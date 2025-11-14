Німеччина виділить ще щонайменше €150 млн на пакет американської зброї для України, - Пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про новий внесок Берліна у фінансування пакету закупівлі американської зброї для України в межах ініціативи НАТО та США PURL (Prioritized Ukraine Requirements List).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-України.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Цієї осені Німеччина вже взяла на себе фінансування великого пакету PURL на суму 500 мільйонів євро, і тепер є ще одна новина. Вчора ми домовилися в короткий термін взяти участь у ще одному пакеті тут", - сказав він.

За словами Пісторіуса, напередодні він провів перемовини з генсеком НАТО Марком Рютте щодо додаткової допомоги. "Ми погодилися взяти участь у ще одному пакеті на суму щонайменше 150 мільйонів євро", - заявив міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Десять країн НАТО виділяють $500 млн на озброєння для України

У зустрічі "Великої п’ятірки" в Берліні беруть участь також верховний представник ЄС Кая Каллас та інші представники європейських оборонних структур. Міністр оборони України Денис Шмигаль приєднався до засідання онлайн.

Формат "Групи п’яти" був створений рік тому з ініціативи Німеччини та Франції та зосереджується на підтримці України та зміцненні європейської безпеки.

Що таке програма PURL

Програма PURL була запроваджена в липні 2025 року президентом США Дональдом Трампом та генсеком НАТО Марком Рютте.

ЇЇ суть полягає в тому, що члени НАТО купують американську зброю для України.

Станом на жовтень 2025 року через PURL уже зібрали 2 мільярди доларів, а більшість країн НАТО вже долучилися до цієї ініціативи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США отримують гроші через НАТО, а не фінансують Україну, - Трамп