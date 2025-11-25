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Новини Мирний план США Зустріч Трампа та Зеленського Зустріч Зеленського з Трампом
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Зеленський готовий зустрітися з Трампом 27 листопада, щоб завершити мирну угоду, - ОП

Зустріч Зеленського та Трампа
Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент України Володимир Зеленський готовий "якнайшвидше" зустрітися з лідером США Дональдом Трампом для того, щоб остаточно узгодити мирний план щодо завершення російсько-української війни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це голова Офісу президента Андрій Єрмак сказав в коментарі для Axios.

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Зустріч на День подяки

"Президент України Володимир Зеленський хоче зустрітися з президентом Трампом "якомога швидше" — можливо, під час Дня подяки — щоб завершити спільну американо-українську угоду щодо умов припинення війни", - сказав Єрмак.

День подяки у США у 2025 році святкують 27 листопада.

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Питання територій обговорюватиметься окремо

Американські та українські чиновники вже погодили більшість аспектів плану, який зазнав значних змін порівняно з початковою 28-пунктною пропозицією США. Однак, за словами Єрмака, Зеленський хоче обговорити питання територій безпосередньо з Трампом.

"Я сподіваюся, що візит президента Зеленського відбудеться якомога швидше, тому що це допоможе президенту Трампу продовжити свою історичну місію з припинення цієї війни", - сказав Єрмак.

"Червоні лінії" та гарантії безпеки

Водночас він запевнив, що нинішній проєкт мирного плану відповідає інтересам України та поважає її "червоні лінії".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для мирної угоди між Україною та РФ потрібно вирішити "декілька чутливих деталей", - Білий дім

Крім того, очільник Офісу президент заявив, що Україна не відмовиться від прагнення стати членом НАТО, закріпленого в Конституції, але визнав, що "ми зараз живемо в реальності, ми не в НАТО".

Щодо гарантій безпеки, він сказав, що вони будуть "юридично обов'язковими" і що з боку США була "позитивна реакція" на ідею закріплення цих гарантій в офіційному договорі.

Єрмак додав, що зустріч двох президентів може надати ваги мирному плану США та покаже представникам Росії підтримку мирного плану саме від Америки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп під час зустрічі із Зеленським знову скаржився, що не отримав Нобелівську премію миру, - WP

Що передувало?

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
  • Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.

Автор: 

