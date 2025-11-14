РУС
Германия выделит еще не менее €150 млн на пакет американского оружия для Украины, - Писториус

Борис, Писториус

Министр обороны Германии Борис Писториус объявил о новом вкладе Берлина в финансирование пакета закупки американского оружия для Украины в рамках инициативы НАТО и США PURL (Prioritized Ukraine Requirements List).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Этой осенью Германия уже взяла на себя финансирование крупного пакета PURL на сумму 500 миллионов евро, и теперь есть еще одна новость. Вчера мы договорились в кратчайшие сроки принять участие в еще одном пакете здесь", - сказал он.

По словам Писториуса, накануне он провел переговоры с генсеком НАТО Марком Рютте о дополнительной помощи. "Мы согласились принять участие в еще одном пакете на сумму не менее 150 миллионов евро", - заявил министр.

Во встрече "Большой пятерки" в Берлине также принимают участие верховный представитель ЕС Кая Каллас и другие представители европейских оборонных структур. Министр обороны Украины Денис Шмыгаль присоединился к заседанию онлайн.

Формат "Группы пяти" был создан год назад по инициативе Германии и Франции и сосредоточен на поддержке Украины и укреплении европейской безопасности.

Что такое программа PURL

  • Программа PURL была введена в июле 2025 года президентом США Дональдом Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте.
  • Ее суть заключается в том, что члены НАТО покупают американское оружие для Украины.
  • По состоянию на октябрь 2025 года через PURL уже собрали 2 миллиарда долларов, а большинство стран НАТО уже присоединились к этой инициативе.

якщо це буде грошима то шліть напряму на рахунки миндича....
14.11.2025 15:40 Ответить
Вони так і роблять, вони в долі. Чи ти не знав, чи тобі важливо аби що бздонути?
14.11.2025 16:12 Ответить
Наивные как дети, клептоманам давать деньги...
14.11.2025 16:16 Ответить
 
 