Трамп: Мы "очень близки" к достижению мирного соглашения по Украине
Президент США Дональд Трамп считает, что договоренности о завершении войны России против Украины "очень близки".
Об этом Трамп сказал журналистам в Белом доме, передает Цензор.НЕТ.
Прогресс в переговорах
Он выразил надежду, что его цель - остановить российско-украинскую войну - будет достигнута:
"Это нелегко (достижение мирного соглашения – ред.), но я думаю, что мы это сделаем. За последний месяц погибло 25 000 солдат –– украинцев и россиян. Поэтому я думаю, что мы очень близки к соглашению и скоро это станет понятно. Я думал, что это произойдет быстрее, но теперь вижу, что это сложнее. В то же время у нас есть прогресс", - заявил лидер США.
Что предшествовало?
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
- Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
Топ комментарии
+15 Дужан Міхал
показать весь комментарий25.11.2025 19:59 Ответить Ссылка
+8 Дужан Міхал
показать весь комментарий25.11.2025 20:09 Ответить Ссылка
+6 Victor Litarchuk
показать весь комментарий25.11.2025 19:55 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Плавали, знаємо...
Саме тому найменша поступка, яка протиречить міжнародному праву (Крим та Донбас, наприклад) - це шлях до руйнування України.
Мені особисто вже не так й багато десятиліть залишилось насправді, але я не хочу, щоб мій онук (майже три рочки вже), який народився під час повітряної тривоги при електриці з генератора, виріс та знов відчув, коли дідуся Сашка вже не буде, нову хвилю цбого північно-східного залізного лайна, що можливо саме зараз вже летить до нас.
Щоб ти собі спокійно грабити та убивати людей, без покарання?
"За офіційними даними, у жовтні понад 21 тисяча військових самовільно залишили службу.
Джерело: https://censor.net/ua/n3583784
- якщо з 30 тис. мобілізованих в СЗЧйдуть 20 тис . - пояснювати треба ?
Аліса теж ні до чого, бо якба справжня Аліса з книг Кіра Буличова побачила це, то просто не зрозуміла б, як таке взагалі можливо... Мені інколи сумно від того, що те суспільство, про яке писав Кір та Іван Антонович Єфремов назавжди залишиться утопією. Я не про комунізм (ну його на), а про психологію людей того світу, де космічні пірати - це рудимент та психічне викривлення, а постріл в людину - це за гранню добра й зла...
Але... "Если б Вы знали, каким малым количеством мудрости управляется этот мир"...
Де ті всі лідери громадської думки, волонтери, опозиція, ітд.?
Язик в сраку запхали і мовчать, коли підписують капітуляцію по знищенню України.
Де ті всі військові які воюють та клялись, що проти капітуляції?
Де українці, громадяни України яким мало би бути не байдуже спостерігати як зрадники нищать Україну та роблять з них холопів рашки?
Раби, подножки, грязь Москви,
Варшавське сміття - ваші пани Ясновельможнії гетьмани.
Чого ж ви чванитеся, ви!
Сини сердешної Украйни!
Що добре ходите в ярмі
І живим і мертвим... Т.Г. Шевченко
Хто раніше- хйло провокує та чекає на спротив та крах в Україні, а починає щось трясти у США
Трамп зупинив допомогу Україні і допоміг путіну нагнути Україну.
З такими людьми ми мали б бути першою країною в Європі, а на ділі Україні вже 34 роки після незалежності, а досягнень немає, і винних також...
Чи погодяться ЗСУ, хай виснажені, обікрадені, знекровлені, виконати наказ кротів з Банкової і просто так віддати ворогу 30% Донеччини?
А якщо там їх сім'ї - погодяться здати їх в окупацію?
Мені здається, це буде переломний момент....
Це «Премія миру імені Невілла Чемберлена» - нагорода, яку історія присуджує лідеру держави, що найогидніше здала своїх союзників і власні цінності агресивному диктатору.
Цю нагороду Трамп міг би по праву розділити зі своїми численними «держсекретарями» - Стівом Віткоффом, Марко Рубіо і Деном Дрісколлом, - які спільними зусиллями узгодили капітуляцію України на умовах Володимира Путіна, не провівши попередніх консультацій ні з Києвом, ні з нашими європейськими партнерами. А потім оголосили Україні, що вона зобов'язана прийняти цей план до Дня подяки.
Тобто - до найближчого четверга.
Якщо Україна дійсно буде змушена капітулювати і прийняти конкретні умови цієї «угоди» до цього терміну, День подяки перестане бути американським святом. Він стане російським святом - днем «благодарности».