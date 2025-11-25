"Центренерго" заплатило приватній компанії 132 млн за вугілля для ТЕС, яке так і не поставили, - Bihus.Info. ВIДЕО
ПАТ "Центренерго" видало приватній фірмі ТОВ "Теплосфера ЮА" 132 млн грн передоплати за договором на постачання вугілля. Однак фірма не лише не виконала зобов’язання, але і не повернула кошти.
Про це йдеться в сюжеті Bihus.Info з посиланням на матеріали судових справ, інформує Цензор.НЕТ.
Журналісти зазначають, що ПАТ "Центренерго" – одна з найбільших енергетичних компаній країни, яка займається виробництвом електричної та теплової енергії. Підприємство на 78% належить державі, в його управлінні – Трипільська, Зміївська та Вуглегірська ТЕС, які працюють на вугіллі.
Вугілля не було поставлено
У вересні 2024 року "Центренерго" уклало угоду з ТОВ "Теплосфера ЮА" на постачання 33,5 тисяч тон вугілля для Трипільської та Зміївської ТЕС.
"Угода була укладена за спрощеною процедурою без відкритого тендеру, оскільки йшлося про забезпечення ТЕС вугіллям на опалювальний сезон. Фірмі видали 132 млн грн авансу, однак вона зірвала графік, поставила лише 1,5 тисячі тонн і не повернула залишок невикористаного авансу", - йдеться у сюжеті.
Тому "Центренерго" подало позов до суду і той ухвалив рішення – стягнути з компанії 127 млн грн (сам борг, пеню, відсотки і тд.).
Що сказано в ухвалі суду
Bihus.Info з’ясувало, що під час розгляду справи суддя виявив цілу низку обставин, які поставили під сумнів добросовісність не лише постачальника, але й самого "Центренерго", та навіть саму систему закупівель вугілля для ТЕС як таку. Ці обставини суддя виклав у окремій ухвалі.
Зокрема суддя встановив, що аванс не був обов’язковим – договір передбачав розрахунок після поставки. Передплату можна було дати лише за умови гарантій з боку постачальника, але той надав не банківську гарантію, а просто лист, який ні на що не впливав і нічого не забезпечував.
Окрім того, як розповідають журналісти, на суді "Центренерго" заявило, що уклало угоду з приватною фірмою, бо у державних виробників вугілля нібито не було.
"Втім, витребувавши додаткові пояснення, суд виявив, що "Теплосфера" купувала вугілля саме у державних виробників. При цьому посередник уклав угоди з виробниками вже після контракту з "Центренерго", після листа-гарантії і навіть після частини передоплати. Тобто на момент укладення контракту у "Центренерго" не було не тільки страховки щодо грошей, але й гарантії отримати вугілля в цілому", - йдеться у сюжеті.
Зрештою, як зазначають журналісти, виявивши, що ціна закупки фірмою вугілля у шахт дорівнювала ціні продажу на "Центренерго", суддя дійшов висновку, що відсутність комерційної логіки може свідчити про бажання постачальника не виконувати контракт, а просто присвоїти гроші з авансу.
Усе виявлене суддя кваліфікував як системний недолік у діяльності "Центренерго" загалом, тому постановив окрему ухвалу на Кабінет міністрів: врегулювати процедури закупівлі й пов’язані з ними ризики, з акцентом зокрема на те, що державне вугілля для державних же енергетичних компаній варто би купувати напряму.
"Однак Міністерство енергетики на це відповіло, що в країні діє вільна економічна конкуренція, обмежувати яку воно не може",- зазначає Bihus.Info.
Що відомо про постачальника
- Журналісти розповіли, що власником компанії ТОВ "Теплосфера ЮА" є Ігор Качмар, він же донедавна був співвласником ще одного проблемного постачальника – ТОВ "Енерго Ресурс Груп". Ця компанія також взяла великий аванс, але частину вугілля поставила неналежної якості, тому тепер за рішенням суду має повернути "Центренерго" 240 млн грн.
- Окрім того за даними судового реєстру, ще один постачальник – ТОВ "Оптенерготорг" має борг перед "Центренерго" у розмірі 77 млн грн. Ця компанія привезла менше половини обіцяного вугілля й аналогічно до "Теплосфери", залишок авансу не повернула.
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директор 100 % КАЧМАР ІГОР ПЕТРОВИЧ
Україна, 49098, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Любарського, будинок , квартира
Там масштаб фінансування більший і може з'явитися не тільки "Карлсон" і "Малиш", а "Чебурек" і "А.Б."
