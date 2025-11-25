РУС
Европа будет работать с мирным планом США. Альтернативы не будет, - Стармер

стармер о мирных переговорах

Европейские страны сосредоточатся на работе над мирным планом, предложенным Соединенными Штатами. Разработка отдельной, альтернативной инициативы пока не предусматривается.

Об этом заявил премьер Великобритании Кир Стармер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Стармер рассказал, что на саммите "Большой двадцатки", который состоялся в ЮАР 20-21 ноября, была интенсивная дискуссия по мирному плану США с участием "ряда ключевых союзников" - Франции и Германии, а также основных союзников из "Коалиции желающих".

"Был достигнут твердый консенсус о том, что мы должны работать с имеющимся текстом, хотя некоторые его части неприемлемы, но другие части являются существенными, а не с другим текстом", - обратил внимание премьер.

По его словам, именно такой процесс происходил в Женеве во время встречи украинской и американской делегаций.

Что предшествовало?

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

переговоры (5221) Евросоюз (17856) Стармер Кир (286)
Британія має виконувати будапештський меморандум
25.11.2025 16:18 Ответить
все рішили в 2019. Зараз уже альтернатив нема. Раджу всім і старим і малим - ШУКАЙТЕ НОВУ КРАЇНУ.

- там де не вибирають ізраїльтян в керівництво
- де національна держава
- де народ не божеволіє від низькосортних серіалів

.....є Польща, є Фінляндія, є Іспанія. Україна закінчилась
25.11.2025 16:22 Ответить
Пнх
25.11.2025 16:33 Ответить
Яких ще ізраїльтян??? Етнічних жидів або євреїв. Вони ж не повідомляли про свої ізраїльтянство. Можна було лише догадуватися, але укрнаріт у масі своїй наївний...
25.11.2025 16:36 Ответить
Ти допи₴дишся колись,"Михайло".
25.11.2025 16:44 Ответить
Та може ще є шанс. Останній...
25.11.2025 16:55 Ответить
Ни хЕра не будет! Будет либо английский, либо, китайский!
25.11.2025 16:24 Ответить
стармер має морду обличча в епштейну ...здається ...
25.11.2025 16:26 Ответить
Кожен меле те, що може сподобатися рудому імбецилу. Практичного за цим буде рівно пердь в калюжу. Такі реалії.
25.11.2025 16:46 Ответить
Зєлєнскій як і Єрмак, Міндіч і все їхнє бандитське кодло всі без винятку -- АГЕНТУРА Московії, яка тишком-нишком виконує в Україні руйнівну діяльність по ліквідації української державності !!! Хіба це не очевидно ???
25.11.2025 17:09 Ответить
Пішов ти нахер.
25.11.2025 17:16 Ответить
 
 