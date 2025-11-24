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Новини Мирний план США
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Є "декілька розбіжностей" щодо мирного плану. Робота над ними триває, - Білий дім

речниця Білого дому Керолайн Левітт

Після зустрічей української та американської делегацій у Женеві щодо мирного плану залишилося "лише декілька розбіжностей", над якими продовжується робота.

Про це сказала речниця Білого дому Керолайн Левітт в ефірі телеканалу Fox News, інформує Цензор.НЕТ.

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Переговори у Женеві успішні

"Усередині панує оптимізм після переговорів у Женеві. Секретар Рубіо, спецпосланець Віткофф та команда працювали над планом із 28 пунктів, врахувавши зауваження як української, так і російської сторін. Більшість пунктів уже узгоджено, українська делегація брала активну участь у формулюванні тексту... Є кілька пунктів, щодо яких існують розбіжності, над якими наші команди продовжують працювати. Тепер залишилося дочекатися погодження від російської сторони", - сказала Левітт.

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Трамп прагне мирної угоди

Вона також заявила, що президент США Трамп хоче, щоб війна Росії проти України "завершилась якомога швидше".

Левітт відповіла на питання щодо дедлайну прийняття мирного плану президентом України Зеленським. Раніше глава Білого дому заявив, що Зеленський має ухвалити рішення до 27 листопада.

"Протягом останніх 10 місяців президент Трамп багаторазово спілкувався з обома лідерами. Наша команда веде інтенсивний діалог як з українською, так і з російською сторонами. Відчувається нагальність і терміновість, адже президент прагне якнайшвидшого завершення війни", - наголосила вона.

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Зустріч президентів

Також Левітт підтвердила, що цього тижня не запланована зустріч Трампа та Зеленського. Вона додала, що Трамп "зберігає надію й оптимізм" й вважає, що можна досягти мирної угоди.

Що передувало?

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
  • Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.

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Автор: 

перемовини (3807) план (221) США (26703) Трамп Дональд (8911) Левітт Керолайн (71)
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Топ коментарі
+4
Чувіха з ступенем бакалавра зажопного коледжу рулить. 😁

А ми дивуємося нашим невігласам на Банковій з освітою КВК та окучення МАФів.
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24.11.2025 23:43 Відповісти
+2
Українська делегація пішле Кушнера та Вітькоффа у жопу, разом з хріпатим Мідасом та його Алі-бабою. То не українська делегація.
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24.11.2025 23:29 Відповісти
+1
А з москалями в них розбіжностей нема?
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24.11.2025 23:49 Відповісти
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Українська делегація пішле Кушнера та Вітькоффа у жопу, разом з хріпатим Мідасом та його Алі-бабою. То не українська делегація.
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24.11.2025 23:29 Відповісти
«Каждый может открыть статью полномочий президента Украины в Конституции Украины и посмотреть на их перечень, в части исключительных и непосредственных, которые должен осуществлять исключительно президент. В конце этой статьи имеется пункт, который прямо запрещает президенту делегировать свои полномочия. К таковым относятся оборона и международные отношения. Переговоры в Женеве ведутся как раз в рамках этих двух блоков президентских полномочий и потому, представлять Украину, на таких мероприятиях, обязан представлять только и исключительно президент. В данном случае поехал ларечник.»(С)https://dl-news.defence-line.org/?p=66832
Порушувати Конституцію України та її законодавство, заборонено, бо ТЮРМА!! Хто б це не був!! Татаров, може пояснити!! Він це знає, ще з 2014-16 року!!
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25.11.2025 01:46 Відповісти
Чувіха з ступенем бакалавра зажопного коледжу рулить. 😁

А ми дивуємося нашим невігласам на Банковій з освітою КВК та окучення МАФів.
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24.11.2025 23:43 Відповісти
А з москалями в них розбіжностей нема?
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24.11.2025 23:49 Відповісти
23 листопада 2025, 01:56 pm MAGA-патріоти з Нігерії))) Важкий день для Америки. Ілон Маск випустив оновлення, яке дозволяє бачити країну походження акаунтів в соцмережі Х. Мільйони американців побачили, що за агресивними та популярними політичними акаунтами, які маскувались під MAGA-патріотів, стоять SMM-менеджери з усього світу, переважно з Індії, Пакистану, Нігерії, Індонезії, Філіппін тощо. https://gorlis-gorsky.livejournal.com/
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25.11.2025 00:15 Відповісти
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25.11.2025 00:19 Відповісти
У "посредника" есть несколько разногласий с жертвой? Или с теми, кто ездил торговать Украиной? И мир смотрит на кощунство и спектакль, когда не сторона войны выдвигает условия жертве? Афера 21 века. Посредник не выдвигает и не защищает условия какой-либо из сторон. Иначе это не посредник, а представитель и лоббист. Так какую роль играют трамписты (не США) и с чем или с кем у них разногласия? И за что были отданы ресурсы Украины?
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25.11.2025 02:39 Відповісти
залишилась лише одна шероховатість в договорі:

"Ми хочемо жити, а кацапи хотять нас вбити"

а так да, договір що треба !

.
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25.11.2025 03:15 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=so7h3meBqY4

Хрісто Грозєв про файли Епштейна , Путін і Трамп компромати на один одного .
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25.11.2025 03:49 Відповісти
Вже тепер видно, що цей план так і залишиться планом одної сторони і знову буде викинуто на смітник, а територія зменшується щодня.
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25.11.2025 04:36 Відповісти
Українці, як завжди, дізнаються про все зі "зливів"...
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25.11.2025 09:02 Відповісти
 
 