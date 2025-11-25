Украина положительно оценивает мирный план Трампа - критика беспочвенна, - Белый дом
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Украина глубоко вовлечена в обсуждение мирного плана Трампа. Она отвергла критику и подчеркнула: администрация США стремится к завершению войны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Левитт заявила во время брифинга.
Она предположила, что критика исходит от людей, которые не имеют ни малейшего представления о том, о чем говорят, или от тех, кто не заинтересован в прекращении боевых действий, поскольку якобы зарабатывает на этом.
"Я хотела бы обратить внимание любых критиков на слова, которые озвучили украинцы: они заявили, что очень положительно оценивают этот план. Они были глубоко вовлечены. Они непосредственно влияли на формулировку документа, и мы контактируем с ними напрямую", – отметила пресс-секретарь.
В Белом доме отвергли обвинения в выборе "стороны" в украинско-российской войне
Левитт заявила, что США не отдают предпочтение ни одной из сторон в войне России против Украины. По ее словам, утверждения о предвзятости Вашингтона "свидетельствуют о полном непонимании фактов".
Левитт подчеркнула, что никто в администрации США "не имеет никакой выгоды от войны", а главной целью президента и его команды остается скорейшее завершение конфликта.
"Мы хотим, чтобы эта война закончилась, и именно над этим президент и его команда упорно работают", - подчеркнула она.
Представительница Белого дома также напомнила об успешном посредничестве США в соглашении между Израилем и ХАМАС об освобождении заложников.
"Поэтому всем стоит уважать работу, которую выполняет эта администрация, и спокойно наблюдать за развитием событий", - заявила Левитт.
А бойові дії там йдуть повним ходом і Хамас срати хотів на вимоги Трампа.
Але Трамп ту війну вже закінчив. Ага.
вони їбануті усі хто своє лице кромсає
По суті, цим все сказано - їм "по барабану" who is who у цій війні. Вони не упереджені, вони просто підтримають ту сторону де пообіцяють більший прибуток. Американці завжди діяли по такому принципу.
А так,що є в реалі...
і ще про харантії безпеки для расєї: якщо пу знов нападе, то повернуть санкції, якщо Україна відповість на напад і буде захищатися, то втратить від тр гарантії безпеки... тобто за логікою тр-бай-де-на Україна мусить чекати... бомби на голови, бо не можна боляче робити пу, у нього ж ЯЗ
Суверенна, визнана всім світом держава не мусить віддавати свої території і громадян на поталу агрессору, якій сьогодні вимагає внсь донбас, а завтра залишки Херс і Запор обл, адже пу вже вніс їз до своєї кастритуції...
Не зрозуміло, що окрім "чесного" слова не нападати, вимагає тр від пу? Тільки винагорода і безкарність агресора і при цьому тр ще благає пу прийняти його щедрий подарунок за рахунок жертви будапеш.меморандуму
Тільки зубасті ЗСУ разом з європейськими друзями єдиний гарант безпеки України.
