Новости
3 446 36

Украина положительно оценивает мирный план Трампа - критика беспочвенна, - Белый дом

Украина влияет на мирный план Трампа, а критика плана необоснованна

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Украина глубоко вовлечена в обсуждение мирного плана Трампа. Она отвергла критику и подчеркнула: администрация США стремится к завершению войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Левитт заявила во время брифинга.

Она предположила, что критика исходит от людей, которые не имеют ни малейшего представления о том, о чем говорят, или от тех, кто не заинтересован в прекращении боевых действий, поскольку якобы зарабатывает на этом.

"Я хотела бы обратить внимание любых критиков на слова, которые озвучили украинцы: они заявили, что очень положительно оценивают этот план. Они были глубоко вовлечены. Они непосредственно влияли на формулировку документа, и мы контактируем с ними напрямую", – отметила пресс-секретарь.

В Белом доме отвергли обвинения в выборе "стороны" в украинско-российской войне

Левитт заявила, что США не отдают предпочтение ни одной из сторон в войне России против Украины. По ее словам, утверждения о предвзятости Вашингтона "свидетельствуют о полном непонимании фактов".

Левитт подчеркнула, что никто в администрации США "не имеет никакой выгоды от войны", а главной целью президента и его команды остается скорейшее завершение конфликта.

"Мы хотим, чтобы эта война закончилась, и именно над этим президент и его команда упорно работают", - подчеркнула она.

Представительница Белого дома также напомнила об успешном посредничестве США в соглашении между Израилем и ХАМАС об освобождении заложников.

"Поэтому всем стоит уважать работу, которую выполняет эта администрация, и спокойно наблюдать за развитием событий", - заявила Левитт.

США (28392) война в Украине (6974) Ливитт Кэролайн (45)
25.11.2025 07:13
25.11.2025 07:15
25.11.2025 07:15
Представниця Білого дому також нагадала про успішне посередництво США у домовленості між Ізраїлем та ХАМАС щодо звільнення заручників.

А бойові дії там йдуть повним ходом і Хамас срати хотів на вимоги Трампа.
Але Трамп ту війну вже закінчив. Ага.
25.11.2025 07:13
25.11.2025 07:13 Ответить
Як і трамп на усі війни, які "не його". І от цікаво, чи розпочне він свою війну з мадуро?
25.11.2025 07:26
25.11.2025 07:26 Ответить
Миндичи очень положительно поддерживает помощь США. Особенно материальную и просят добавки
25.11.2025 07:27
25.11.2025 07:27 Ответить
Адміністрація Трампа це ідіоти.
25.11.2025 07:15
25.11.2025 07:15 Ответить
Ця кошелка насміхається з України разом зі старим п#дором -трампом.
25.11.2025 07:15
25.11.2025 07:15 Ответить
Вона не кошолка, вона соска
25.11.2025 07:48
25.11.2025 07:48 Ответить
рот є чого ж не взяти (с)
25.11.2025 07:53
25.11.2025 07:53 Ответить
https://censor.net/ua/news/3586791/firma-ne-vykonala-dogovir-z-tsentrenergo-na-132-mln-grn-zalyshyvshy-peredoplatu-sobi А ці насміїаються, чи роблять усе серьозно?
25.11.2025 07:52
25.11.2025 07:52 Ответить
Хай ця під@рша сюди у коментарі загляне - і до країв сповниться позитивом щодо цього грьобаного плану.
25.11.2025 07:22
25.11.2025 07:22 Ответить
Іншими словами, поки марафон розповідає про поганого Трампа і підвищує рейтинг Шашличного, сам Шашличний з друзями у всьому Трампа підтримує?
25.11.2025 07:23
25.11.2025 07:23 Ответить
З Трампом інакше не можна, він нарцис, його треба нахвалювати, захоплюватися ним, і при цьому гнути своє, з плеча не рубати, і у відмову як баран не йти. Зеленський після уроку Овального Кабінету це чітко засвоїв, порадився з партнерами, тому План-ультиматум Трампа таким уже не є.
25.11.2025 09:10
25.11.2025 09:10 Ответить
3,14здоболка.
25.11.2025 07:23
25.11.2025 07:23 Ответить
Що за Україна? Позітівний Ермак чи мохнорилая Бубочка?
25.11.2025 07:23
25.11.2025 07:23 Ответить
Мдє, ******** трамп блондіночок-#идівочок...
25.11.2025 07:23
25.11.2025 07:23 Ответить
Мадам, чи міс з косметичним носом тримає його тільки по трампівському вітру. Свіже повітря правди йому шкодить. А його власниця не має жодного уявлення про що говорить.
25.11.2025 07:24
25.11.2025 07:24 Ответить
Вона працює на нього, про який ще інший вітер ви марите, висловлювати свою думку, не її завдання, і вона знає, що говорить.
25.11.2025 09:21
25.11.2025 09:21 Ответить
Моніка левінські 2 головне сукню збережи
25.11.2025 07:38
25.11.2025 07:38 Ответить
Шерепа брехлива хоче переконати нас що Алі-Баба це Україна.
25.11.2025 07:41
25.11.2025 07:41 Ответить
Шалава підзаборна
25.11.2025 07:46
25.11.2025 07:46 Ответить
Ви зараз в онлайн режимі бачите як сша брежуть в лице. Це потрібно намотати на ус коли будете в наступний раз щось з америкосами підписівати і вірити в їхні гарантії.
25.11.2025 07:49
25.11.2025 07:49 Ответить
я б ніколи не взяв на роботу жінку з ринопластикою
вони їбануті усі хто своє лице кромсає
25.11.2025 07:54
25.11.2025 07:54 Ответить
Не надавати перевагу жодній стороні у цій війні - це вже злочин зі сторони США,тупа ти мавпа. А трампони ще й ********** кацапам.
25.11.2025 07:59
25.11.2025 07:59 Ответить
"Левітт заявила, що США не надають перевагу жодній зі сторін у війні Росії проти України. За її словами, твердження про упередженість Вашингтона "свідчать про повне нерозуміння фактів".
По суті, цим все сказано - їм "по барабану" who is who у цій війні. Вони не упереджені, вони просто підтримають ту сторону де пообіцяють більший прибуток. Американці завжди діяли по такому принципу.
25.11.2025 08:03
25.11.2025 08:03 Ответить
Американці завжди не діяли по такому принципу, це Трамп разом зі своїми придворними намагається ліквідувати в США демократію і встановити однопартійну систему з авторитарним правлінням. Це Трамп, а не всі американці не хоче бачити різниці між нападником і жертвою, тому ця курва лише "роз'яснює" дебільні ідеї свого хахяїна-маразматика.
25.11.2025 09:22
25.11.2025 09:22 Ответить
Якщо би громили касапів на фронті, презом була би особа рівня Порошенка,чи Кличка,а про козиря всі забули- то і пункти переговорів були б відмінні.
А так,що є в реалі...
25.11.2025 08:17
25.11.2025 08:17 Ответить
Якщо вам треба пояснити дитині що таке плядь, покажіть цю шмару
25.11.2025 08:18
25.11.2025 08:18 Ответить
..." сша не надають переваги ні одній зі сторон війни расєї.." тобто, жертва і агрессор на одній дошці, про захист жертви і міжн.право ні пари з вуст...

