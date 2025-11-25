РУС
2 752 86

Трамп: Мы "очень близки" к достижению мирного соглашения по Украине

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп считает, что договоренности о завершении войны России против Украины "очень близки".

Об этом Трамп сказал журналистам в Белом доме, передает Цензор.НЕТ.

Прогресс в переговорах

Он выразил надежду, что его цель - остановить российско-украинскую войну - будет достигнута:

"Это нелегко (достижение мирного соглашения – ред.), но я думаю, что мы это сделаем. За последний месяц погибло 25 000 солдат –– украинцев и россиян. Поэтому я думаю, что мы очень близки к соглашению и скоро это станет понятно. Я думал, что это произойдет быстрее, но теперь вижу, что это сложнее. В то же время у нас есть прогресс", - заявил лидер США.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский готов встретиться с Трампом 27 ноября, чтобы завершить мирное соглашение, - ОП

Что предшествовало?

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
  • Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.

Читайте также: Трамп о переговорах между Украиной и РФ: "Возможно, происходит что-то хорошее"

+15
А якщо признає то війна просто перерветься на рік-два. А потім кацап вже до Ужгорода дійде . Просто маршом.
25.11.2025 19:59 Ответить
25.11.2025 19:59 Ответить
+8
Бо якщо даєш відкусити палець це автоматично підтверджує твою готовність надати і руку, сраку, голову.
25.11.2025 20:09 Ответить
25.11.2025 20:09 Ответить
+6
Трамп: Ми "дуже близькі" до досягнення мирної угоди щодо України.
Трамп зупинив допомогу Україні і допоміг путіну нагнути Україну.
25.11.2025 19:55 Ответить
25.11.2025 19:55 Ответить
Все впирається в путлєра
25.11.2025 19:48 Ответить
25.11.2025 19:48 Ответить
Все впирається в уряд України. Чи признає він окуповані теріторії назавжди російським чи - ні. Якщо ні - тоді війна триватиме й надалі.
25.11.2025 19:57 Ответить
25.11.2025 19:57 Ответить
А якщо признає то війна просто перерветься на рік-два. А потім кацап вже до Ужгорода дійде . Просто маршом.
25.11.2025 19:59 Ответить
25.11.2025 19:59 Ответить
З якого дива?
25.11.2025 20:07 Ответить
25.11.2025 20:07 Ответить
Бо якщо даєш відкусити палець це автоматично підтверджує твою готовність надати і руку, сраку, голову.
25.11.2025 20:09 Ответить
25.11.2025 20:09 Ответить
Ні. Це означає пожертвувати меншим, щоб врятувати більше.
25.11.2025 20:11 Ответить
25.11.2025 20:11 Ответить
Пожертвуй нарешті своєю дитиною, щоб зберегти своє "дорогоцінне" життя.
25.11.2025 20:16 Ответить
25.11.2025 20:16 Ответить
В мене їх нема, слава богу.
25.11.2025 20:38 Ответить
25.11.2025 20:38 Ответить
Так, врятувати. На рік-два-п'ять... Доки орда не відновить сили й знов на виникнуть якісь "исконно-русские" території то "російськомовні регіони", що потребують захисту від фошиздів-бЕндерівцев...
Плавали, знаємо...
Саме тому найменша поступка, яка протиречить міжнародному праву (Крим та Донбас, наприклад) - це шлях до руйнування України.

