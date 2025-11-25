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Новини Мирний план США Трамп про війну в Україні Заяви Трампа
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Трамп: Ми "дуже близькі" до досягнення мирної угоди щодо України

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп вважає, що домовленості щодо завершення війни Росії проти України "дуже близькі".

Про це Трамп сказав журналістам у Білому домі, передає Цензор.НЕТ.

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Прогрес у переговорах

Він висловив сподівання, що його мета припинити російсько-українську війну буде досягнута:

"Це нелегко (досягнення мирної угоди – ред.), але я думаю, що ми це зробимо. За останній місяць загинуло 25 000 солдатів –– українців та росіян. Тож я думаю, що ми дуже близькі до угоди й скоро це стане зрозуміло. Я думав, що це відбудеться швидше, але тепер бачу, що це складніше. Водночас ми маємо прогрес", - заявив лідер США.

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Що передувало?

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
  • Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.

Читайте також: Трамп про переговори між Україною та РФ: "Можливо, відбувається щось хороше"

Автор: 

угода (759) США (26704) Трамп Дональд (8912) війна в Україні (8485)
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Топ коментарі
+17
А якщо признає то війна просто перерветься на рік-два. А потім кацап вже до Ужгорода дійде . Просто маршом.
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25.11.2025 19:59 Відповісти
+9
Бо якщо даєш відкусити палець це автоматично підтверджує твою готовність надати і руку, сраку, голову.
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25.11.2025 20:09 Відповісти
+7
Трамп: Ми "дуже близькі" до досягнення мирної угоди щодо України.
Трамп зупинив допомогу Україні і допоміг путіну нагнути Україну.
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25.11.2025 19:55 Відповісти
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Все впирається в путлєра
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25.11.2025 19:48 Відповісти
А якщо признає то війна просто перерветься на рік-два. А потім кацап вже до Ужгорода дійде . Просто маршом.
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25.11.2025 19:59 Відповісти
З якого дива?
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25.11.2025 20:07 Відповісти
Бо якщо даєш відкусити палець це автоматично підтверджує твою готовність надати і руку, сраку, голову.
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25.11.2025 20:09 Відповісти
Ні. Це означає пожертвувати меншим, щоб врятувати більше.
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25.11.2025 20:11 Відповісти
Пожертвуй нарешті своєю дитиною, щоб зберегти своє "дорогоцінне" життя.
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25.11.2025 20:16 Відповісти
В мене їх нема, слава богу.
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25.11.2025 20:38 Відповісти
Так, моє життя - це найцінніше. Врятувати його - вища і єдина мета.
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28.11.2025 16:53 Відповісти
Так, врятувати. На рік-два-п'ять... Доки орда не відновить сили й знов на виникнуть якісь "исконно-русские" території то "російськомовні регіони", що потребують захисту від фошиздів-бЕндерівцев...
Плавали, знаємо...
Саме тому найменша поступка, яка протиречить міжнародному праву (Крим та Донбас, наприклад) - це шлях до руйнування України.

Мені особисто вже не так й багато десятиліть залишилось насправді, але я не хочу, щоб мій онук (майже три рочки вже), який народився під час повітряної тривоги при електриці з генератора, виріс та знов відчув, коли дідуся Сашка вже не буде, нову хвилю цбого північно-східного залізного лайна, що можливо саме зараз вже летить до нас.
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25.11.2025 20:41 Відповісти
Многие еще упускают тот факт, что Россия будет лезть в политику Украины, дальше финансировать пророссийских деятелей. Люди так себя ведут, как будто Россия не перестанет разрушать Украину изнутри.
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25.11.2025 20:44 Відповісти
А це вже від України залежить - буде , чи ні ...
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25.11.2025 20:45 Відповісти
А это не зависит от Украины - деньги будут идти.
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25.11.2025 20:48 Відповісти
Я к тому что всякие мирные договора не уменьшат враждебности по отношению к Украине. Она останется.
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25.11.2025 20:49 Відповісти
А я ж про це і пишу ! Звісно , що діяльність проти України буде продовжуватись - але лише від українців буде залежати те , наскільки успішно ми зможем з цим боротися .
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25.11.2025 20:53 Відповісти
Я пост ниже написал почему это будет успешно.
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25.11.2025 20:53 Відповісти
Украина страна с огромной коррупцией, где чиновники только мечтают продаться. Народ Украины готов верить любому кто им сладко поет, даже если этот любой еще вчера крал гусей. Так что - итог как бы известен и мы его наблюдаем уже 30 лет.
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25.11.2025 20:51 Відповісти
Трохи більше ніж 5 років. В там рано чи пізно Путін помре і були криза влади.