і ще про харантії безпеки для расєї: якщо пу знов нападе, то повернуть санкції, якщо Україна відповість на напад і буде захищатися, то втратить від тр гарантії безпеки... тобто за логікою тр-бай-де-на Україна мусить чекати... бомби на голови, бо не можна боляче робити пу, у нього ж ЯЗ

Суверенна, визнана всім світом держава не мусить віддавати свої території і громадян на поталу агрессору, якій сьогодні вимагає внсь донбас, а завтра залишки Херс і Запор обл, адже пу вже вніс їз до своєї кастритуції...

Не зрозуміло, що окрім "чесного" слова не нападати, вимагає тр від пу? Тільки винагорода і безкарність агресора і при цьому тр ще благає пу прийняти його щедрий подарунок за рахунок жертви будапеш.меморандуму

Тільки зубасті ЗСУ разом з європейськими друзями єдиний гарант безпеки України.
25.11.2025 08:19
25.11.2025 08:19 Ответить
25.11.2025 08:29
25.11.2025 08:29 Ответить
Обісралися, то хоч штани поміняйте!
25.11.2025 08:33
25.11.2025 08:33 Ответить
Вам пох...,как и зЕ.
25.11.2025 08:33
25.11.2025 08:33 Ответить
За хорошу зарплатню працює, раз таку херню чеше і не червоніє...
25.11.2025 08:43
25.11.2025 08:43 Ответить
Ця Дура - обличчя Сполучених штатів сьогодні! Тупість поєднана з нахабством!
25.11.2025 08:43
25.11.2025 08:43 Ответить
Тобто Трампу жертва агресії і агресор це однаково, якщо не дає ніякої переваги жодної зі сторін. Ніякої моралі. Головне гроші і те що може дати їому зробити якомога більше.
25.11.2025 08:55
25.11.2025 08:55 Ответить
Тут слів не нада
25.11.2025 09:10
25.11.2025 09:10 Ответить
Хто запропонував Будапешт?» - запитав Дате про місце зустрічі, зазначивши значну історію міста в російсько-українському конфлікті.

«Твоя мама зробила це», - відповіла Лівітт.

Кореспондент Білого дому відповів на це зауваження, запитуючи, чи ця тема «смішна» для Лівітта.

«Мені смішно, що ти насправді вважаєш себе журналом », - відрізала вона. «Ти - ультралівий халтурник, якого ніхто не сприймає серйозно, включаючи твоїх колег у ЗМІ, вони просто не кажуть тобі цього в обличчя. Перестань писати мені свої нещирі, упереджені та дурні питання».
25.11.2025 09:23
25.11.2025 09:23 Ответить
 
 