Зеленський Володимир (27951) США (26704) Трамп Дональд (8912) Єрмак Андрій (1779)
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Топ коментарі
+28
Два ідіоти просувають перемір'я між Україною і США. Спонсор шоу - ×уйло.
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25.11.2025 19:06 Відповісти
+25
А що, ми воюємо з США, що пiдписуєм якусь угоду?
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25.11.2025 19:07 Відповісти
+18
Не вірю алібабі
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25.11.2025 19:06 Відповісти
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Два ідіоти просувають перемір'я між Україною і США. Спонсор шоу - ×уйло.
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25.11.2025 19:06 Відповісти
як не дивно, але ідіот з них двох лише один.
І це не зеленський
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25.11.2025 19:37 Відповісти
Віслюка не допустили до кваліфікаційного відбору ідіотів через невиліковний кретинізм.
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25.11.2025 19:55 Відповісти
Молодець, гарно лижеш🤣. Панзе буде задоволений.
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25.11.2025 20:04 Відповісти
Обидва шоумени низької якості, обоє рябоє
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25.11.2025 21:10 Відповісти
Не вірю алібабі
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25.11.2025 19:06 Відповісти
а його віслюку?
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25.11.2025 19:12 Відповісти
до речі, пазл зійшовся! по сюжету Алібаба на віслючку ****** багатства з печери
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25.11.2025 19:27 Відповісти
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25.11.2025 19:36 Відповісти
а позаду хто ? Умэров ? на вілли Флориди прямують - Подоляка папужку захватили - чи Лещенка?
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25.11.2025 19:38 Відповісти
Залишилось злого джина знайти)
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25.11.2025 19:37 Відповісти
Ну вот и все.... "Босс" сказал подписать максимум до 27...Под козырек...Суспильство узнает потом....Но чувствую ничего хорошего там не будет
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25.11.2025 19:06 Відповісти
«Суспільство» заслужило
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25.11.2025 19:16 Відповісти
Без паніки дитинко в трусіках
В тебе є справжній план,надійни чи так папіз...
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25.11.2025 19:33 Відповісти
Падлы падлы падлы
Буратіни
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25.11.2025 19:07 Відповісти
Погано, коли люди у владі не вчать історію. Капітуляцію Францвї перед Гітлером справжня французька влада підписувати не хотіла. Всі відморозились і здриснули. Підписав маршал Петен, у тому ж вагоні, де піід час Першої світової по суті капітуляцію (офіційно - перемир'я) підписували німці перед французами. Франція була кастрована мало не на половину, колабораційрий уряд Петена переїхав у Віші, бо Париж німці залишили собі, країна стала спочатку залежною від Райху, а згодом - і окупована ним. Але! Гітлєр війну в підсумку програв, застрелився, а у Париж увійшли союзники і інтернована після капітуляції перед німцями французька армія. Про Петена не забули - його заарештували, судили і присудили до страти, незважаючи на те, що під час Першої світової війни він був мало не національним героєм. Його не стратили лише тому, що дідусь вже міцно подружився з Альцгеймером і просто сам факт страти просто б не усвідомив і не відчув. Зєлєнскій не має заслуг Петена, тому можливо йому це все так легко з рук не зійде.
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25.11.2025 20:44 Відповісти
французи перепрошую, ніхрена не хотіли воювати.
Щоб врятувати Париж, довелось оголосити його вільним містом.
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25.11.2025 20:57 Відповісти
а навіщо
вони гарно пропетляли, мінімум жертв та руйнувань
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26.11.2025 04:52 Відповісти
А що, ми воюємо з США, що пiдписуєм якусь угоду?
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25.11.2025 19:07 Відповісти
Пока нет...но думаю они скоро присоединятся в коалицию к *****...или начнут ему оружие поставлять,с консервами и галетами(как в 40-х) Во всяком случае помарадерить в Украине-они все время наровят примазаться..
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25.11.2025 19:53 Відповісти
******. І негайно - вибори, з арештом усієї зеленої шобли і розслідуванням внутрішнього геноциду цієї шелупоні.
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25.11.2025 19:07 Відповісти
Україна стане колонією рашки, типу Білорусь.
Зрадник зеля, готовий на все заради пуйла і заради гарантій фізичного виживання.
Але Бог добрий.
Хай здохне зеля до того, як він встигне підписати капітуляцію та знищення України.
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25.11.2025 19:11 Відповісти
хай сдхне, але його підпис нічого не вартий юридично!
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25.11.2025 19:28 Відповісти
- А що то за крики?

- Та то мирну угоду ніяк не укладуть. Вже 10-й варіант пишуть.

- Ну це зрозуміло. Ворогуючі сторони не можуть одразу домовитись і це природно.