Ваше міжнародне право трималося лише на святому переконанні всіх, що його ніхто порушувати не буде тому що всі пам'ятають жахи другої світової. Закони мають силу коли над ними є державний апарат, що забезпечує їх виконання. В який державний апарат стоїть над міднародними законами?
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25.11.2025 23:11 Відповісти
Жадность фраєра сгубіла, може бути і таке.
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25.11.2025 21:32 Відповісти
Потому что успешная война только рождает новые амбиции.
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25.11.2025 20:41 Відповісти
А з якого дива ці території стали російськими? Не в результаті агресії?
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25.11.2025 20:01 Відповісти
Кацап-йди на х#й.
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25.11.2025 20:05 Відповісти
Все залежить від того чи піде на це *****. А він не піде.
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25.11.2025 20:06 Відповісти
Уряд України може внести зміни в Конституцію? Че щось нове.
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25.11.2025 20:08 Відповісти
Зе-уряд може.
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25.11.2025 20:16 Відповісти
Вона на паузі.
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25.11.2025 22:18 Відповісти
Президент не может без референдумов ничего такого подписывать.
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25.11.2025 20:14 Відповісти
А ти як хотів, кацап?
Щоб ти собі спокійно грабити та убивати людей, без покарання?
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25.11.2025 20:21 Відповісти
Ти дєбіл чи ідіот? Читати вмієшь?
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25.11.2025 20:25 Відповісти
Ти за капітуляцію України під назвою мирна угода?
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25.11.2025 20:26 Відповісти
Ніяких 10-15 років війни не буде. Ресурси не вистачить, ні людських ні фінансових.
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25.11.2025 20:39 Відповісти
Які там 5 років ?
"За офіційними даними, у жовтні понад 21 тисяча військових самовільно залишили службу.
Джерело: https://censor.net/ua/n3583784
- якщо з 30 тис. мобілізованих в СЗЧйдуть 20 тис . - пояснювати треба ?
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25.11.2025 21:12 Відповісти
война может идти бесконечно. люди уже в войне не ресурс. войну можно вести при помощи технологий без людей.
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25.11.2025 21:38 Відповісти
Полный бред. Люди как раз ещё ресурс. Но самый главный ресурс, это деньги и экономика.
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25.11.2025 22:22 Відповісти
Теж багато. Рік-півтора.
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25.11.2025 22:20 Відповісти
Подоляк іди до біса
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25.11.2025 20:17 Відповісти
Ааа ти "сергей".Я не догледів.Тоді- лєщенко,іди до біса
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25.11.2025 20:33 Відповісти
Українського тобі прутня в рот каzап, а не українські території.
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25.11.2025 20:31 Відповісти
Ми - це хто?
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25.11.2025 19:48 Відповісти
це рудий поц і його тованищ Вольдемар *****. вони обескровили і поділили колись вільну країну
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25.11.2025 19:58 Відповісти
А хто допоміг пуйлу пройти маршем і захопити половину півдня? А хто до цього часу не зробив 3000 балістики і ''Фламінго'', як обіцяв? А хто всі ці роки возив ''двушки'' на росію, невже отой Трамп?
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25.11.2025 20:05 Відповісти
Іуда Зеленский, його влада, його уряд, його генерали зрадники.
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25.11.2025 20:17 Відповісти
Алиса меелафон, нужен толчок,она вспомнила...
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25.11.2025 19:49 Відповісти
Мієлофон не допоможе. Бо його чутливості не вистачить, щоб зчитати хоч щось з тих рудиментів мозку, що випадково залишились в "найпотужніших лідерів Землі"...
Аліса теж ні до чого, бо якба справжня Аліса з книг Кіра Буличова побачила це, то просто не зрозуміла б, як таке взагалі можливо... Мені інколи сумно від того, що те суспільство, про яке писав Кір та Іван Антонович Єфремов назавжди залишиться утопією. Я не про комунізм (ну його на), а про психологію людей того світу, де космічні пірати - це рудимент та психічне викривлення, а постріл в людину - це за гранню добра й зла...

