємо
То чого ви прагнете?
такої ганебної адміністрації ще не було
"... не віддає переваги жодній із сторін" : повне моральне падіння республіканців
Заперечення очевидних фактів і сцен.я в очі наріду.
Ви, що, Українці!?
Зхаменіться!
Вірити рудому про-російському гниді зі США = повна окупація всієї України, і мабуть частини Європи армією рф!