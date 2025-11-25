2 585 37
США продают оружие Украине через НАТО, но не могут делать это вечно, - Белый дом
Соединенные Штаты не могут все время продавать оружие через страны НАТО для нужд Украины.
Об этом сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в эфире телеканала Fox News, информирует Цензор.НЕТ.
Поставки оружия Украине
Она заявила, что Трамп уже остановил финансирование Украины за счет средств Штатов, а продажа оружия НАТО для поддержки Украины не может продолжаться вечно.
Левитт добавила, что Трамп — "президент мирного времени" и именно поэтому он стремится как можно быстрее завершить войну в Украине: "И я знаю, что наши команды работают круглосуточно, чтобы довести эту сделку до конца".
Что такое программа PURL
- Программа PURL была введена в июле 2025 года президентом США Дональдом Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте.
- Ее суть заключается в том, что члены НАТО покупают американское оружие для Украины.
- По состоянию на октябрь 2025 года через PURL уже собрали 2 миллиарда долларов, а большинство стран НАТО уже присоединились к этой инициативе.
Можуть і будуть через гроші.
А зовсім не через дитсадівські сантименти.
І як полуідіот Трумпєт потім буде пояснювати чому він своїми руками дозволяє обстрілювати житлові будинки Іскандерами, та ще і напередодні виборів у Конгрес і падінням рейтингів?
"Це не моя війна".
Але згодом ці продажи зброї виявиться позором для США.
Роскажіть це Ірану та Венесуелі.
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/
левітт. скоро відкриються файли Епштейна ... де будеш тИ та твій шеф . в кращому випадку на смітнику історії...
Канадці теж потилцю чухають.
Та й мексиканцям пора ППО перевірити.
А ворогу знімати санкції і віддавати землі союзника?
(З радісною мимрою "миротворця" на пиці.)
Це дійсно норма?
З такими "друзями" і ворогів не треба.