Мені особисто вже не так й багато десятиліть залишилось насправді, але я не хочу, щоб мій онук (майже три рочки вже), який народився під час повітряної тривоги при електриці з генератора, виріс та знов відчув, коли дідуся Сашка вже не буде, нову хвилю цбого північно-східного залізного лайна, що можливо саме зараз вже летить до нас.
25.11.2025 20:41 Ответить
25.11.2025 20:41 Ответить
Многие еще упускают тот факт, что Россия будет лезть в политику Украины, дальше финансировать пророссийских деятелей. Люди так себя ведут, как будто Россия не перестанет разрушать Украину изнутри.
25.11.2025 20:44 Ответить
25.11.2025 20:44 Ответить
А це вже від України залежить - буде , чи ні ...
25.11.2025 20:45 Ответить
25.11.2025 20:45 Ответить
А это не зависит от Украины - деньги будут идти.
25.11.2025 20:48 Ответить
25.11.2025 20:48 Ответить
Я к тому что всякие мирные договора не уменьшат враждебности по отношению к Украине. Она останется.
25.11.2025 20:49 Ответить
25.11.2025 20:49 Ответить
А я ж про це і пишу ! Звісно , що діяльність проти України буде продовжуватись - але лише від українців буде залежати те , наскільки успішно ми зможем з цим боротися .
25.11.2025 20:53 Ответить
25.11.2025 20:53 Ответить
Я пост ниже написал почему это будет успешно.
25.11.2025 20:53 Ответить
25.11.2025 20:53 Ответить
Украина страна с огромной коррупцией, где чиновники только мечтают продаться. Народ Украины готов верить любому кто им сладко поет, даже если этот любой еще вчера крал гусей. Так что - итог как бы известен и мы его наблюдаем уже 30 лет.
25.11.2025 20:51 Ответить
25.11.2025 20:51 Ответить
Жадность фраєра сгубіла, може бути і таке.
25.11.2025 21:32 Ответить
25.11.2025 21:32 Ответить
Потому что успешная война только рождает новые амбиции.
25.11.2025 20:41 Ответить
25.11.2025 20:41 Ответить
А з якого дива ці території стали російськими? Не в результаті агресії?
25.11.2025 20:01 Ответить
25.11.2025 20:01 Ответить
Російським це вже без різниці в результаті чого.
25.11.2025 20:06 Ответить
25.11.2025 20:06 Ответить
Кацап-йди на х#й.
25.11.2025 20:05 Ответить
25.11.2025 20:05 Ответить
Все залежить від того чи піде на це *****. А він не піде.
25.11.2025 20:06 Ответить
25.11.2025 20:06 Ответить
Зараз цей придурок Gary Grant і тебе кацапом обзиватиме.
25.11.2025 20:08 Ответить
25.11.2025 20:08 Ответить
Уряд України може внести зміни в Конституцію? Че щось нове.
25.11.2025 20:08 Ответить
25.11.2025 20:08 Ответить
Гаразд! Верховна Рада.
25.11.2025 20:11 Ответить
25.11.2025 20:11 Ответить
Зе-уряд може.
25.11.2025 20:16 Ответить
25.11.2025 20:16 Ответить
Президент не может без референдумов ничего такого подписывать.
25.11.2025 20:14 Ответить
25.11.2025 20:14 Ответить
Зачит - война!
25.11.2025 20:15 Ответить
25.11.2025 20:15 Ответить
А ти як хотів, кацап?
Щоб ти собі спокійно грабити та убивати людей, без покарання?
25.11.2025 20:21 Ответить
25.11.2025 20:21 Ответить
Ти дєбіл чи ідіот? Читати вмієшь?
25.11.2025 20:25 Ответить
25.11.2025 20:25 Ответить
Ти за капітуляцію України під назвою мирна угода?
25.11.2025 20:26 Ответить
25.11.2025 20:26 Ответить
Я намагаюся роз'яснити ситуацію такому недолугому, як ти. При чому тут «капітуляція»? Не буде ніякої «мирної угоди». Війна триватиме ще років 10-15.
25.11.2025 20:34 Ответить
25.11.2025 20:34 Ответить
Ніяких 10-15 років війни не буде. Ресурси не вистачить, ні людських ні фінансових.
25.11.2025 20:39 Ответить
25.11.2025 20:39 Ответить
Гаразд! 5-6 років. Теж немало.
25.11.2025 20:43 Ответить
25.11.2025 20:43 Ответить
Які там 5 років ?
"За офіційними даними, у жовтні понад 21 тисяча військових самовільно залишили службу.
Джерело: https://censor.net/ua/n3583784
- якщо з 30 тис. мобілізованих в СЗЧйдуть 20 тис . - пояснювати треба ?
25.11.2025 21:12 Ответить
25.11.2025 21:12 Ответить
война может идти бесконечно. люди уже в войне не ресурс. войну можно вести при помощи технологий без людей.
25.11.2025 21:38 Ответить
25.11.2025 21:38 Ответить
Подоляк іди до біса
25.11.2025 20:17 Ответить
25.11.2025 20:17 Ответить
Який з двох?
25.11.2025 20:20 Ответить
25.11.2025 20:20 Ответить
Ааа ти "сергей".Я не догледів.Тоді- лєщенко,іди до біса
25.11.2025 20:33 Ответить
25.11.2025 20:33 Ответить
Українського тобі прутня в рот каzап, а не українські території.
25.11.2025 20:31 Ответить
25.11.2025 20:31 Ответить
Ти це кремлю скажи.
25.11.2025 20:38 Ответить
25.11.2025 20:38 Ответить
Ми - це хто?
25.11.2025 19:48 Ответить
25.11.2025 19:48 Ответить
це рудий поц і його тованищ Вольдемар *****. вони обескровили і поділили колись вільну країну
25.11.2025 19:58 Ответить
25.11.2025 19:58 Ответить
А хто допоміг пуйлу пройти маршем і захопити половину півдня? А хто до цього часу не зробив 3000 балістики і ''Фламінго'', як обіцяв? А хто всі ці роки возив ''двушки'' на росію, невже отой Трамп?
25.11.2025 20:05 Ответить
25.11.2025 20:05 Ответить
Іуда Зеленский, його влада, його уряд, його генерали зрадники.
25.11.2025 20:17 Ответить
25.11.2025 20:17 Ответить
Алиса меелафон, нужен толчок,она вспомнила...
25.11.2025 19:49 Ответить
25.11.2025 19:49 Ответить
Мієлофон не допоможе. Бо його чутливості не вистачить, щоб зчитати хоч щось з тих рудиментів мозку, що випадково залишились в "найпотужніших лідерів Землі"...
Аліса теж ні до чого, бо якба справжня Аліса з книг Кіра Буличова побачила це, то просто не зрозуміла б, як таке взагалі можливо... Мені інколи сумно від того, що те суспільство, про яке писав Кір та Іван Антонович Єфремов назавжди залишиться утопією. Я не про комунізм (ну його на), а про психологію людей того світу, де космічні пірати - це рудимент та психічне викривлення, а постріл в людину - це за гранню добра й зла...