- Ні, то з партнерами поки укладають. Вороги ще навіть не з'являлись. (c)
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25.11.2025 19:11 Відповісти
Ах ти ж наша індичка солоденька... на День подяки індичку фарширують різноманітними начинками, які можуть включати рис, бекон, морепродукти та сосиски. Нафарширує тебе сосисками Трамп по самиє небалуйся. А потім віджарить.
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25.11.2025 19:12 Відповісти
готовый встретиться и принять в любой позе в неограниченном количестве
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25.11.2025 19:12 Відповісти
the🤡 він же міндіч він же буратіна він же мідас він же простой парєнь ізнарода
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25.11.2025 19:17 Відповісти
А індичка?
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25.11.2025 19:12 Відповісти
Пішла дофарбовувать у блонд волосся, і пудрити хірургічно скоригованого носа.
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25.11.2025 19:27 Відповісти
Так ,це все звісно гарно та потужно,але постає питання про пуйла,чи воно готове припинити війну?Я вибачаюсь звісно ,але це виглядає як імітація дій ,щоб загасити полум'я міндич гейту.
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25.11.2025 19:12 Відповісти
Не по темі, але важливо - "я вибачаюсь" це що таке? Сам себе вибачаєш? Якесь збочення. Прошу вибачення - ось як правильно. Без образ.
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25.11.2025 20:07 Відповісти
Чєбурєк перед опублікуванням плану мотався в сша , щоб викреслити пункт про аудіт всієї наданої допомоги. ( Це вже явка чи щє нє ?))))
А все інше вони готові були Потужно підмахнути, аби дали дограбувати Країну Мрій
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25.11.2025 19:16 Відповісти
может заодно попросить и политического убежища
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25.11.2025 19:18 Відповісти
Ніякої "мирної" угоди не буде - буде капітуляція України а значить її кінець на жаль!
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25.11.2025 19:18 Відповісти
сходи попий водички, мрійник
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25.11.2025 19:30 Відповісти
А хто цьому проросійському клоуну дасть підписатии ,чи януковича не памятаєш чим закінчилося ,тому думай що пишеш.
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25.11.2025 19:35 Відповісти
"історична місія" - ото загнув Єрмак.
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25.11.2025 19:19 Відповісти
Старе і молоде Брехло, у яких у всьому винуваті їх попередники (Байден і Трамп) будуть вирішувати складні питання ********* Апокаліпсису, про який вони мають дуже смутне уявлення.
В принципі, українських патріотів ця тема теж не дуже цікавить, тому в них є великі шанси опинитися в позі раком перед Вовою Путіним.
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25.11.2025 19:19 Відповісти
Назвав Порошенко Трампом, і мабуть не випадково. Залишилось тільки ЗЕ на переговорах с Трампом заспівати його улюблену пісню: "Президент не може бути олігархом".🤓
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25.11.2025 19:22 Відповісти
Патужно поддержу рашисткий план
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25.11.2025 19:22 Відповісти
Коли вже цей цирк закінчтся ,який "мирний план" ? сьогодні Україна і особливо Київ побачили той мирний план ,а ось горе президент продовжує дурника грати ,в нього понад усе зберегти власну дупу і ні за що не відповідати.
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25.11.2025 19:22 Відповісти
Не кажи ОП поки не перескочив!
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25.11.2025 19:25 Відповісти
Разом розтрощать індичку?
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25.11.2025 19:26 Відповісти
Лівітт зараз реально напряглася. 😂
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25.11.2025 19:30 Відповісти
Чоловік індички тільки ж "за" її швидкому кар'єрному просуванню за допомогою історичної місії, таке раз у століття буває
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25.11.2025 20:05 Відповісти
Зачем ты ******* на Яценюка?
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25.11.2025 19:32 Відповісти
Щоб завершити мирну угоду, треба зустрітись з путіним. Без нього вона недійсна. Скажіть це хтось шмарклі.
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25.11.2025 19:27 Відповісти
Зеля підпише капітуляцію, а пуйло скаже що зеля нелегитимний хоч поржу
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25.11.2025 21:40 Відповісти
Думаю путін так й скаже, через декілька років по мирній угоді, після того, як накопить нові сили для "остаточного вирішення українського питання".
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26.11.2025 06:37 Відповісти
Вова *********, ти підпишеш собі смертний вирок. Або міняй зразу прізвище і роби собі пластичну операцію.
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25.11.2025 19:27 Відповісти
його гниле нутро буде видно крізь будь яку зовнішність
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25.11.2025 19:33 Відповісти
Ніс по-любе буде видавать
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25.11.2025 20:15 Відповісти
Ох мяко стелить курва
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25.11.2025 19:28 Відповісти
Якщо хоч щось ,зегниди підпишуть , можна одразу іх арештовувати за державну зраду , бо не мають права змінювати конституцію під час війни. військового стану ...
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25.11.2025 19:28 Відповісти
двойное гражданство, законы о (не)мобилизации (во время войны!), приватизации и распродаже остатков, всякие полукацапские друзья-предатели на высших должностях в самом начале и т.д. и т.п. - и всем норм. а тут вдруг - зрада ... с чего бы?
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25.11.2025 20:32 Відповісти
Що ? Будь ласка , напишіть людською мовою .
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25.11.2025 20:42 Відповісти
ніхто нічого не збирається змінювати
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25.11.2025 20:47 Відповісти
бл...вибрали самі вбивцю 🤡,він зруйнував житт'я сотні тисячам українців , ві насміхався з вас всіх ,він розграбував Україну ,він здав 20 % теріторії України , шо ви люди наробили ?!!!
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25.11.2025 19:32 Відповісти
коні не винні
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25.11.2025 19:39 Відповісти
Вони коні в пальтах, але без яєць
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25.11.2025 20:18 Відповісти
Зеленский, надеюсь ты не предашь Украину? Будешь отстаивать её интересы до последняго вздоха?? Мы украинцы верим в тебя Володя! Не подведи нас!
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25.11.2025 19:36 Відповісти
Вы все еще верите в этот воровское шобло? Вам миндигейта еще мало?
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25.11.2025 21:39 Відповісти
Сподіваюсь путін не впишеться за цю ***** .
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25.11.2025 19:37 Відповісти
Не думаю, що Зєлєнскій настільки легітимний, щоб без розгляду Верховної Оади такі угоди підписувати.
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25.11.2025 19:41 Відповісти
видно тут дуже багато фанів зеленського.
Просто якийсь фан-клуб.
Стільки ненависті та презирства.

