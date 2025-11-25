Трамп: Ми "дуже близькі" до досягнення мирної угоди щодо України
Президент США Дональд Трамп вважає, що домовленості щодо завершення війни Росії проти України "дуже близькі".
Про це Трамп сказав журналістам у Білому домі, передає Цензор.НЕТ.
Прогрес у переговорах
Він висловив сподівання, що його мета припинити російсько-українську війну буде досягнута:
"Це нелегко (досягнення мирної угоди – ред.), але я думаю, що ми це зробимо. За останній місяць загинуло 25 000 солдатів –– українців та росіян. Тож я думаю, що ми дуже близькі до угоди й скоро це стане зрозуміло. Я думав, що це відбудеться швидше, але тепер бачу, що це складніше. Водночас ми маємо прогрес", - заявив лідер США.
Що передувало?
- У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
- Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.
Топ коментарі
+17 Дужан Міхал
показати весь коментар25.11.2025 19:59 Відповісти Посилання
+9 Дужан Міхал
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+7 Victor Litarchuk
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Саме тому найменша поступка, яка протиречить міжнародному праву (Крим та Донбас, наприклад) - це шлях до руйнування України.
Мені особисто вже не так й багато десятиліть залишилось насправді, але я не хочу, щоб мій онук (майже три рочки вже), який народився під час повітряної тривоги при електриці з генератора, виріс та знов відчув, коли дідуся Сашка вже не буде, нову хвилю цбого північно-східного залізного лайна, що можливо саме зараз вже летить до нас.
Ваше міжнародне право трималося лише на святому переконанні всіх, що його ніхто порушувати не буде тому що всі пам'ятають жахи другої світової. Закони мають силу коли над ними є державний апарат, що забезпечує їх виконання. В який державний апарат стоїть над міднародними законами?
Щоб ти собі спокійно грабити та убивати людей, без покарання?
"За офіційними даними, у жовтні понад 21 тисяча військових самовільно залишили службу.
Джерело: https://censor.net/ua/n3583784
- якщо з 30 тис. мобілізованих в СЗЧйдуть 20 тис . - пояснювати треба ?
Аліса теж ні до чого, бо якба справжня Аліса з книг Кіра Буличова побачила це, то просто не зрозуміла б, як таке взагалі можливо... Мені інколи сумно від того, що те суспільство, про яке писав Кір та Іван Антонович Єфремов назавжди залишиться утопією. Я не про комунізм (ну його на), а про психологію людей того світу, де космічні пірати - це рудимент та психічне викривлення, а постріл в людину - це за гранню добра й зла...
Але... "Если б Вы знали, каким малым количеством мудрости управляется этот мир"...
Де ті всі лідери громадської думки, волонтери, опозиція, ітд.?
Язик в сраку запхали і мовчать, коли підписують капітуляцію по знищенню України.
Де ті всі військові які воюють та клялись, що проти капітуляції?
Де українці, громадяни України яким мало би бути не байдуже спостерігати як зрадники нищать Україну та роблять з них холопів рашки?
Раби, подножки, грязь Москви,
Варшавське сміття - ваші пани Ясновельможнії гетьмани.
Чого ж ви чванитеся, ви!
Сини сердешної Украйни!
Що добре ходите в ярмі
І живим і мертвим... Т.Г. Шевченко
Хто раніше- хйло провокує та чекає на спротив та крах в Україні, а починає щось трясти у США
Трамп зупинив допомогу Україні і допоміг путіну нагнути Україну.
З такими людьми ми мали б бути першою країною в Європі, а на ділі Україні вже 34 роки після незалежності, а досягнень немає, і винних також...
Чи погодяться ЗСУ, хай виснажені, обікрадені, знекровлені, виконати наказ кротів з Банкової і просто так віддати ворогу 30% Донеччини?
А якщо там їх сім'ї - погодяться здати їх в окупацію?
Мені здається, це буде переломний момент....
Це «Премія миру імені Невілла Чемберлена» - нагорода, яку історія присуджує лідеру держави, що найогидніше здала своїх союзників і власні цінності агресивному диктатору.
Цю нагороду Трамп міг би по праву розділити зі своїми численними «держсекретарями» - Стівом Віткоффом, Марко Рубіо і Деном Дрісколлом, - які спільними зусиллями узгодили капітуляцію України на умовах Володимира Путіна, не провівши попередніх консультацій ні з Києвом, ні з нашими європейськими партнерами. А потім оголосили Україні, що вона зобов'язана прийняти цей план до Дня подяки.
Тобто - до найближчого четверга.
Якщо Україна дійсно буде змушена капітулювати і прийняти конкретні умови цієї «угоди» до цього терміну, День подяки перестане бути американським святом. Він стане російським святом - днем «благодарности».