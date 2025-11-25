"Центренерго" заплатило приватній компанії 132 млн за вугілля для ТЕС, яке так і не поставили, - Bihus.Info. ВIДЕО

ПАТ "Центренерго" видало приватній фірмі ТОВ "Теплосфера ЮА" 132 млн грн передоплати за договором на постачання вугілля. Однак фірма не лише не виконала зобов’язання, але і не повернула кошти.

Про це йдеться в сюжеті Bihus.Info з посиланням на матеріали судових справ, інформує Цензор.НЕТ.

Журналісти зазначають, що ПАТ "Центренерго" – одна з найбільших енергетичних компаній країни, яка займається виробництвом електричної та теплової енергії. Підприємство на 78% належить державі, в його управлінні – Трипільська, Зміївська та Вуглегірська ТЕС, які працюють на вугіллі.

Вугілля не було поставлено

У вересні 2024 року "Центренерго" уклало угоду з ТОВ "Теплосфера ЮА" на постачання 33,5 тисяч тон вугілля для Трипільської та Зміївської ТЕС.

"Угода була укладена за спрощеною процедурою без відкритого тендеру, оскільки йшлося про забезпечення ТЕС вугіллям на опалювальний сезон. Фірмі видали 132 млн грн авансу, однак вона зірвала графік, поставила лише 1,5 тисячі тонн і не повернула залишок невикористаного авансу", - йдеться у сюжеті.

Тому "Центренерго" подало позов до суду і той ухвалив рішення – стягнути з компанії 127 млн грн (сам борг, пеню, відсотки і тд.).

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Що сказано в ухвалі суду

Bihus.Info з’ясувало, що під час розгляду справи суддя виявив цілу низку обставин, які поставили під сумнів добросовісність не лише постачальника, але й самого "Центренерго", та навіть саму систему закупівель вугілля для ТЕС як таку. Ці обставини суддя виклав у окремій ухвалі.

Зокрема суддя встановив, що аванс не був обов’язковим – договір передбачав розрахунок після поставки. Передплату можна було дати лише за умови гарантій з боку постачальника, але той надав не банківську гарантію, а просто лист, який ні на що не впливав і нічого не забезпечував.

Окрім того, як розповідають журналісти, на суді "Центренерго" заявило, що уклало угоду з приватною фірмою, бо у державних виробників вугілля нібито не було.

"Втім, витребувавши додаткові пояснення, суд виявив, що "Теплосфера" купувала вугілля саме у державних виробників. При цьому посередник уклав угоди з виробниками вже після контракту з "Центренерго", після листа-гарантії і навіть після частини передоплати. Тобто на момент укладення контракту у "Центренерго" не було не тільки страховки щодо грошей, але й гарантії отримати вугілля в цілому", - йдеться у сюжеті.

Зрештою, як зазначають журналісти, виявивши, що ціна закупки фірмою вугілля у шахт дорівнювала ціні продажу на "Центренерго", суддя дійшов висновку, що відсутність комерційної логіки може свідчити про бажання постачальника не виконувати контракт, а просто присвоїти гроші з авансу.

Усе виявлене суддя кваліфікував як системний недолік у діяльності "Центренерго" загалом, тому постановив окрему ухвалу на Кабінет міністрів: врегулювати процедури закупівлі й пов’язані з ними ризики, з акцентом зокрема на те, що державне вугілля для державних же енергетичних компаній варто би купувати напряму.

"Однак Міністерство енергетики на це відповіло, що в країні діє вільна економічна конкуренція, обмежувати яку воно не може",- зазначає Bihus.Info.

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Що відомо про постачальника

Журналісти розповіли, що власником компанії ТОВ "Теплосфера ЮА" є Ігор Качмар, він же донедавна був співвласником ще одного проблемного постачальника – ТОВ "Енерго Ресурс Груп". Ця компанія також взяла великий аванс, але частину вугілля поставила неналежної якості, тому тепер за рішенням суду має повернути "Центренерго" 240 млн грн.

Окрім того за даними судового реєстру, ще один постачальник – ТОВ "Оптенерготорг" має борг перед "Центренерго" у розмірі 77 млн грн. Ця компанія привезла менше половини обіцяного вугілля й аналогічно до "Теплосфери", залишок авансу не повернула.

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