Поки нема доступу до предмета ******** порядні майже всі.
А так українці дуже хозяйський народ. 😁
Спробуй лягти у лікарню на операцію і ти одразу зрозумієш, що проблема не тільки у чиновниках.
А у часи, коли хабарі та відкати є державною політикою, стримуючих факторів майже нема.
ну ладно я кваліфікований я програміст...
а як можна жити на 20тис або 40 у місяць на сімью ???????????
тобто або жити чесно у ніщеті або красти?
а не можна якось почати з держави?
бо вона начебто для людей а не навпаки
Інакше так і буде - чорти знизу обурюються корупції чортів зверху.
нахера ти мені тут резонуеш про все хороше?
людям платять копійки щоб тримати в узді
ханжа ти срана
І таки присадив би, якби він продовжив вимагати гроші.
наприклад хірурга з зп 20тис що робе операцію твоїй дитині
ти вважаеш він за таки гроші тобі повинен працювати без хабарів?
ти справді довбоящер
Рахунок на лівий ФОП є.
Запис на диктофоні розмови є.
Висновок НСЗУ щодо матеріалів, використаних в операції є.
Доказів вимагання хабаря та отримання неправомірної вигоди вище даху.
Залишалося написати заяву у НАБУ та у наш підрозділ боротьби з корупцією.
я програміст, 52 роки, сто штук, хабарів не брав,
давав, так мусорам шоб не сісти за самозахист
в тебе є хоч якийсь життевий досвід?
чи ти теоретик сраний?
Бізнес-аналітик. ЗП 70 тис. На цій роботі з 2017 року.
Роботи міняв, коли не задовільняла ЗП.
Хабарі не давав і не брав ніколи. Покищо завжди знаходив законний метод поставити хабарника на місце.
бо самозахист у нас то є фікція
а так- перекваліфікація 9 тис долл, рік умовно! вчись!
а мусора завжди тобі накрутять строк, бо потім вимагають
ться зп іди на іншу роботу, ніхто не тримає і не примушує. Але у нас люди інколи спеціально ідуть на таку роботу,ЩОБ БРАТИ ХАБАРІ, прикінь.
я ж робив та адміністрував держреестри 😎
видалити арешт
пошукати людину по всім базам
видалити майно Сюзанни Станік - то шеф сказав, я зробив безоплатно гиги
Просто плати більше і всім буде щастя!
Просто підняти зарплату вчителям до 4000 євро!
Вам треба очолити «офіс простих рішень» зеленського!
шо гроші все вирішують швидко?
чи чому наш зе побираеться по світу?
Щоб платити більге, треба десь взяти це "більше".
Або більше продавати, або дорожче.
А грошей нікому ніколи не буває достатньо, і всі не можуть жити однаково, тому що всі люди різні.
принаймні з 2019
і таки як ти завжди волають - почніть з себе!!!
***** воно краде мільярди а попрікає мене ****!!!
Итак, в 2019 году в кабинет близкого друга Зеленского Сергея Шефира зашел бывший налоговик Сергей Гмырин. Шефир был давно знаком с Гмыриным, еще в деле «оптимизации» налогов 95-о квартала. У Гмырина тоже есть кличка. «Нужник». Потому что он нужен любой власти. Знаток «схем» и «тем». Еще не было скандала с братом Ермака, продававшим должности, а Гмырин уже продавал. Во всех силовых структурах. Еще не было скандалов с коррупцией команды Зеленского, а Гмырин уже исправно носил на Банковую миллионы из ГФС, МВД, таможни. Потому что действительно «Нужник».
Гмырин жив и здоров, катается на яхте, наел морду, дистанционно помогает Ермаку и компании украсть что-нибудь еще. Даже сайт завел, чтобы показать какой он честный. https://gmyrin.com/ru/
Итого, стоит ли удивляться, что шайка Зеленского ворует во время войны с совершенно чудовищным аппетитом? Не стоит. Они и пришли во власть именно за этим. Это команда ликвидаторов украинской государственности. Жуки-падальщики. Прошлые власти тоже воровали, но не в таких масштабах и без столь глобальных задач. И когда наступит мир, главное - не дать убежать никому. А тех, кто успеет удрать - найдет Буданов. Вся эта мразь от мала до велика должна быть зачищена. Безнаказанность порождает хаос.
От саме так і буде - Буданов верхи на Малюку женеться за Єрмаком та Зеленським.
А Татаров всіх поганців заріже. 😁
Ми про одну людину пишемо?
Якась нісенитниця. 😁