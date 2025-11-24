Україна потребує близько $1 млрд на місяць, щоб стабільно отримувати зброю США, - Міноборони
Союзники по НАТО мають робити регулярні внески у програму PURL на рівні приблизно 1 мільярда доларів на місяць, щоб Україна могла безперебійно отримувати американську зброю.
Про це у відповідь на запит LIGA.net повідомила пресслужба Міністерства оборони, передає Цензор.НЕТ.
Механізм PURL
"Для того, щоб забезпечити стабільне постачання озброєнь необхідно забезпечити регулярні внески від усіх партнерів та досягти цільового рівня фінансування – приблизно $1 млрд на місяць. Саме тому важливо залучити якомога більше країн, щоб різноманітні потреби фронту були забезпечені повністю", - йдеться у документі.
У відомстві також розповіли виданню, що станом на зараз партнери оголосили про надання близько $3,12 млрд за цією ініціативою.
- Враховуючи, що PURL стартував три місяці й 20 днів тому, в середньому виходить менше мільярда – близько $850 млн на місяць.
Однак слід зауважити, що ця допомога оголошувалась нерівномірно. Дані МО свідчать, що майже 2/3 коштів від $3,12 млрд були оголошені ще у перший місяць дії програми (детальніше тут).
У Міноборони додали, що завдяки цій ініціативі "суттєво скорочено час" між ухваленням рішення й фактичним отриманням озброєння, а також було отримано доступ до тієї зброї США, що не має аналогів у європейських виробників та є критично важливою для посилення спроможностей українських Сил оборони.
Що таке програма PURL
- Програма PURL була запроваджена в липні 2025 року президентом США Дональдом Трампом та генсеком НАТО Марком Рютте.
- ЇЇ суть полягає в тому, що члени НАТО купують американську зброю для України.
- Станом на жовтень 2025 року через PURL уже зібрали 2 мільярди доларів, а більшість країн НАТО вже долучилися до цієї ініціативи.
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