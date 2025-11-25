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Новини Закупівлі Центренерго
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"Центренерго" заплатило приватній компанії 132 млн за вугілля для ТЕС, яке так і не поставили, - Bihus.Info. ВIДЕО

ПАТ "Центренерго" видало приватній фірмі ТОВ "Теплосфера ЮА" 132 млн грн передоплати за договором на постачання вугілля. Однак фірма не лише не виконала зобов’язання, але і не повернула кошти.

Про це йдеться в сюжеті Bihus.Info з посиланням на матеріали судових справ, інформує Цензор.НЕТ.

Журналісти зазначають, що ПАТ "Центренерго" – одна з найбільших енергетичних компаній країни, яка займається виробництвом електричної та теплової енергії. Підприємство на 78% належить державі, в його управлінні – Трипільська, Зміївська та Вуглегірська ТЕС, які працюють на вугіллі.

Вугілля не було поставлено

У вересні 2024 року "Центренерго" уклало угоду з ТОВ "Теплосфера ЮА" на постачання 33,5 тисяч тон вугілля для Трипільської та Зміївської ТЕС.

"Угода була укладена за спрощеною процедурою без відкритого тендеру, оскільки йшлося про забезпечення ТЕС вугіллям на опалювальний сезон. Фірмі видали 132 млн грн авансу, однак вона зірвала графік, поставила лише 1,5 тисячі тонн і не повернула залишок невикористаного авансу", - йдеться у сюжеті. 

Тому "Центренерго" подало позов до суду і той ухвалив рішення – стягнути з компанії 127 млн грн (сам борг, пеню, відсотки і тд.).

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Що сказано в ухвалі суду

Bihus.Info з’ясувало, що під час розгляду справи суддя виявив цілу низку обставин, які поставили під сумнів добросовісність не лише постачальника, але й самого "Центренерго", та навіть саму систему закупівель вугілля для ТЕС як таку. Ці обставини суддя виклав у окремій ухвалі.

Зокрема суддя встановив, що аванс не був обов’язковим – договір передбачав розрахунок після поставки. Передплату можна було дати лише за умови гарантій з боку постачальника, але той надав не банківську гарантію, а просто лист, який ні на що не впливав і нічого не забезпечував.

Окрім того, як розповідають журналісти, на суді "Центренерго" заявило, що уклало угоду з приватною фірмою, бо у державних виробників вугілля нібито не було.

"Втім, витребувавши додаткові пояснення, суд виявив, що "Теплосфера" купувала вугілля саме у державних виробників. При цьому посередник уклав угоди з виробниками вже після контракту з "Центренерго", після листа-гарантії і навіть після частини передоплати. Тобто на момент укладення контракту у "Центренерго" не було не тільки страховки щодо грошей, але й гарантії отримати вугілля в цілому", - йдеться у сюжеті.

Зрештою, як зазначають журналісти, виявивши, що ціна закупки фірмою вугілля у шахт дорівнювала ціні продажу на "Центренерго", суддя дійшов висновку, що відсутність комерційної логіки може свідчити про бажання постачальника не виконувати контракт, а просто присвоїти гроші з авансу.

Усе виявлене суддя кваліфікував як системний недолік у діяльності "Центренерго" загалом, тому постановив окрему ухвалу на Кабінет міністрів: врегулювати процедури закупівлі й пов’язані з ними ризики, з акцентом зокрема на те, що державне вугілля для державних же енергетичних компаній варто би купувати напряму.

"Однак Міністерство енергетики на це відповіло, що в країні діє вільна економічна конкуренція, обмежувати яку воно не може",- зазначає Bihus.Info.

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Що відомо про постачальника

  • Журналісти розповіли, що власником компанії ТОВ "Теплосфера ЮА" є Ігор Качмар, він же донедавна був співвласником ще одного проблемного постачальника – ТОВ "Енерго Ресурс Груп". Ця компанія також взяла великий аванс, але частину вугілля поставила неналежної якості, тому тепер за рішенням суду має повернути "Центренерго" 240 млн грн.
  • Окрім того за даними судового реєстру, ще один постачальник – ТОВ "Оптенерготорг" має борг перед "Центренерго" у розмірі 77 млн грн. Ця компанія привезла менше половини обіцяного вугілля й аналогічно до "Теплосфери", залишок авансу не повернула.

