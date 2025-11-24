Есть "несколько разногласий" по мирному плану. Работа над ними продолжается, - Белый дом
После встреч украинской и американской делегаций в Женеве по мирному плану осталось "лишь несколько разногласий", над которыми продолжается работа.
Об этом сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в эфире телеканала Fox News, информирует Цензор.НЕТ.
Переговоры в Женеве успешны
"Внутри царит оптимизм после переговоров в Женеве. Секретарь Рубио, спецпосланник Уиткофф и команда работали над планом из 28 пунктов, учитывая замечания как украинской, так и российской сторон. Большинство пунктов уже согласованы, украинская делегация принимала активное участие в формулировании текста... Есть несколько пунктов, по которым существуют разногласия, над которыми наши команды продолжают работать. Теперь осталось дождаться согласования от российской стороны", - сказала Левитт.
Трамп стремится к мирному соглашению
Она также заявила, что президент США Трамп хочет, чтобы война России против Украины "завершилась как можно скорее".
Левитт ответила на вопрос о дедлайне принятия мирного плана президентом Украины Зеленским. Ранее глава Белого дома заявил, что Зеленский должен принять решение до 27 ноября.
"В течение последних 10 месяцев президент Трамп многократно общался с обоими лидерами. Наша команда ведет интенсивный диалог как с украинской, так и с российской сторонами. Чувствуется срочность и неотложность, ведь президент стремится к скорейшему завершению войны", - подчеркнула она.
Встреча президентов
Также Левитт подтвердила, что на этой неделе не запланирована встреча Трампа и Зеленского. Она добавила, что Трамп "сохраняет надежду и оптимизм" и считает, что можно достичь мирного соглашения.
Что предшествовало?
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
- Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
