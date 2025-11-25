"Центрэнерго" заплатило частной компании 132 млн за уголь для ТЭС, который так и не поставили, - Bihus.Info. ВИДЕО

ПАО "Центрэнерго" выдало частной фирме ООО "Теплосфера ЮА" 132 млн грн предоплаты по договору на поставку угля. Однако фирма не только не выполнила обязательства, но и не вернула средства.

Об этом говорится в сюжете Bihus.Info со ссылкой на материалы судебных дел, информирует Цензор.НЕТ.

Журналисты отмечают, что ПАО "Центрэнерго" – одна из крупнейших энергетических компаний страны, занимающаяся производством электрической и тепловой энергии. Предприятие на 78% принадлежит государству, в его управлении – Трипольская, Змиевская и Углегорская ТЭС, работающие на угле.

Уголь не был поставлен

В сентябре 2024 года "Центрэнерго" заключило соглашение с ООО "Теплосфера ЮА" на поставку 33,5 тысяч тонн угля для Трипольской и Змиевской ТЭС.

"Соглашение было заключено по упрощенной процедуре без открытого тендера, поскольку речь шла об обеспечении ТЭС углем на отопительный сезон. Фирме выдали 132 млн грн аванса, однако она сорвала график, поставила только 1,5 тысячи тонн и не вернула остаток неиспользованного аванса", - говорится в сюжете.

Поэтому "Центрэнерго" подало иск в суд, и тот принял решение – взыскать с компании 127 млн грн (сам долг, пеню, проценты и т.д.).

Что сказано в постановлении суда

Bihus.Info выяснило, что во время рассмотрения дела судья обнаружил целый ряд обстоятельств, которые поставили под сомнение добросовестность не только поставщика, но и самого "Центрэнерго", и даже саму систему закупок угля для ТЭС как таковую. Эти обстоятельства судья изложил в отдельном постановлении.

В частности, судья установил, что аванс не был обязательным – договор предусматривал расчет после поставки. Предоплату можно было дать только при условии гарантий со стороны поставщика, но тот предоставил не банковскую гарантию, а просто письмо, которое ни на что не влияло и ничего не обеспечивало.

Кроме того, как рассказывают журналисты, на суде "Центрэнерго" заявило, что заключило соглашение с частной фирмой, потому что у государственных производителей угля якобы не было.

"Впрочем, истребовав дополнительные объяснения, суд обнаружил, что "Теплосфера" покупала уголь именно у государственных производителей. При этом посредник заключил соглашения с производителями уже после контракта с "Центрэнерго", после письма-гарантии и даже после части предоплаты. То есть на момент заключения контракта у "Центрэнерго" не было не только страховки по деньгам, но и гарантии получить уголь в целом", - говорится в сюжете.

В конце концов, как отмечают журналисты, обнаружив, что цена закупки фирмой угля у шахт равнялась цене продажи на "Центрэнерго", судья пришел к выводу, что отсутствие коммерческой логики может свидетельствовать о желании поставщика не выполнять контракт, а просто присвоить деньги из аванса.

Все обнаруженное судья квалифицировал как системный недостаток в деятельности "Центрэнерго" в целом, поэтому вынес отдельное постановление на Кабинет министров: урегулировать процедуры закупки и связанные с ними риски, с акцентом, в частности, на то, что государственный уголь для государственных же энергетических компаний стоит покупать напрямую.

"Однако Министерство энергетики на это ответило, что в стране действует свободная экономическая конкуренция, ограничивать которую оно не может", - отмечает Bihus.Info.

Что известно о поставщике

Журналисты рассказали, что владельцем компании ООО "Теплосфера ЮА" является Игорь Качмар, он же до недавнего времени был совладельцем еще одного проблемного поставщика - ООО "Энерго Ресурс Групп". Эта компания также взяла большой аванс, но часть угля поставила ненадлежащего качества, поэтому теперь по решению суда должна вернуть "Центрэнерго" 240 млн грн.

Кроме того, по данным судебного реестра, еще один поставщик – ООО "Оптенерготорг" имеет долг перед "Центрэнерго" в размере 77 млн грн. Эта компания привезла менее половины обещанного угля и, аналогично "Теплосфере", остаток аванса не вернула.