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Автор: 

ТЕС (949) вугілля (2447) Центренерго (550) закупівлі (3726)
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Топ коментарі
+25
ніколи такого не було при Оманській ZеГниді і от знову
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25.11.2025 00:58 Відповісти
+21
Дайте угадаю, фирме год от роду, уставной капитал 100 гривень и учредитель умер 10 лет назад ?
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25.11.2025 01:01 Відповісти
+15
"Ну прічьом тут Зєлєнскій?"
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25.11.2025 01:14 Відповісти
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ніколи такого не було при Оманській ZеГниді і от знову
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25.11.2025 00:58 Відповісти
ZE Ностра , мародєре , як перед останнім днем Помпеї , Зепитор , готував до здачі , а потім вирішив , що не все , вкрадено
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25.11.2025 09:53 Відповісти
Дайте угадаю, фирме год от роду, уставной капитал 100 гривень и учредитель умер 10 лет назад ?
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25.11.2025 01:01 Відповісти
Юридична особа ТОВ "ТЕПЛОСФЕРА ЮА", код ЄДРПОУ 45269694, було зареєстровано 06.10.2023. Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 15 000,00 Україна, **2, місто Київ, пров.Новопечерський, будинок **/**, корпус **, офіс **Телефон:tel:+380634227938 +380634227938
директор 100 % КАЧМАР ІГОР ПЕТРОВИЧ
Україна, 49098, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Любарського, будинок , квартира
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25.11.2025 08:37 Відповісти
Считайте так, украла не фирма естественно и не Качмар а тот кто подписал договор. 132 миллиона это примерно 5 гривен или сколько там на каждого гражданина. Берете всех своих родственников, умножаете число на 5 и требуйте эти гривни с руководителя предприятия, я уверен его имя не секретно. Пеня 10% в неделю. Я не знаю как у вас там щас дела, но когда я на неньке жил у нас запросто могли зарезать за долг в тысячу-полторы баксов.
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25.11.2025 10:23 Відповісти
https://opendatabot.ua/p/kachmar-ihor-petrovych-h9eCuo2ld4dbLgpn-7ctdw
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25.11.2025 10:33 Відповісти
От і не вгадав, на момент укладання договору фірмі 11 місяців.
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25.11.2025 09:20 Відповісти
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25.11.2025 10:19 Відповісти
навіть, можливо, угадаєте, що мають бек-офіс по типу "общак"!
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25.11.2025 10:23 Відповісти
Цікаво. НАБУ - фас !
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25.11.2025 01:01 Відповісти
Чекаємо від НАБУ також другу серію плівок: "Оборонка"!
Там масштаб фінансування більший і може з'явитися не тільки "Карлсон" і "Малиш", а "Чебурек" і "А.Б."
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25.11.2025 10:43 Відповісти
"Ну прічьом тут Зєлєнскій?"
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25.11.2025 01:14 Відповісти
В Україні ще залишилися порядні чиновнки? Чи всіх з'їла зелена плеснева?
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25.11.2025 01:19 Відповісти
Дивлячись, у чому вимірюється порядніть.

Поки нема доступу до предмета ******** порядні майже всі.
А так українці дуже хозяйський народ. 😁

Спробуй лягти у лікарню на операцію і ти одразу зрозумієш, що проблема не тільки у чиновниках.

А у часи, коли хабарі та відкати є державною політикою, стримуючих факторів майже нема.
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25.11.2025 01:57 Відповісти
а як жити з такими зарплатами???
ну ладно я кваліфікований я програміст...
а як можна жити на 20тис або 40 у місяць на сімью ???????????
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25.11.2025 05:54 Відповісти
Тоді не дивуйтеся корупції.
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25.11.2025 06:21 Відповісти
не поняв...
тобто або жити чесно у ніщеті або красти?
а не можна якось почати з держави?
бо вона начебто для людей а не навпаки
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25.11.2025 07:03 Відповісти
Не можна. Бо держава складається з людей.

Інакше так і буде - чорти знизу обурюються корупції чортів зверху.
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25.11.2025 07:10 Відповісти
ти довбоящер?
нахера ти мені тут резонуеш про все хороше?
людям платять копійки щоб тримати в узді
ханжа ти срана
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25.11.2025 07:12 Відповісти
Я не просто резоную, а ще й запропонував у зустрічній пропозиції лікарю присісти на тюрячку.
І таки присадив би, якби він продовжив вимагати гроші.
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25.11.2025 07:23 Відповісти
так посади
наприклад хірурга з зп 20тис що робе операцію твоїй дитині
ти вважаеш він за таки гроші тобі повинен працювати без хабарів?

ти справді довбоящер
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25.11.2025 07:27 Відповісти
І присадив би.
Рахунок на лівий ФОП є.
Запис на диктофоні розмови є.
Висновок НСЗУ щодо матеріалів, використаних в операції є.

Доказів вимагання хабаря та отримання неправомірної вигоди вище даху.

Залишалося написати заяву у НАБУ та у наш підрозділ боротьби з корупцією.
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25.11.2025 07:39 Відповісти
от тільки цими доказами можеш підтерти собі дупу, бо вони незаконно отримані і ніхто їх не візьме до уваги, отака фігня. Плівки Мельниченка пригадай.
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25.11.2025 08:39 Відповісти
Нормальні лбди, коли їх не задовільняє зарплатня, шукають іншу роботу, а не беруть хабарі.
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25.11.2025 07:40 Відповісти
ти де живеш? ким працюеш? яка зп?

