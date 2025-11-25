Трамп: Ми "дуже близькі" до досягнення мирної угоди щодо України.

Президент США Дональд Трамп вважає, що домовленості щодо завершення війни Росії проти України "дуже близькі".

Про це Трамп сказав журналістам у Білому домі, передає Цензор.НЕТ.

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Прогрес у переговорах

Він висловив сподівання, що його мета припинити російсько-українську війну буде досягнута:

"Це нелегко (досягнення мирної угоди – ред.), але я думаю, що ми це зробимо. За останній місяць загинуло 25 000 солдатів –– українців та росіян. Тож я думаю, що ми дуже близькі до угоди й скоро це стане зрозуміло. Я думав, що це відбудеться швидше, але тепер бачу, що це складніше. Водночас ми маємо прогрес", - заявив лідер США.

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Що передувало?

У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.

Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.

За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.

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