Але... "Если б Вы знали, каким малым количеством мудрости управляется этот мир"...
25.11.2025 20:18 Ответить
25.11.2025 20:18 Ответить
Хай онучу занюхне, щоб не зурочити нобеля у палаті.
25.11.2025 19:50 Ответить
25.11.2025 19:50 Ответить
тампон ты так хочешь премию мира .... что тебе не важно на каких условиях будет подписана бумажка. с которой можно будет сходить в туалет
25.11.2025 19:51 Ответить
25.11.2025 19:51 Ответить
Справа не в Трампу а в зраднику зеленському та українських рабах та терпіл.
Де ті всі лідери громадської думки, волонтери, опозиція, ітд.?
Язик в сраку запхали і мовчать, коли підписують капітуляцію по знищенню України.
Де ті всі військові які воюють та клялись, що проти капітуляції?
Де українці, громадяни України яким мало би бути не байдуже спостерігати як зрадники нищать Україну та роблять з них холопів рашки?

Раби, подножки, грязь Москви,
Варшавське сміття - ваші пани Ясновельможнії гетьмани.
Чого ж ви чванитеся, ви!
Сини сердешної Украйни!
Що добре ходите в ярмі

І живим і мертвим... Т.Г. Шевченко
25.11.2025 20:06 Ответить
25.11.2025 20:06 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=D6B0n7I7lxI https://www.youtube.com/watch?v=КОЛЛАПС НАЧАЛСЯ: Конгресс ОБЪЕДИНЯЕТСЯ, чтобы СВЕРГНУТЬ Трампа и ТРЕБУЕТ ИМПИЧМЕНТА!