я програміст, 52 роки, сто штук, хабарів не брав,
давав, так мусорам шоб не сісти за самозахист

в тебе є хоч якийсь життевий досвід?
чи ти теоретик сраний?
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25.11.2025 07:51 Відповісти
Два тиждні тому. Реальний досвід з операцією батьку. Деталі вище.

Бізнес-аналітик. ЗП 70 тис. На цій роботі з 2017 року.
Роботи міняв, коли не задовільняла ЗП.

Хабарі не давав і не брав ніколи. Покищо завжди знаходив законний метод поставити хабарника на місце.
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25.11.2025 08:00 Відповісти
ну ось тоді б я сидів 7 років по статті за тяжкі тілесні
бо самозахист у нас то є фікція
а так- перекваліфікація 9 тис долл, рік умовно! вчись!

а мусора завжди тобі накрутять строк, бо потім вимагають
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25.11.2025 12:16 Відповісти
щось нове, а що програмістам хабарі пропонують, що ти кажеш не брав? І так, не подоба
ться зп іди на іншу роботу, ніхто не тримає і не примушує. Але у нас люди інколи спеціально ідуть на таку роботу,ЩОБ БРАТИ ХАБАРІ, прикінь.
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25.11.2025 08:44 Відповісти
пропонували
я ж робив та адміністрував держреестри 😎
видалити арешт
пошукати людину по всім базам
видалити майно Сюзанни Станік - то шеф сказав, я зробив безоплатно гиги
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25.11.2025 12:17 Відповісти
це тобі не як програмісту, а оператору, ти не плутай поняття.
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25.11.2025 14:09 Відповісти
Ви писали вище, що програміст. А чому працюєте на фірмі одній, а не перейде на іншу. Думаю відповідь на поверхні- зарплата, як би вас це не влаштовувало, ви звільнились би, або шукали іншу роботу. Чому ви думаєте, що інші дурніші за вас? Чому хірург, у вашому прикладі, працює за 20т, а не шукає іншу роботу? Бо є два варіанти- він рукожоп і ніде не потрібен тільки тут і прилаштувався, або його це влаштовує і він йшов брати хабарі. Ось тут починається цікаве- якби був відсів рукожопів, то у лікарнях (як і всюди) не було би кому працювати за ці гроші? Так, але ринок, коли туди не лізуть ПотуЖні менеджери, сам себе відригулює і зарплата стане рости, одне але- вибраковувати рукожопів, які демпінгують і готові працювати за нижчі гроші, т.як їм більше не дадуть. Замкнуте коло почалось з того, як дипломи почали продавати, а не навчати.
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25.11.2025 12:53 Відповісти
Як все просто!
Просто плати більше і всім буде щастя!
Просто підняти зарплату вчителям до 4000 євро!
Вам треба очолити «офіс простих рішень» зеленського!
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25.11.2025 11:02 Відповісти
а ти не знав?
шо гроші все вирішують швидко?
чи чому наш зе побираеться по світу?
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25.11.2025 12:19 Відповісти
а ти не знав, що економіка так не працює?
Щоб платити більге, треба десь взяти це "більше".
Або більше продавати, або дорожче.
А грошей нікому ніколи не буває достатньо, і всі не можуть жити однаково, тому що всі люди різні.
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25.11.2025 12:43 Відповісти
наша держава скаладається з чортів
принаймні з 2019
і таки як ти завжди волають - почніть з себе!!!
***** воно краде мільярди а попрікає мене ****!!!
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25.11.2025 07:29 Відповісти
Саме так. Бо ти такий же чорт тільки без можливостей вимагати більше.
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25.11.2025 07:34 Відповісти
Какая у нас все-таки удивительно короткая память. «Дело Миндича» стало какой-то информационной бомбой. Мы вдруг поняли, что власть - ворует. Да неужели? И совершенно забыли, что эта власть воровала с самого начала. С 2019 года, как только зашла в кабинеты на Банковой, так сразу и начала. И странно было бы ожидать от нее, что она не будет воровать во время войны. Потому что, напомню, в 2019 у нас уже была война.

Итак, в 2019 году в кабинет близкого друга Зеленского Сергея Шефира зашел бывший налоговик Сергей Гмырин. Шефир был давно знаком с Гмыриным, еще в деле «оптимизации» налогов 95-о квартала. У Гмырина тоже есть кличка. «Нужник». Потому что он нужен любой власти. Знаток «схем» и «тем». Еще не было скандала с братом Ермака, продававшим должности, а Гмырин уже продавал. Во всех силовых структурах. Еще не было скандалов с коррупцией команды Зеленского, а Гмырин уже исправно носил на Банковую миллионы из ГФС, МВД, таможни. Потому что действительно «Нужник».

