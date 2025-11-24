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Новини Програма PURL
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Україна потребує близько $1 млрд на місяць, щоб стабільно отримувати зброю США, - Міноборони

Механізм PURL - скільки грошей треба Україні на купівлю зброї США

Союзники по НАТО мають робити регулярні внески у програму PURL на рівні приблизно 1 мільярда доларів на місяць, щоб Україна могла безперебійно отримувати американську зброю.

Про це у відповідь на запит LIGA.net повідомила пресслужба Міністерства оборони, передає Цензор.НЕТ.

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Механізм PURL

"Для того, щоб забезпечити стабільне постачання озброєнь необхідно забезпечити регулярні внески від усіх партнерів та досягти цільового рівня фінансування – приблизно $1 млрд на місяць. Саме тому важливо залучити якомога більше країн, щоб різноманітні потреби фронту були забезпечені повністю", - йдеться у документі.

У відомстві також розповіли виданню, що станом на зараз партнери оголосили про надання близько $3,12 млрд за цією ініціативою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польща долучиться до ініціативи PURL із закупівлі зброї у США для України, - Сікорський

  • Враховуючи, що PURL стартував три місяці й 20 днів тому, в середньому виходить менше мільярда – близько $850 млн на місяць.

Однак слід зауважити, що ця допомога оголошувалась нерівномірно. Дані МО свідчать, що майже 2/3 коштів від $3,12 млрд були оголошені ще у перший місяць дії програми (детальніше тут).

У Міноборони додали, що завдяки цій ініціативі "суттєво скорочено час" між ухваленням рішення й фактичним отриманням озброєння, а також було отримано доступ до тієї зброї США, що не має аналогів у європейських виробників та є критично важливою для посилення спроможностей українських Сил оборони.

Читайте також: Німеччина виділить ще щонайменше €150 млн на пакет американської зброї для України, - Пісторіус

Що таке програма PURL

  • Програма PURL була запроваджена в липні 2025 року президентом США Дональдом Трампом та генсеком НАТО Марком Рютте.
  • ЇЇ суть полягає в тому, що члени НАТО купують американську зброю для України.
  • Станом на жовтень 2025 року через PURL уже зібрали 2 мільярди доларів, а більшість країн НАТО вже долучилися до цієї ініціативи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США отримують гроші через НАТО, а не фінансують Україну, - Трамп

Автор: 

Міноборони (7859) НАТО (7226) зброя (7904) допомога (9191)
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Топ коментарі
+26
я навіть знаю де взяти перші 100 млн, ще й в банківський упаковці США
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24.11.2025 20:34 Відповісти
+15
" Україна потребує близько $1 млрд на місяць..." ...щоб "професіонали" з команди зєлєбобіків комфортно себе почували і карколомними темпами забезбечували собі безтурботне майбутнє.
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24.11.2025 20:46 Відповісти
+14
Шмигаль вирішив ще трохи пошмигалити і відправити чергову двушку на мацкву?
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24.11.2025 20:34 Відповісти
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я навіть знаю де взяти перші 100 млн, ще й в банківський упаковці США
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24.11.2025 20:34 Відповісти
Шмигаль вирішив ще трохи пошмигалити і відправити чергову двушку на мацкву?
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24.11.2025 20:34 Відповісти
"Україна потребує" мене налякало спочатку .. А потім все зрозуміла - Україні куплять й хер США РИГОмафії дадуть грошима... А от бюджет з чого буде стюардеса клепати вже весною ?
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24.11.2025 21:15 Відповісти
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24.11.2025 21:18 Відповісти
Думають Алібаба та Віслюк як ділиться з Україною будуть? Ага ЩАС!
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24.11.2025 21:19 Відповісти
А скільки ******ли міндічеподібні з умєровими?
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24.11.2025 20:34 Відповісти
Слід розуміти як "Трамп, закінчуй з мирними планами, буде війна - будуть тобі платити по мільярду в місяць"
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24.11.2025 20:39 Відповісти
" Україна потребує близько $1 млрд на місяць..." ...щоб "професіонали" з команди зєлєбобіків комфортно себе почували і карколомними темпами забезбечували собі безтурботне майбутнє.
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24.11.2025 20:46 Відповісти
Україні чи міндічам з умєровим, шмугалями та різними зеленськими? Якщо міндічам з кумпанією то мільярда буде таки замало...
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24.11.2025 20:53 Відповісти
Шарманка Зельоних - "Дайте грошей! Дайте ще грошів! Дайте додаткових грошев! Треба грошев, бо путін на Європу нападе!. Дайте грошви, бо Україна заслужила."
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24.11.2025 20:54 Відповісти
Можливо зеленський з єрмаком примушували міндіча з групою осіб з урядового кварталу, у такий «спосіб збирати» гроші для захисту України!?!?
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24.11.2025 21:02 Відповісти
Загалом за 2014-2019 роки Україна отримала від міжнародних партнерів фінансових вливань (кредитів та гарантій) на суму близько $25-30 млрд
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24.11.2025 21:21 Відповісти
Зелені хапуги скоро не один мільярд в місяць буде фіг з маслом, зелені антиукраїнські гнили вже свої липкі ручки тягнуть.
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24.11.2025 21:27 Відповісти
святоє оп-існоє ніщенство! випустят тепер арахамію з - денги давай, давай денги!
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24.11.2025 21:35 Відповісти
У Зелендіча вже точно є на пару років.
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24.11.2025 21:55 Відповісти
а якщо не красти?
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24.11.2025 21:59 Відповісти
Ресурсы за что отдали? Чтобы и дальше вешать лапшу на уши своему народу и партнерам и доить их до последнего? Мерзость...
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25.11.2025 05:53 Відповісти
 
 