Хто раніше- хйло провокує та чекає на спротив та крах в Україні, а починає щось трясти у США
25.11.2025 19:52 Ответить
25.11.2025 19:52 Ответить
Та вже цілий рік це чуемо,
25.11.2025 20:09 Ответить
25.11.2025 20:09 Ответить
хоч по Вашій сильці, якій оптиміз навіває ...як шо це не фейк , то дуже радує...
25.11.2025 20:20 Ответить
25.11.2025 20:20 Ответить
Трамп: Ми "дуже близькі" до досягнення мирної угоди щодо України.
Трамп зупинив допомогу Україні і допоміг путіну нагнути Україну.
25.11.2025 19:55 Ответить
25.11.2025 19:55 Ответить
Ми (я, пуйло і зеля) дуже близькі до знищення України,- Трамп.
25.11.2025 19:56 Ответить
25.11.2025 19:56 Ответить
Мирна угода капітуляції України від гаранта будапештського меморандумі.
25.11.2025 19:59 Ответить
25.11.2025 19:59 Ответить
Підозрюю, що цей план був написаний ще до Будапешту. Будапешт був першим пунктом.
25.11.2025 20:02 Ответить
25.11.2025 20:02 Ответить
а зеленське 🤡чмо поспішає доїхати до трампа , занюхане зрадливе потворище ...бо трампу світить імпічмент ...а доречі зеленський нелегітимний ,і шо він там підпише ?...
25.11.2025 20:05 Ответить
25.11.2025 20:05 Ответить
Ви читали ''Будапештський меморандумом''? Якби читали, то такого б не писали. Меморандум готувала Україна і забулася чи навмисне не вписала відповідальність за порушення і необхідні механізми його виконання. А тому він так і залишився на намірами.
25.11.2025 20:09 Ответить
25.11.2025 20:09 Ответить
Хотіти не вредно!Але,вряд чи влаштує мирна угода ху...ла.Тільки шалений економічний,санкційний тиск з вторинними санкціями і надання зброї дальньої дії змусить бункерного підписати угоду.
25.11.2025 19:59 Ответить
25.11.2025 19:59 Ответить
Хочеться вірити, що все вийде.
25.11.2025 20:02 Ответить
25.11.2025 20:02 Ответить
А конкретніше? "Все"- це ні про що.
25.11.2025 20:08 Ответить
25.11.2025 20:08 Ответить
А конкретніше почитаєш в підсумковому документі.
25.11.2025 20:09 Ответить
25.11.2025 20:09 Ответить
Тобто ти патякаєш сам не знаючи про що.🥴
25.11.2025 20:12 Ответить
25.11.2025 20:12 Ответить
Патякаєш ні про що тут цілими днями тільки ти. Робота певно така, або дід з дивану🤔.
25.11.2025 20:19 Ответить
25.11.2025 20:19 Ответить
Оце тобі-"хочеться вірити що все вийде"... То що ж повинно вийти ,чмо? Ага...Іншої "відповіді" від такого гівнюка як ти я і не очікував. Щезни,дірявий.
25.11.2025 20:23 Ответить
25.11.2025 20:23 Ответить
Діду, я тебе ображав? Ти якщо не вмієш спілкуватися з людьми, то не берися.
25.11.2025 20:25 Ответить
25.11.2025 20:25 Ответить
З людьми якраз я вмію спілкуватися.😉
25.11.2025 20:27 Ответить
25.11.2025 20:27 Ответить
Ну то спілкуйся зі своїми "людьми" і не лізь до людей.
25.11.2025 20:35 Ответить
25.11.2025 20:35 Ответить
По зоопаркам я не лажу, не переживай.
25.11.2025 20:49 Ответить
25.11.2025 20:49 Ответить
Та не, тут судя по форумам колоссальный мобилизационный потенциал в наличии простаивает. Ещё пару лет воевать можно. Осталось их с дивана сколупнуть или с Германией привезти и в Покровск отправить. А там уже ***** они покажут где раки зимуют.
25.11.2025 20:18 Ответить
25.11.2025 20:18 Ответить
Та почитати їх, то в кожного за спиною неабиякий досвід воїна, економіста, дипломата, політика, демографа, і багато іншого.
З такими людьми ми мали б бути першою країною в Європі, а на ділі Україні вже 34 роки після незалежності, а досягнень немає, і винних також...
25.11.2025 20:24 Ответить
25.11.2025 20:24 Ответить
Угомонись,капитулянт. У каждого своё мнение. Надеешься протянуть свои жалкие деньки без разницы при какой власти-это твой выбор.
25.11.2025 20:25 Ответить
25.11.2025 20:25 Ответить
Його най@бують а воно раде. Ну що за ідіот?
25.11.2025 20:03 Ответить
25.11.2025 20:03 Ответить
Ніц з цього гешефту не буде
25.11.2025 20:08 Ответить
25.11.2025 20:08 Ответить
Дякую пане Йосиф. Досі усі Ваші прогнози справджувалися!
25.11.2025 20:56 Ответить
25.11.2025 20:56 Ответить
за слив Украины Хйло так и быть, пообещает не вякать про нато до 97 года, таежный союз и пол Берлина? ну, такое. Виткоффу (и Трампу) нравится, наверное - они далеко, да и недолго им осталось.
25.11.2025 20:16 Ответить
25.11.2025 20:16 Ответить
---"Головне питання, про яке всі забувають:

Чи погодяться ЗСУ, хай виснажені, обікрадені, знекровлені, виконати наказ кротів з Банкової і просто так віддати ворогу 30% Донеччини?

А якщо там їх сім'ї - погодяться здати їх в окупацію?

Мені здається, це буде переломний момент....
25.11.2025 20:18 Ответить
25.11.2025 20:18 Ответить
Головне питання - як буде розвиватися Україна ПІСЛЯ війни - про це хтось думає ?
25.11.2025 20:47 Ответить
25.11.2025 20:47 Ответить
Сцикливе чмо
25.11.2025 20:22 Ответить
25.11.2025 20:22 Ответить
Цікаво. Диванні патріоти проти домовленостей. Може це тому, що вони не в окопах?
25.11.2025 20:28 Ответить
25.11.2025 20:28 Ответить
Трамп спасает Путина. Вопрос только зачем это Украине.
25.11.2025 20:39 Ответить
25.11.2025 20:39 Ответить
Поки пуйла шию не звернуть ,ніяка угода діяти не буде .
25.11.2025 20:45 Ответить
25.11.2025 20:45 Ответить
Ну нарешті у президента Трампа може з'явитися шанс отримати премію миру, яка забезпечить йому місце в історії. На жаль, зовсім не Нобелівську, про яку він так мріє.

Це «Премія миру імені Невілла Чемберлена» - нагорода, яку історія присуджує лідеру держави, що найогидніше здала своїх союзників і власні цінності агресивному диктатору.

Цю нагороду Трамп міг би по праву розділити зі своїми численними «держсекретарями» - Стівом Віткоффом, Марко Рубіо і Деном Дрісколлом, - які спільними зусиллями узгодили капітуляцію України на умовах Володимира Путіна, не провівши попередніх консультацій ні з Києвом, ні з нашими європейськими партнерами. А потім оголосили Україні, що вона зобов'язана прийняти цей план до Дня подяки.

Тобто - до найближчого четверга.

Якщо Україна дійсно буде змушена капітулювати і прийняти конкретні умови цієї «угоди» до цього терміну, День подяки перестане бути американським святом. Він стане російським святом - днем «благодарности».
25.11.2025 20:54 Ответить
25.11.2025 20:54 Ответить
 
 