Але... "Если б Вы знали, каким малым количеством мудрости управляется этот мир"...
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25.11.2025 20:18 Відповісти
Это был сарказм)) Вспомнил эпизод из фильма в психбольнице, вот рыжее чучело как раз и надо туда определить
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26.11.2025 10:17 Відповісти
Хай онучу занюхне, щоб не зурочити нобеля у палаті.
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25.11.2025 19:50 Відповісти
тампон ты так хочешь премию мира .... что тебе не важно на каких условиях будет подписана бумажка. с которой можно будет сходить в туалет
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25.11.2025 19:51 Відповісти
Справа не в Трампу а в зраднику зеленському та українських рабах та терпіл.
Де ті всі лідери громадської думки, волонтери, опозиція, ітд.?
Язик в сраку запхали і мовчать, коли підписують капітуляцію по знищенню України.
Де ті всі військові які воюють та клялись, що проти капітуляції?
Де українці, громадяни України яким мало би бути не байдуже спостерігати як зрадники нищать Україну та роблять з них холопів рашки?

Раби, подножки, грязь Москви,
Варшавське сміття - ваші пани Ясновельможнії гетьмани.
Чого ж ви чванитеся, ви!
Сини сердешної Украйни!
Що добре ходите в ярмі

І живим і мертвим... Т.Г. Шевченко
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25.11.2025 20:06 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=D6B0n7I7lxI https://www.youtube.com/watch?v=КОЛЛАПС НАЧАЛСЯ: Конгресс ОБЪЕДИНЯЕТСЯ, чтобы СВЕРГНУТЬ Трампа и ТРЕБУЕТ ИМПИЧМЕНТА!

Хто раніше- хйло провокує та чекає на спротив та крах в Україні, а починає щось трясти у США
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25.11.2025 19:52 Відповісти
Та вже цілий рік це чуемо,
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25.11.2025 20:09 Відповісти
хоч по Вашій сильці, якій оптиміз навіває ...як шо це не фейк , то дуже радує...
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25.11.2025 20:20 Відповісти
Трамп: Ми "дуже близькі" до досягнення мирної угоди щодо України.
Трамп зупинив допомогу Україні і допоміг путіну нагнути Україну.
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25.11.2025 19:55 Відповісти
Ми (я, пуйло і зеля) дуже близькі до знищення України,- Трамп.
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25.11.2025 19:56 Відповісти
Мирна угода капітуляції України від гаранта будапештського меморандумі.
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25.11.2025 19:59 Відповісти
Підозрюю, що цей план був написаний ще до Будапешту. Будапешт був першим пунктом.
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25.11.2025 20:02 Відповісти
а зеленське 🤡чмо поспішає доїхати до трампа , занюхане зрадливе потворище ...бо трампу світить імпічмент ...а доречі зеленський нелегітимний ,і шо він там підпише ?...
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25.11.2025 20:05 Відповісти
Ви читали ''Будапештський меморандумом''? Якби читали, то такого б не писали. Меморандум готувала Україна і забулася чи навмисне не вписала відповідальність за порушення і необхідні механізми його виконання. А тому він так і залишився на намірами.
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25.11.2025 20:09 Відповісти
Хотіти не вредно!Але,вряд чи влаштує мирна угода ху...ла.Тільки шалений економічний,санкційний тиск з вторинними санкціями і надання зброї дальньої дії змусить бункерного підписати угоду.
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25.11.2025 19:59 Відповісти
Хочеться вірити, що все вийде.
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25.11.2025 20:02 Відповісти
А конкретніше? "Все"- це ні про що.
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25.11.2025 20:08 Відповісти
А конкретніше почитаєш в підсумковому документі.
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25.11.2025 20:09 Відповісти
Тобто ти патякаєш сам не знаючи про що.🥴
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25.11.2025 20:12 Відповісти
Патякаєш ні про що тут цілими днями тільки ти. Робота певно така, або дід з дивану🤔.
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25.11.2025 20:19 Відповісти
Оце тобі-"хочеться вірити що все вийде"... То що ж повинно вийти ,чмо? Ага...Іншої "відповіді" від такого гівнюка як ти я і не очікував. Щезни,дірявий.
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25.11.2025 20:23 Відповісти
Діду, я тебе ображав? Ти якщо не вмієш спілкуватися з людьми, то не берися.
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25.11.2025 20:25 Відповісти
З людьми якраз я вмію спілкуватися.😉
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25.11.2025 20:27 Відповісти
Ну то спілкуйся зі своїми "людьми" і не лізь до людей.
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25.11.2025 20:35 Відповісти
По зоопаркам я не лажу, не переживай.
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25.11.2025 20:49 Відповісти
Та не, тут судя по форумам колоссальный мобилизационный потенциал в наличии простаивает. Ещё пару лет воевать можно. Осталось их с дивана сколупнуть или с Германией привезти и в Покровск отправить. А там уже ***** они покажут где раки зимуют.
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25.11.2025 20:18 Відповісти
Та почитати їх, то в кожного за спиною неабиякий досвід воїна, економіста, дипломата, політика, демографа, і багато іншого.
З такими людьми ми мали б бути першою країною в Європі, а на ділі Україні вже 34 роки після незалежності, а досягнень немає, і винних також...
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25.11.2025 20:24 Відповісти
Угомонись,капитулянт. У каждого своё мнение. Надеешься протянуть свои жалкие деньки без разницы при какой власти-это твой выбор.
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25.11.2025 20:25 Відповісти
Його най@бують а воно раде. Ну що за ідіот?
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25.11.2025 20:03 Відповісти
Ніц з цього гешефту не буде
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25.11.2025 20:08 Відповісти
Дякую пане Йосиф. Досі усі Ваші прогнози справджувалися!
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25.11.2025 20:56 Відповісти
за слив Украины Хйло так и быть, пообещает не вякать про нато до 97 года, таежный союз и пол Берлина? ну, такое. Виткоффу (и Трампу) нравится, наверное - они далеко, да и недолго им осталось.
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25.11.2025 20:16 Відповісти
---"Головне питання, про яке всі забувають:

