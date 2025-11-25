Трамп: Мы "очень близки" к достижению мирного соглашения по Украине

Президент США Дональд Трамп считает, что договоренности о завершении войны России против Украины "очень близки".

Об этом Трамп сказал журналистам в Белом доме, передает Цензор.НЕТ.

Он выразил надежду, что его цель - остановить российско-украинскую войну - будет достигнута:

"Это нелегко (достижение мирного соглашения – ред.), но я думаю, что мы это сделаем. За последний месяц погибло 25 000 солдат –– украинцев и россиян. Поэтому я думаю, что мы очень близки к соглашению и скоро это станет понятно. Я думал, что это произойдет быстрее, но теперь вижу, что это сложнее. В то же время у нас есть прогресс", - заявил лидер США.