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Новини Мирний план США
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Європа працюватиме з мирним планом США. Альтернативи не буде, - Стармер

стармер про мирні перемовини

Європейські країни зосередяться на роботі над мирним планом, запропонованим Сполученими Штатами. Розроблення окремої, альтернативної ініціативи наразі не передбачається.

Про це заявив прем'єр Британії Кір Стармер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

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Стармер розповів, що на саміті "Великої двадцятки", який відбувся в ПАР 20-21 листопада, була інтенсивна дискусія щодо мирного плану США за участю "низки ключових союзників" - Франції та Німеччини, а також основних союзників із "коаліції рішучих".

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"Було досягнуто твердого консенсусу про те, що ми маємо працювати з наявним текстом, хоча деякі його частини є неприйнятними, але інші частини є суттєвими, а не з іншим текстом", - звернув увагу прем'єр.

За його словами, саме такий процес відбувався в Женеві під час зустрічі української та американської делегацій.

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Що передувало?

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

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перемовини (3809) Євросоюз (15200) Стармер Кір (370)
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Топ коментарі
+21
Британія має виконувати будапештський меморандум
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25.11.2025 16:18 Відповісти
+9
Яких ще ізраїльтян??? Етнічних жидів або євреїв. Вони ж не повідомляли про свої ізраїльтянство. Можна було лише догадуватися, але укрнаріт у масі своїй наївний...
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25.11.2025 16:36 Відповісти
+7
Пнх
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25.11.2025 16:33 Відповісти
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Британія має виконувати будапештський меморандум
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25.11.2025 16:18 Відповісти
всі вони щось мають
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25.11.2025 18:16 Відповісти
І що повинна зробити Британія згідно Будапештського меморандуму? Конкретний пункт і його зміст назвіть.
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25.11.2025 19:37 Відповісти
А вам слабо самому почитати Меморандум і проаналізувати? Будапештський меморандум це двостороння угода між Україною і коаліцією трьох партнерів по Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, тобто кожен з трьох відповідальний за дії іншого по відношенню до України. Тобто брити (як і американці) як мінімум повинні вимагати від рашки відмови від територіальних претензій до України і повернення до кордонів 1991 року, а також повернення до виконання взятих спільно з ними зобов'язань.
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26.11.2025 03:14 Відповісти
Так вони і вимагають, хіба ні?
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26.11.2025 08:01 Відповісти
Ні. Після Боріса Джонсона ні. "Було досягнуто твердого консенсусу про те, що ми маємо працювати з наявним текстом, хоча деякі його частини є неприйнятними, але інші частини є суттєвими, а не з іншим текстом", - звернув увагу прем'єр Джерело: https://censor.net/ua/n3586930
Називати акт про капітуляцію мирним планом це блюзнірство і Стармер з європейцями копирсаються лише як підсолодити пілюлю, щоб втюхати українцям. Його, Стармера, турбує одне - не втратити значимість Великобританії на світовій арені, але щоб вказати Трампу, що він путінська шльондра і ганьба США, потрібно мати яйця.
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26.11.2025 22:27 Відповісти
Пнх
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25.11.2025 16:33 Відповісти
Яких ще ізраїльтян??? Етнічних жидів або євреїв. Вони ж не повідомляли про свої ізраїльтянство. Можна було лише догадуватися, але укрнаріт у масі своїй наївний...
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25.11.2025 16:36 Відповісти
а що тут було здогадуватись, тут тільки сліпий і глухий не знав і не бачив.
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25.11.2025 18:17 Відповісти
Ти допи₴дишся колись,"Михайло".
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25.11.2025 16:44 Відповісти
шо, стало обідно за етнічну ОПг у владі?
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25.11.2025 19:15 Відповісти
Ні. Стало "обідно" що Maks Polygraph -довбой@б. Хоча немає чого ображатися. Таке життя
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25.11.2025 20:15 Відповісти
Та може ще є шанс. Останній...
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25.11.2025 16:55 Відповісти
Не маніпулюй.
Українці,в черговий раз відстояли свою країну,свою незалежність.
Питання кордонів актуальне,дуже проблемне,але не вирішальне.