Чи погодяться ЗСУ, хай виснажені, обікрадені, знекровлені, виконати наказ кротів з Банкової і просто так віддати ворогу 30% Донеччини?

А якщо там їх сім'ї - погодяться здати їх в окупацію?

Мені здається, це буде переломний момент....
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25.11.2025 20:18 Відповісти
Головне питання - як буде розвиватися Україна ПІСЛЯ війни - про це хтось думає ?
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25.11.2025 20:47 Відповісти
Сцикливе чмо
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25.11.2025 20:22 Відповісти
Цікаво. Диванні патріоти проти домовленостей. Може це тому, що вони не в окопах?
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25.11.2025 20:28 Відповісти
Трамп спасает Путина. Вопрос только зачем это Украине.
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25.11.2025 20:39 Відповісти
Поки пуйла шию не звернуть ,ніяка угода діяти не буде .
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25.11.2025 20:45 Відповісти
Ну нарешті у президента Трампа може з'явитися шанс отримати премію миру, яка забезпечить йому місце в історії. На жаль, зовсім не Нобелівську, про яку він так мріє.

Це «Премія миру імені Невілла Чемберлена» - нагорода, яку історія присуджує лідеру держави, що найогидніше здала своїх союзників і власні цінності агресивному диктатору.

Цю нагороду Трамп міг би по праву розділити зі своїми численними «держсекретарями» - Стівом Віткоффом, Марко Рубіо і Деном Дрісколлом, - які спільними зусиллями узгодили капітуляцію України на умовах Володимира Путіна, не провівши попередніх консультацій ні з Києвом, ні з нашими європейськими партнерами. А потім оголосили Україні, що вона зобов'язана прийняти цей план до Дня подяки.

Тобто - до найближчого четверга.

Якщо Україна дійсно буде змушена капітулювати і прийняти конкретні умови цієї «угоди» до цього терміну, День подяки перестане бути американським святом. Він стане російським святом - днем «благодарности».
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25.11.2025 20:54 Відповісти
 
 