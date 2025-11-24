Украина нуждается в около $1 млрд в месяц, чтобы стабильно получать оружие США, - Минобороны

Союзники по НАТО должны вносить регулярные взносы в программу PURL на уровне примерно 1 миллиарда долларов в месяц, чтобы Украина могла бесперебойно получать американское оружие.

Об этом в ответ на запрос LIGA.net сообщила пресс-служба Министерства обороны, передает Цензор.НЕТ.

Механизм PURL

"Для того, чтобы обеспечить стабильные поставки вооружений, необходимо обеспечить регулярные взносы от всех партнеров и достичь целевого уровня финансирования – примерно $1 млрд в месяц. Именно поэтому важно привлечь как можно больше стран, чтобы разнообразные потребности фронта были обеспечены полностью", – говорится в документе.

В ведомстве также рассказали изданию, что на данный момент партнеры объявили о предоставлении около $3,12 млрд по этой инициативе.

Учитывая, что PURL стартовал три месяца и 20 дней назад, в среднем получается менее миллиарда – около $850 млн в месяц.

Однако следует отметить, что эта помощь объявлялась неравномерно. Данные МО свидетельствуют, что почти 2/3 средств от $3,12 млрд были объявлены еще в первый месяц действия программы (подробнее здесь).

В Минобороны добавили, что благодаря этой инициативе "существенно сокращено время" между принятием решения и фактическим получением вооружения, а также был получен доступ к тому оружию США, которое не имеет аналогов у европейских производителей и является критически важным для усиления возможностей украинских Сил обороны.

Что такое программа PURL

Программа PURL была введена в июле 2025 года президентом США Дональдом Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте.

Ее суть заключается в том, что члены НАТО покупают американское оружие для Украины.

По состоянию на октябрь 2025 года через PURL уже собрали 2 миллиарда долларов, а большинство стран НАТО уже присоединились к этой инициативе.