Гмырин жив и здоров, катается на яхте, наел морду, дистанционно помогает Ермаку и компании украсть что-нибудь еще. Даже сайт завел, чтобы показать какой он честный. https://gmyrin.com/ru/

Итого, стоит ли удивляться, что шайка Зеленского ворует во время войны с совершенно чудовищным аппетитом? Не стоит. Они и пришли во власть именно за этим. Это команда ликвидаторов украинской государственности. Жуки-падальщики. Прошлые власти тоже воровали, но не в таких масштабах и без столь глобальных задач. И когда наступит мир, главное - не дать убежать никому. А тех, кто успеет удрать - найдет Буданов. Вся эта мразь от мала до велика должна быть зачищена. Безнаказанность порождает хаос.
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25.11.2025 01:56 Відповісти
На вирішальній ролі Буданова на мене напала гикалка. 😁
От саме так і буде - Буданов верхи на Малюку женеться за Єрмаком та Зеленським.
А Татаров всіх поганців заріже. 😁
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25.11.2025 02:03 Відповісти
ну так, женеться, з криками, ви ще чімоданчик з доларами забули, то хочу з вами.
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25.11.2025 08:47 Відповісти
Той самий Буданов, який сприяв втечі хабарника (читай - мародера) Трубіцина?
Ми про одну людину пишемо?
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25.11.2025 08:12 Відповісти
А навіщо заплатили, як станцій вже нема?
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25.11.2025 02:17 Відповісти
Дійсно. Навіщо платити державні кошти приватній конторі ні за що...

Якась нісенитниця. 😁
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25.11.2025 02:20 Відповісти
Чого нісенітниця. Грошики мабуть поділили. Тут навіть десять піночетів буде мало на цю 'ораву', яка довела все до краю.
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25.11.2025 02:49 Відповісти
А от декому не очевиден сенс такої оборудки. 😁
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25.11.2025 06:25 Відповісти
А навіщо купували корм і рукавички для рибок на окупованій ЗАЕС?
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25.11.2025 08:14 Відповісти
Ани проста аттдали фесь угаль всем нуждающимся. Проста забыли аб етом сказать.
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25.11.2025 04:07 Відповісти
Просто денег жалко потому і не повернули.
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25.11.2025 05:26 Відповісти
це Тімур і його команда
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25.11.2025 05:45 Відповісти
Крадуть всі зелені, крадуть все безбожно - бо скоро Україні гаплик - треба накрасти та звалити на якись острови - ну, а як там потім виживати.
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25.11.2025 05:57 Відповісти
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25.11.2025 08:17 Відповісти
Такого ІПСО ще не було
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25.11.2025 08:24 Відповісти
Отут би підготовити підозру...
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25.11.2025 08:27 Відповісти
Знайдений директор:
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25.11.2025 08:39 Відповісти
Зелені гниди! Вертайте тарифи до рівня 2018 року!
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25.11.2025 09:04 Відповісти
РОТЕРДАМ +-
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25.11.2025 09:13 Відповісти
В Англии недавно посадили чиновника который взял взятку в 40 тысяч. Это просто чтобы сравнить размеры Британии и размеры взяток там и у нас. То что творится в Украине это даже хуже всяких Африк. Украина це Европа, но точно не в коррупции.
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25.11.2025 10:41 Відповісти
Це повний, ну просто повний піздець. І де сьогодні ті малюки, клименки, наби, саби та інша розведена шантрапа, яка тільки спроможна брати відкати і робити вигляд бурхливої діяльності.
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25.11.2025 10:53 Відповісти
Хлопці не напружуйтесь і не картайте тих хто краде великими сумами. Поясню чому. Подивіться навколо себе, своїх родичів, сусідів, знайомих, колег по роботі і тд. тп. Скільки брехливого, продажного -значить підлого і гнилого, зсученого люмпена дегенерата, бидляка який продає Україну за іудині срібники, за ціною вокзальної сифілітічки. ПС. А потім картайте валютних, які продаються і крадуть десятками млн. дякуючи "вокзальним" яких вони підкупляють на виборах за ціною вокзальних повій. ПС2. Допис із серії: "Догнивання совдепії і совка, страітеля коммунизма".
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25.11.2025 20:27 Відповісти
Кум,брат ,сват немає жорстоких бо нікому їх приймати усі загрузли у корупції,зараз це тільки більш боляче бо хлопці віддають життя а ці падали ніяк не нажелись.Крали усі роки мабуть читали про колишнього міністра часів Януковича родич якого через суд хотів повернути золоті злитки.Золота десятки кг. а люди живуть на 3 тисячі в місяць,ось де наші пенсії,зарплати,немає і не буде порядку,одне ворье.
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25.11.2025 21:25 Відповісти
 
 