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США продають зброю Україні через НАТО, але не можуть робити це вічно, - Білий дім
Сполучені Штати не можуть весь час продавати зброю через країни НАТО на потреби України.
Про це сказала речниця Білого дому Керолайн Левітт в ефірі телеканалу Fox News, інформує Цензор.НЕТ.
Постачання зброї Україні
Вона заявила, що Трамп вже зупинив фінансування України за кошти Штатів, а продаж зброї НАТО для підтримки України не може тривати вічно.
Левітт додала, що Трамп — "президент мирного часу" і саме тому він прагне якнайшвидше завершити війну в Україні: "І я знаю, що наші команди працюють цілодобово, щоб довести цю угоду до кінця".
Що таке програма PURL
- Програма PURL була запроваджена в липні 2025 року президентом США Дональдом Трампом та генсеком НАТО Марком Рютте.
- ЇЇ суть полягає в тому, що члени НАТО купують американську зброю для України.
- Станом на жовтень 2025 року через PURL уже зібрали 2 мільярди доларів, а більшість країн НАТО вже долучилися до цієї ініціативи.
Топ коментарі
+28 Danor
показати весь коментар25.11.2025 00:04 Відповісти Посилання
+24 Малець Тарас
показати весь коментар25.11.2025 00:00 Відповісти Посилання
+24 Евгений Агро
показати весь коментар25.11.2025 00:05 Відповісти Посилання
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а там дивись і знову кацапські ракети вилізуть десь на кубі під боком в пєндосів! ХАХАХАХА!!!