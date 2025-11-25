Європа працюватиме з мирним планом США. Альтернативи не буде, - Стармер

Європейські країни зосередяться на роботі над мирним планом, запропонованим Сполученими Штатами. Розроблення окремої, альтернативної ініціативи наразі не передбачається.

Про це заявив прем'єр Британії Кір Стармер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

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Стармер розповів, що на саміті "Великої двадцятки", який відбувся в ПАР 20-21 листопада, була інтенсивна дискусія щодо мирного плану США за участю "низки ключових союзників" - Франції та Німеччини, а також основних союзників із "коаліції рішучих".

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"Було досягнуто твердого консенсусу про те, що ми маємо працювати з наявним текстом, хоча деякі його частини є неприйнятними, але інші частини є суттєвими, а не з іншим текстом", - звернув увагу прем'єр.

За його словами, саме такий процес відбувався в Женеві під час зустрічі української та американської делегацій.

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Що передувало?

У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.

Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.

За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

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