Зеленський готовий зустрітися з Трампом 27 листопада, щоб завершити мирну угоду, - ОП
Президент України Володимир Зеленський готовий "якнайшвидше" зустрітися з лідером США Дональдом Трампом для того, щоб остаточно узгодити мирний план щодо завершення російсько-української війни.
Як передає Цензор.НЕТ, про це голова Офісу президента Андрій Єрмак сказав в коментарі для Axios.
Зустріч на День подяки
"Президент України Володимир Зеленський хоче зустрітися з президентом Трампом "якомога швидше" — можливо, під час Дня подяки — щоб завершити спільну американо-українську угоду щодо умов припинення війни", - сказав Єрмак.
День подяки у США у 2025 році святкують 27 листопада.
Питання територій обговорюватиметься окремо
Американські та українські чиновники вже погодили більшість аспектів плану, який зазнав значних змін порівняно з початковою 28-пунктною пропозицією США. Однак, за словами Єрмака, Зеленський хоче обговорити питання територій безпосередньо з Трампом.
"Я сподіваюся, що візит президента Зеленського відбудеться якомога швидше, тому що це допоможе президенту Трампу продовжити свою історичну місію з припинення цієї війни", - сказав Єрмак.
"Червоні лінії" та гарантії безпеки
Водночас він запевнив, що нинішній проєкт мирного плану відповідає інтересам України та поважає її "червоні лінії".
Крім того, очільник Офісу президент заявив, що Україна не відмовиться від прагнення стати членом НАТО, закріпленого в Конституції, але визнав, що "ми зараз живемо в реальності, ми не в НАТО".
Щодо гарантій безпеки, він сказав, що вони будуть "юридично обов'язковими" і що з боку США була "позитивна реакція" на ідею закріплення цих гарантій в офіційному договорі.
Єрмак додав, що зустріч двох президентів може надати ваги мирному плану США та покаже представникам Росії підтримку мирного плану саме від Америки.
Що передувало?
- У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
- Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.
Будь ласка, зачекайте...
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І це не зеленський
В тебе є справжній план,надійни чи так папіз...
Буратіни
Щоб врятувати Париж, довелось оголосити його вільним містом.
вони гарно пропетляли, мінімум жертв та руйнувань
Зрадник зеля, готовий на все заради пуйла і заради гарантій фізичного виживання.
Але Бог добрий.
Хай здохне зеля до того, як він встигне підписати капітуляцію та знищення України.
- Та то мирну угоду ніяк не укладуть. Вже 10-й варіант пишуть.
- Ну це зрозуміло. Ворогуючі сторони не можуть одразу домовитись і це природно.
- Ні, то з партнерами поки укладають. Вороги ще навіть не з'являлись. (c)
А все інше вони готові були Потужно підмахнути, аби дали дограбувати Країну Мрій
В принципі, українських патріотів ця тема теж не дуже цікавить, тому в них є великі шанси опинитися в позі раком перед Вовою Путіним.
Просто якийсь фан-клуб.
Стільки ненависті та презирства.
Зразу видно, що розлюбили, розлюбили до ненависті, до зубовного скрежету.
**** любов.
Але, як відомо любов зла - полюбиш і козла.
Раніше були осліплені від любові, а тепер від ненависті.
Отак 30 років і кидаємось з одного краю в інший.
Але ключове слово - осліплені.
що все буде добре у кожного з нас
(вакарчук чмоня)
Штати намагаються наз збагрити, як чехію у 39.
Типу, фу-фу, йди звідси. Йди прямо в крематорій.
Видно якби не європа, ми б уже там були
Трамп хоче що-небудь підписати має таку ********** ну то підпишуть і потім ще підпишуть.
https://x.com/FranzMaser/status/1993125959487414474
Каландра вивела її з готелю на показ ювелірних виробів влаштований для неї в Госхрані СРСР, а в номері готелю 107 з'явилась Марія Костова ( спецагент КДБ, оперативне псевдо "Лялька"), спеціаліст по специфічним видам сексуальних відносин.
https://x.com/FranzMaser/status/1993125962691817981
Саме вона втягнула Трампа в сеанс асфіксіофілії (аутоеротичне удушення). Навряд чи щось там планувалось надзвичайне, просто потрібні були кадри жорсткого порно з участю Трампа під відеозапис. Що там пішло не так незрозуміло, але Костова померла від перелому шийних хребців.
https://x.com/FranzMaser/status/1993125965988524323
Все це само собою залишилось на плівці. Тому то привид Марії Костової, радянської спецповії, вбитої під час візиту в СРСР маячить над Трампом всю решту його життя ...
але вже час пройшов шо шось предявити
Аценітє красату ігри зеленського.
Це шось
На всяк випадок найвеличнішому юристу ЗЄ
Об'єкти ДЕРЖАВНОЇ ЗРАДИ
злочини проти основ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 національної безпеки україни.
безпосередній об'єкт злочину
зовнішня безпека україни, її https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82 суверенітет, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C територіальна цілісність і недоторканність, обороноздатність, державна, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0 економічна чи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0 інформаційна безпека.
Об'єкт злочину - зовнішня та внутрішня безпеки України.
У правильному напрямку.
У напрямку до повного абсурду, отже все буде добре
Зеленський готує КАПІТУЛЯЦІЮ України.
Думаєте й нього не було свох міндичів і єрмаків ?
Ще залишилось 34 роки, потерпіть
Шапіто 🤡