Украина положительно оценивает мирный план Трампа - критика беспочвенна, - Белый дом

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Украина глубоко вовлечена в обсуждение мирного плана Трампа. Она отвергла критику и подчеркнула: администрация США стремится к завершению войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Левитт заявила во время брифинга.

Она предположила, что критика исходит от людей, которые не имеют ни малейшего представления о том, о чем говорят, или от тех, кто не заинтересован в прекращении боевых действий, поскольку якобы зарабатывает на этом.

"Я хотела бы обратить внимание любых критиков на слова, которые озвучили украинцы: они заявили, что очень положительно оценивают этот план. Они были глубоко вовлечены. Они непосредственно влияли на формулировку документа, и мы контактируем с ними напрямую", – отметила пресс-секретарь.

В Белом доме отвергли обвинения в выборе "стороны" в украинско-российской войне

Левитт заявила, что США не отдают предпочтение ни одной из сторон в войне России против Украины. По ее словам, утверждения о предвзятости Вашингтона "свидетельствуют о полном непонимании фактов".

Левитт подчеркнула, что никто в администрации США "не имеет никакой выгоды от войны", а главной целью президента и его команды остается скорейшее завершение конфликта.

"Мы хотим, чтобы эта война закончилась, и именно над этим президент и его команда упорно работают", - подчеркнула она.

Представительница Белого дома также напомнила об успешном посредничестве США в соглашении между Израилем и ХАМАС об освобождении заложников.

"Поэтому всем стоит уважать работу, которую выполняет эта администрация, и спокойно наблюдать за развитием событий", - заявила Левитт.

