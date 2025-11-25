РУС
США продают оружие Украине через НАТО, но не могут делать это вечно, - Белый дом

Белый дом сделал заявление о поставках оружия Украине через НАТО

Соединенные Штаты не могут все время продавать оружие через страны НАТО для нужд Украины.

Об этом сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в эфире телеканала Fox News, информирует Цензор.НЕТ.

Поставки оружия Украине

Она заявила, что Трамп уже остановил финансирование Украины за счет средств Штатов, а продажа оружия НАТО для поддержки Украины не может продолжаться вечно.

Левитт добавила, что Трамп — "президент мирного времени" и именно поэтому он стремится как можно быстрее завершить войну в Украине: "И я знаю, что наши команды работают круглосуточно, чтобы довести эту сделку до конца".

Что такое программа PURL

  • Программа PURL была введена в июле 2025 года президентом США Дональдом Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте.
  • Ее суть заключается в том, что члены НАТО покупают американское оружие для Украины.
  • По состоянию на октябрь 2025 года через PURL уже собрали 2 миллиарда долларов, а большинство стран НАТО уже присоединились к этой инициативе.

Топ комментарии
+9
Військово-промислове лоббі серед республіканців в Конгресі - за такі слова а тим більше дії - можуть Трампону і яйка відкрутити і ноги йому в тазіку забетонувати і ненароком скинути з Ніагарського водоспаду.
показать весь комментарий
25.11.2025 00:00 Ответить
+9
Левітт додала, що Трамп - "президент мирного часу

Роскажіть це Ірану та Венесуелі.
показать весь комментарий
25.11.2025 00:03 Ответить
+9
всім країнам нато і європи потрібно подумати -адже це їх також стосуєтся--сша не надійний союзник--за потреби продасть ворогам
показать весь комментарий
25.11.2025 00:04 Ответить
Можуть і будуть. Ви винні Україні.
показать весь комментарий
24.11.2025 23:55 Ответить
Дивний ти дядя. 😁

Можуть і будуть через гроші.
А зовсім не через дитсадівські сантименти.
показать весь комментарий
24.11.2025 23:56 Ответить
сЕн
показать весь комментарий
25.11.2025 00:21 Ответить
Мораль це не дітсадівський сентимент.
показать весь комментарий
25.11.2025 00:24 Ответить
У політиці нема моралі. Є доцільність.
показать весь комментарий
25.11.2025 01:19 Ответить
Більш за все,чергове дешеве від Трумпєта. Не буде ПРОДАВАТИ зброю? Точно? А інтереси американського бізнесу?
І як полуідіот Трумпєт потім буде пояснювати чому він своїми руками дозволяє обстрілювати житлові будинки Іскандерами, та ще і напередодні виборів у Конгрес і падінням рейтингів?
показать весь комментарий
25.11.2025 00:26 Ответить
Легко і невимущено:
"Це не моя війна".
показать весь комментарий
25.11.2025 01:18 Ответить
тобто не можуть продавати ? Тампон не любить гроші, не хоче зробити США великою ?

Але згодом ці продажи зброї виявиться позором для США.
показать весь комментарий
25.11.2025 00:00 Ответить
Прямо так і чую: "США виробляють автомобілі та продають їх по всьому світові, але не можуть робити це вічно". Цікаво, у нього вже повна деменція, чи йому так яйця затисли, що він хоч кукарікати буде у прямому ефірі?
показать весь комментарий
25.11.2025 00:22 Ответить
Військово-промислове лоббі серед республіканців в Конгресі - за такі слова а тим більше дії - можуть Трампону і яйка відкрутити і ноги йому в тазіку забетонувати і ненароком скинути з Ніагарського водоспаду.
показать весь комментарий
25.11.2025 00:00 Ответить
Левітт додала, що Трамп - "президент мирного часу

