Польща долучиться до ініціативи PURL із закупівлі зброї у США для України, - Сікорський

До кінця 2025 року Польща надасть 100 млн доларів на закупівлю американської зброї для України в межах програми PURL.

Про це заявив глава МЗС Радослав Сікорський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

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"Ми маємо намір перерахувати 100 мільйонів доларів із бюджету, які вже є у Міністерстві закордонних справ, на військову допомогу для України в рамках програми PURL, за якою ми закуповуємо американську зброю", - сказав міністр.

Він додав, що кошти будуть перераховані до кінця 2025 року.

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Що таке програма PURL

Програма PURL була запроваджена в липні 2025 року президентом США Дональдом Трампом та генсеком НАТО Марком Рютте.

ЇЇ суть полягає в тому, що члени НАТО купують американську зброю для України.

Станом на жовтень 2025 року через PURL уже зібрали 2 мільярди доларів, а більшість країн НАТО вже долучилися до цієї ініціативи.

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