Германия выделит еще не менее €150 млн на пакет американского оружия для Украины, - Писториус

Министр обороны Германии Борис Писториус объявил о новом вкладе Берлина в финансирование пакета закупки американского оружия для Украины в рамках инициативы НАТО и США PURL (Prioritized Ukraine Requirements List).

"Этой осенью Германия уже взяла на себя финансирование крупного пакета PURL на сумму 500 миллионов евро, и теперь есть еще одна новость. Вчера мы договорились в кратчайшие сроки принять участие в еще одном пакете здесь", - сказал он.

По словам Писториуса, накануне он провел переговоры с генсеком НАТО Марком Рютте о дополнительной помощи. "Мы согласились принять участие в еще одном пакете на сумму не менее 150 миллионов евро", - заявил министр.

Во встрече "Большой пятерки" в Берлине также принимают участие верховный представитель ЕС Кая Каллас и другие представители европейских оборонных структур. Министр обороны Украины Денис Шмыгаль присоединился к заседанию онлайн.

Формат "Группы пяти" был создан год назад по инициативе Германии и Франции и сосредоточен на поддержке Украины и укреплении европейской безопасности.

Что такое программа PURL

Программа PURL была введена в июле 2025 года президентом США Дональдом Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте.

Ее суть заключается в том, что члены НАТО покупают американское оружие для Украины.

По состоянию на октябрь 2025 года через PURL уже собрали 2 миллиарда долларов, а большинство стран НАТО уже присоединились к этой инициативе.

