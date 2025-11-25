США продают оружие Украине через НАТО, но не могут делать это вечно, - Белый дом

Соединенные Штаты не могут все время продавать оружие через страны НАТО для нужд Украины.

Об этом сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в эфире телеканала Fox News, информирует Цензор.НЕТ.

Поставки оружия Украине

Она заявила, что Трамп уже остановил финансирование Украины за счет средств Штатов, а продажа оружия НАТО для поддержки Украины не может продолжаться вечно.

Левитт добавила, что Трамп — "президент мирного времени" и именно поэтому он стремится как можно быстрее завершить войну в Украине: "И я знаю, что наши команды работают круглосуточно, чтобы довести эту сделку до конца".

Что такое программа PURL

Программа PURL была введена в июле 2025 года президентом США Дональдом Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте.

Ее суть заключается в том, что члены НАТО покупают американское оружие для Украины.

По состоянию на октябрь 2025 года через PURL уже собрали 2 миллиарда долларов, а большинство стран НАТО уже присоединились к этой инициативе.

