Европа будет работать с мирным планом США. Альтернативы не будет, - Стармер

Европейские страны сосредоточатся на работе над мирным планом, предложенным Соединенными Штатами. Разработка отдельной, альтернативной инициативы пока не предусматривается.

Об этом заявил премьер Великобритании Кир Стармер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Стармер рассказал, что на саммите "Большой двадцатки", который состоялся в ЮАР 20-21 ноября, была интенсивная дискуссия по мирному плану США с участием "ряда ключевых союзников" - Франции и Германии, а также основных союзников из "Коалиции желающих".

"Был достигнут твердый консенсус о том, что мы должны работать с имеющимся текстом, хотя некоторые его части неприемлемы, но другие части являются существенными, а не с другим текстом", - обратил внимание премьер.

По его словам, именно такой процесс происходил в Женеве во время встречи украинской и американской делегаций.

Что предшествовало?

В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.

Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.

По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

