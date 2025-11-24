Україна потребує близько $1 млрд на місяць, щоб стабільно отримувати зброю США, - Міноборони

Союзники по НАТО мають робити регулярні внески у програму PURL на рівні приблизно 1 мільярда доларів на місяць, щоб Україна могла безперебійно отримувати американську зброю.

Про це у відповідь на запит LIGA.net повідомила пресслужба Міністерства оборони, передає Цензор.НЕТ.

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Механізм PURL

"Для того, щоб забезпечити стабільне постачання озброєнь необхідно забезпечити регулярні внески від усіх партнерів та досягти цільового рівня фінансування – приблизно $1 млрд на місяць. Саме тому важливо залучити якомога більше країн, щоб різноманітні потреби фронту були забезпечені повністю", - йдеться у документі.

У відомстві також розповіли виданню, що станом на зараз партнери оголосили про надання близько $3,12 млрд за цією ініціативою.

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Враховуючи, що PURL стартував три місяці й 20 днів тому, в середньому виходить менше мільярда – близько $850 млн на місяць.

Однак слід зауважити, що ця допомога оголошувалась нерівномірно. Дані МО свідчать, що майже 2/3 коштів від $3,12 млрд були оголошені ще у перший місяць дії програми (детальніше тут).

У Міноборони додали, що завдяки цій ініціативі "суттєво скорочено час" між ухваленням рішення й фактичним отриманням озброєння, а також було отримано доступ до тієї зброї США, що не має аналогів у європейських виробників та є критично важливою для посилення спроможностей українських Сил оборони.

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Що таке програма PURL

Програма PURL була запроваджена в липні 2025 року президентом США Дональдом Трампом та генсеком НАТО Марком Рютте.

ЇЇ суть полягає в тому, що члени НАТО купують американську зброю для України.

Станом на жовтень 2025 року через PURL уже зібрали 2 мільярди доларів, а більшість країн НАТО вже долучилися до цієї ініціативи.

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