Роскажіть це Ірану та Венесуелі.
показать весь комментарий
25.11.2025 00:03 Ответить
Трішки по іншому - леVVіт-тИ не можеш смоктати Оо=====Ф тампону вічно ...
показать весь комментарий
25.11.2025 00:03 Ответить
всім країнам нато і європи потрібно подумати -адже це їх також стосуєтся--сша не надійний союзник--за потреби продасть ворогам
показать весь комментарий
25.11.2025 00:04 Ответить
Це Трамп ненадійний. А не США.
показать весь комментарий
25.11.2025 01:19 Ответить
А звідки ж той Трамп узявся? Вкупі з Венсом?
показать весь комментарий
25.11.2025 01:23 Ответить
Ну так впк в Україні як хоча би як в Ізраїлю нема , то тут все залежить від інших країн, кажіть дякуємо зекоманді, просерити в акурат перед вторгненням ракетний щит грім 2 , це треба бути чи агентом ворожим чи повним дебілом.
показать весь комментарий
25.11.2025 00:04 Ответить
Столько лет это было, и валом и что хотелось, и ленд Лиз тоже баловал--- и на тебе! Не комильфо однако союзники легендарно-надежные!?
показать весь комментарий
25.11.2025 00:04 Ответить
Тільки агент кремля може так робити - ні давати, ні продавати. Трампу ганьба довічна.
показать весь комментарий
25.11.2025 00:05 Ответить
Агент Кремля у нас только Зепутлер, президент Украины. А Трамп норм президент США.
показать весь комментарий
25.11.2025 00:47 Ответить
«23 листопада 2025, 01:56 pm MAGA-патріоти з Нігерії))) Важкий день для Америки. Ілон Маск випустив оновлення, яке дозволяє бачити країну походження акаунтів в соцмережі Х. Мільйони американців побачили, що за агресивними та популярними політичними акаунтами, які маскувались під MAGA-патріотів, стоять SMM-менеджери з усього світу, переважно з Індії, Пакистану, Нігерії, Індонезії, Філіппін тощо.»(С)
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/
показать весь комментарий
25.11.2025 00:11 Ответить
АВСТРІЯ! ВІДЕНЬ! КАВА!
показать весь комментарий
25.11.2025 01:20 Ответить
А хто така ця Шмара . зі смердючими заявами ?!
левітт. скоро відкриються файли Епштейна ... де будеш тИ та твій шеф . в кращому випадку на смітнику історії...
показать весь комментарий
25.11.2025 00:13 Ответить
Трамп - "президент мирного часу" - Венесуела це знає і готується.

Канадці теж потилцю чухають.

Та й мексиканцям пора ППО перевірити.
показать весь комментарий
25.11.2025 00:13 Ответить
На сьогодні Мексика є основним іноземним постачальником канабісу, кокаїну та метамфетаміну в США, а мексиканські наркокартелі домінують на оптовому незаконному ринку наркотиків в США.
показать весь комментарий
25.11.2025 01:09 Ответить
Тоді угоду по корисним копалинами теж ніхто вічно виконувати не збирається
показать весь комментарий
25.11.2025 00:15 Ответить
Смішно. Така глибока думка видає ступінь доктора або в економіці, або у філософії.
показать весь комментарий
25.11.2025 00:17 Ответить
Internship at Fox News i бакалавра хватає.
показать весь комментарий
25.11.2025 00:30 Ответить
У 2023 році Лівітт заручилася з Ніколасом Річчо, девелопером нерухомості, який старший за неї на 32 роки.
показать весь комментарий
25.11.2025 00:35 Ответить
Чем старше, тем больше денег и тем меньше драть будет ее. Вин-вин . Что лучше было бы если бы он старше на 10 лет был и каждое утро начиналось бы с миньета? Явно не для нее
показать весь комментарий
25.11.2025 00:58 Ответить
Более того. Наверняка военспецы из США очень внимательно следят за тем что происходить на фронте, что и как используется, получают отчеты о эффективности не только своих вооружений - но и вообще вооружений в частности. И я не удивляют если у нас они новые образцы испытывают. А взамен мы получаем разведывательную информацию.
показать весь комментарий
25.11.2025 00:18 Ответить
Ага я так і бачу, як Трамп нагинає перед виборами все військовопромислове лоббі і тупо спускає в унітаз весь рейтинг республіканців)
показать весь комментарий
25.11.2025 00:18 Ответить
Це так треба діяти з союзником і підписантом угоди про надра?
А ворогу знімати санкції і віддавати землі союзника?
(З радісною мимрою "миротворця" на пиці.)
Це дійсно норма?
З такими "друзями" і ворогів не треба.
показать весь комментарий
25.11.2025 00:22 Ответить
Можна вічно дивитись, як тече вода, горить вогонь, і....як Вашингтон тоне в Потомаку трампівської maga облуди і брехні.
показать весь комментарий
25.11.2025 00:37 Ответить
Шо млядь зайві гроші мішають чи вовкі х*йлу не удобна?
показать весь комментарий
25.11.2025 00:47 Ответить
Не розумію чому Тампон постійно скиглить? Не витрачає на Україну ні копійки, зате Європа платить сша по подвійним тарифам за техніку яка ржавіла десятки років в пустелі. Крім того американські військові заводи які майже обанкротились, вперше за 30 років отримали замовлення з Європи. То чому риже падло постійно скиглить, замість того щоб дякувати Україні яка сама знищує ворога від якого в сша постійно трусилися коліна, да ще й за це платить американцям.
показать весь комментарий
25.11.2025 01:06 Ответить
Трамп конченая тварина як здохне в тюрьмі
показать весь комментарий
25.11.2025 01:13 Ответить
Черговий доказ того що ця адміністрація найгірша за всю історію США. Навіть за Буша молодшого.
показать весь комментарий
25.11.2025 01:21 Ответить
 
 