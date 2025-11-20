Польша присоединится к инициативе PURL по закупке оружия в США для Украины, - Сикорский

До конца 2025 года Польша предоставит 100 млн долларов на закупку американского оружия для Украины в рамках программы PURL.

Об этом заявил глава МИД Радослав Сикорский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Мы намерены перечислить 100 миллионов долларов из бюджета, которые уже есть в Министерстве иностранных дел, на военную помощь для Украины в рамках программы PURL, по которой мы закупаем американское оружие", - сказал министр.

Он добавил, что средства будут перечислены до конца 2025 года.

Что такое программа PURL

Программа PURL была введена в июле 2025 года президентом США Дональдом Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте.

Ее суть заключается в том, что члены НАТО покупают американское оружие для Украины.

По состоянию на октябрь 2025 года через PURL уже собрали 2 миллиарда долларов, а большинство стран НАТО уже присоединились к этой инициативе.

