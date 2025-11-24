США продають зброю Україні через НАТО, але не можуть робити це вічно, - Білий дім

Сполучені Штати не можуть весь час продавати зброю через країни НАТО на потреби України.

Про це сказала речниця Білого дому Керолайн Левітт в ефірі телеканалу Fox News, інформує Цензор.НЕТ.

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Постачання зброї Україні

Вона заявила, що Трамп вже зупинив фінансування України за кошти Штатів, а продаж зброї НАТО для підтримки України не може тривати вічно.

Левітт додала, що Трамп — "президент мирного часу" і саме тому він прагне якнайшвидше завершити війну в Україні: "І я знаю, що наші команди працюють цілодобово, щоб довести цю угоду до кінця".

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Що таке програма PURL

Програма PURL була запроваджена в липні 2025 року президентом США Дональдом Трампом та генсеком НАТО Марком Рютте.

ЇЇ суть полягає в тому, що члени НАТО купують американську зброю для України.

Станом на жовтень 2025 року через PURL уже зібрали 2 мільярди доларів, а більшість країн НАТО вже долучилися до цієї ініціативи.

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