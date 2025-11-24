Є "декілька розбіжностей" щодо мирного плану. Робота над ними триває, - Білий дім

Після зустрічей української та американської делегацій у Женеві щодо мирного плану залишилося "лише декілька розбіжностей", над якими продовжується робота.

Про це сказала речниця Білого дому Керолайн Левітт в ефірі телеканалу Fox News, інформує Цензор.НЕТ.

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Переговори у Женеві успішні

"Усередині панує оптимізм після переговорів у Женеві. Секретар Рубіо, спецпосланець Віткофф та команда працювали над планом із 28 пунктів, врахувавши зауваження як української, так і російської сторін. Більшість пунктів уже узгоджено, українська делегація брала активну участь у формулюванні тексту... Є кілька пунктів, щодо яких існують розбіжності, над якими наші команди продовжують працювати. Тепер залишилося дочекатися погодження від російської сторони", - сказала Левітт.

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Трамп прагне мирної угоди

Вона також заявила, що президент США Трамп хоче, щоб війна Росії проти України "завершилась якомога швидше".

Левітт відповіла на питання щодо дедлайну прийняття мирного плану президентом України Зеленським. Раніше глава Білого дому заявив, що Зеленський має ухвалити рішення до 27 листопада.

"Протягом останніх 10 місяців президент Трамп багаторазово спілкувався з обома лідерами. Наша команда веде інтенсивний діалог як з українською, так і з російською сторонами. Відчувається нагальність і терміновість, адже президент прагне якнайшвидшого завершення війни", - наголосила вона.

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Зустріч президентів

Також Левітт підтвердила, що цього тижня не запланована зустріч Трампа та Зеленського. Вона додала, що Трамп "зберігає надію й оптимізм" й вважає, що можна досягти мирної угоди.

Що передувало?

У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.

Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.

За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.

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