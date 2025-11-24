Есть "несколько разногласий" по мирному плану. Работа над ними продолжается, - Белый дом

После встреч украинской и американской делегаций в Женеве по мирному плану осталось "лишь несколько разногласий", над которыми продолжается работа.

Об этом сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в эфире телеканала Fox News.

Переговоры в Женеве успешны

"Внутри царит оптимизм после переговоров в Женеве. Секретарь Рубио, спецпосланник Уиткофф и команда работали над планом из 28 пунктов, учитывая замечания как украинской, так и российской сторон. Большинство пунктов уже согласованы, украинская делегация принимала активное участие в формулировании текста... Есть несколько пунктов, по которым существуют разногласия, над которыми наши команды продолжают работать. Теперь осталось дождаться согласования от российской стороны", - сказала Левитт.

Трамп стремится к мирному соглашению

Она также заявила, что президент США Трамп хочет, чтобы война России против Украины "завершилась как можно скорее".

Левитт ответила на вопрос о дедлайне принятия мирного плана президентом Украины Зеленским. Ранее глава Белого дома заявил, что Зеленский должен принять решение до 27 ноября.

"В течение последних 10 месяцев президент Трамп многократно общался с обоими лидерами. Наша команда ведет интенсивный диалог как с украинской, так и с российской сторонами. Чувствуется срочность и неотложность, ведь президент стремится к скорейшему завершению войны", - подчеркнула она.

Встреча президентов

Также Левитт подтвердила, что на этой неделе не запланирована встреча Трампа и Зеленского. Она добавила, что Трамп "сохраняет надежду и оптимизм" и считает, что можно достичь мирного соглашения.

Что предшествовало?

В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.

Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.

По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.