Вижити,виховати гідних нащадків,побудувати комфортну Державу для українців-так бачу пріоритети.
Але є питання,ти сам жив у Польщі,Фінляндії,Іспанії ,деінде як мігрант-чи так собі,"експерд" тирнетний і роздаєш тупі поради?
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25.11.2025 17:54 Відповісти
Чим він тобі маніпулює? Ентічна ОПг обкрадає і знищує український народ у змові зі своїми крємльбльовскімі браттями, і навіть збирається замість нього завозити індусів і бангладешців
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25.11.2025 19:18 Відповісти
Я з тобою згідний на всі 100%, можу ще й добавити,в межах дозволеного- все ж їх захищає Закон України «Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні».
Але,варто дивитись в корінь зла - вони діють так-бо саме Ми їм це дозволили робити на нашій землі.Варто в наших діях чи бездіяльності розібратись.
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25.11.2025 21:02 Відповісти
Ни хЕра не будет! Будет либо английский, либо, китайский!
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25.11.2025 16:24 Відповісти
стармер має морду обличча в епштейну ...здається ...
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25.11.2025 16:26 Відповісти
Кожен меле те, що може сподобатися рудому імбецилу. Практичного за цим буде рівно пердь в калюжу. Такі реалії.
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25.11.2025 16:46 Відповісти
Зєлєнскій як і Єрмак, Міндіч і все їхнє бандитське кодло всі без винятку -- АГЕНТУРА Московії, яка тишком-нишком виконує в Україні руйнівну діяльність по ліквідації української державності !!! Хіба це не очевидно ???
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25.11.2025 17:09 Відповісти
Пішов ти нахер.
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25.11.2025 17:16 Відповісти
Щоб вас вже усіх накрило ,,мідним" ракетно-шахедно- ядерним кац@...ким тазом!!! Мабуть цей світ не заслуговує вже на своє їснування!!!
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25.11.2025 17:23 Відповісти
Проблема укр людей у тому, що вони ненавидять патріотів. У такого народу немає майбутнього. Мені соромно та боляче за народ, який з пари Порошенко - Зеленський обрав Зе.
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25.11.2025 17:37 Відповісти
Мені соромно та боляче за народ, який з пари Тимошенко - Янукович обрав Зека.
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25.11.2025 17:51 Відповісти
Жуля ще більша крємльбльовска ******* чим Овощ
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25.11.2025 19:19 Відповісти
Мне за них тоже стыдно!Я предупреждала о последствиях в 19году,а мне кричали в трубку "ты сдесь не живёшь и не знаешь, какой Порох негодяй и как Зе будет заботиться о людях!"Доводы были бесполезны!А в 22году собрались ко мне,но Нет!😉
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25.11.2025 18:52 Відповісти
Щось темно дуже темно з цим договором..Мабуть ЗЕ і його команда отримають ПМЖ у США ..
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25.11.2025 18:13 Відповісти
в Гуантанамо хіба що
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25.11.2025 19:21 Відповісти
кто устал ат вайны и небыл на майдане, тот голосовал за Зе....домохозяки, любители сериала "Скоты" и 95 кагала, завистники успехов другого человека и малообразованое быдло.
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25.11.2025 18:17 Відповісти
Плiвки Мiндiча на мирну угоду! Альтернативи не буде, - Стармер.
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25.11.2025 19:14 Відповісти
Тільки плівки про гундосіка та його друзів - а угоду повинна проголосувати Верховна рада. А з цим великі проблеми Оно навіть Арахамію крівороге чмо намагалося заарештувати - але СБУ і Прокуратура сказали - а хєр тобі!
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25.11.2025 19:24 Відповісти
За виконану місію в штатах Умеров отримав дуже жирний кеш від Зеленського на рахунках в ОАЕ.
На ратифікацію у ВР капітуляції банда Єрмака-Зеленського може виділити кеш в 20 раз більший від попередньої суми - це всього на всього якийсь 1мільярд доларів - такі гроші у них є - накрали значно більше.
В підсумку 226 депутатів-слуг Зеленського за ратифікацію отримають по 4мільйони доларів.
На Конституцію України банді Єрмака-Зеленського на-срати.
''Мудрому'' Українському народу - роздадуть по 10тисяч гривень за ''Мир''. Таким чином будуть збивати протестні настрої.
Вибори проведуть і зфальсифікують через ''Дію''.
Собі пропишуть амністію за всі злочини.
Капітуляція і знищення України дуже близько - як ніколи з часу відновлення Незалежності в 1991році.
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25.11.2025 19:54 Відповісти
пздц.... й Стармер виявився слімаком тухлим.... сумно.
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25.11.2025 19:30 Відповісти
Банда Єрмака-Зеленського вирішила поміняти плівки Міндіча на капітуляцію України.
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25.11.2025 19:30 Відповісти
 
 