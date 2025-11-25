Європа працюватиме з мирним планом США. Альтернативи не буде, - Стармер
Європейські країни зосередяться на роботі над мирним планом, запропонованим Сполученими Штатами. Розроблення окремої, альтернативної ініціативи наразі не передбачається.
Про це заявив прем'єр Британії Кір Стармер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Стармер розповів, що на саміті "Великої двадцятки", який відбувся в ПАР 20-21 листопада, була інтенсивна дискусія щодо мирного плану США за участю "низки ключових союзників" - Франції та Німеччини, а також основних союзників із "коаліції рішучих".
"Було досягнуто твердого консенсусу про те, що ми маємо працювати з наявним текстом, хоча деякі його частини є неприйнятними, але інші частини є суттєвими, а не з іншим текстом", - звернув увагу прем'єр.
За його словами, саме такий процес відбувався в Женеві під час зустрічі української та американської делегацій.
Що передувало?
- У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
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Називати акт про капітуляцію мирним планом це блюзнірство і Стармер з європейцями копирсаються лише як підсолодити пілюлю, щоб втюхати українцям. Його, Стармера, турбує одне - не втратити значимість Великобританії на світовій арені, але щоб вказати Трампу, що він путінська шльондра і ганьба США, потрібно мати яйця.
Українці,в черговий раз відстояли свою країну,свою незалежність.
Питання кордонів актуальне,дуже проблемне,але не вирішальне.
Вижити,виховати гідних нащадків,побудувати комфортну Державу для українців-так бачу пріоритети.
Але є питання,ти сам жив у Польщі,Фінляндії,Іспанії ,деінде як мігрант-чи так собі,"експерд" тирнетний і роздаєш тупі поради?
Але,варто дивитись в корінь зла - вони діють так-бо саме Ми їм це дозволили робити на нашій землі.Варто в наших діях чи бездіяльності розібратись.
На ратифікацію у ВР капітуляції банда Єрмака-Зеленського може виділити кеш в 20 раз більший від попередньої суми - це всього на всього якийсь 1мільярд доларів - такі гроші у них є - накрали значно більше.
В підсумку 226 депутатів-слуг Зеленського за ратифікацію отримають по 4мільйони доларів.
На Конституцію України банді Єрмака-Зеленського на-срати.
''Мудрому'' Українському народу - роздадуть по 10тисяч гривень за ''Мир''. Таким чином будуть збивати протестні настрої.
Вибори проведуть і зфальсифікують через ''Дію''.
Собі пропишуть амністію за всі злочини.
Капітуляція і знищення України дуже близько - як ніколи з часу відновлення Незалежності в 1991році.