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Новини Закупівля зброї у США
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США продають зброю Україні через НАТО, але не можуть робити це вічно, - Білий дім

Білий дім зробив заяву про поставки зброї Україні через НАТО

Сполучені Штати не можуть весь час продавати зброю через країни НАТО на потреби України.

Про це сказала речниця Білого дому Керолайн Левітт в ефірі телеканалу Fox News, інформує Цензор.НЕТ.

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Постачання зброї Україні

Вона заявила, що Трамп вже зупинив фінансування України за кошти Штатів, а продаж зброї НАТО для підтримки України не може тривати вічно.

Левітт додала, що Трамп — "президент мирного часу" і саме тому він прагне якнайшвидше завершити війну в Україні: "І я знаю, що наші команди працюють цілодобово, щоб довести цю угоду до кінця".

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Що таке програма PURL

  • Програма PURL була запроваджена в липні 2025 року президентом США Дональдом Трампом та генсеком НАТО Марком Рютте.
  • ЇЇ суть полягає в тому, що члени НАТО купують американську зброю для України.
  • Станом на жовтень 2025 року через PURL уже зібрали 2 мільярди доларів, а більшість країн НАТО вже долучилися до цієї ініціативи.

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Автор: 

НАТО (7226) зброя (7904) США (26703) Левітт Керолайн (71)
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Топ коментарі
+28
всім країнам нато і європи потрібно подумати -адже це їх також стосуєтся--сша не надійний союзник--за потреби продасть ворогам
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25.11.2025 00:04 Відповісти
+24
Військово-промислове лоббі серед республіканців в Конгресі - за такі слова а тим більше дії - можуть Трампону і яйка відкрутити і ноги йому в тазіку забетонувати і ненароком скинути з Ніагарського водоспаду.
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25.11.2025 00:00 Відповісти
+24
Тільки агент кремля може так робити - ні давати, ні продавати. Трампу ганьба довічна.
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25.11.2025 00:05 Відповісти
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добре, що кацапи можуть ракети виробляти вічно.....

а там дивись і знову кацапські ракети вилізуть десь на кубі під боком в пєндосів! ХАХАХАХА!!!
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25.11.2025 15:24 Відповісти
А шо це БД, пiд рудим рептухом лайна, корчить iз себе евнуха З Америкою трапилося чьортi шо. Позорисько з презирством на весь всесвiт.
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25.11.2025 19:28 Відповісти
Сама Україна перейшла, по виготовленню зброї, на промислові темпи виготовлення тійже зьрої по брехні їхнього українського презедента. По тим темпам брехні, котра до речі, цілком влаштовує більшість та не виникає жодного питання до вбивці українців зеленского, вже давно на першому місці в Галактиці. І Америка звісно винувата, шо стучиться до України - чому ваш ********** тіки бреше та нічого не робить для ЗСУ.
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25.11.2025 20:42 Відповісти
Трампло давно продав інтереси сша за рублі і маленьких дівчат.
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25.11.2025 21:37 Відповісти
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