Зразу видно, що розлюбили, розлюбили до ненависті, до зубовного скрежету.
**** любов.
Але, як відомо любов зла - полюбиш і козла.

Раніше були осліплені від любові, а тепер від ненависті.
Отак 30 років і кидаємось з одного краю в інший.
Але ключове слово - осліплені.
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25.11.2025 19:55 Відповісти
А хтось бачив текст цієї угоди? Чи українцям в котре продаюсь коті в мішку?
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25.11.2025 20:06 Відповісти
там написано великими літерами:

що все буде добре у кожного з нас
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25.11.2025 20:14 Відповісти
настане той час!
(вакарчук чмоня)
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26.11.2025 04:55 Відповісти
Зеленському не вірю, зустрінеться він чи ні. Все, що він робив до сьогодні чомусь йшло на вред Україні.
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25.11.2025 20:15 Відповісти
Сволота. Увійде в історію як приклад аморальності і мюнхенізму. Вискочила буква З замість Х. Мюнзенізму.
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25.11.2025 20:21 Відповісти
ні, це справді мюнхенізм.
Штати намагаються наз збагрити, як чехію у 39.
Типу, фу-фу, йди звідси. Йди прямо в крематорій.
Видно якби не європа, ми б уже там були
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25.11.2025 20:26 Відповісти
Ішак готовий до капітуляції у будь - який час дня і ночі аби тільки хтось запропонував мудаку хоч якісь персональні гарантії.
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25.11.2025 20:25 Відповісти
Нічого не розумію…
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25.11.2025 20:30 Відповісти
нарешті, хоч хтось чесно признався
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25.11.2025 20:32 Відповісти
Те що зеленський підпише, або не підпише - немає жодного значення.

Трамп хоче що-небудь підписати має таку ********** ну то підпишуть і потім ще підпишуть.
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25.11.2025 20:31 Відповісти
Недоразвитые кричат про капитуляцию! Так путькин, даже не обсуждает этот вопрос! А вы, вместо проблем, рассказывайте, кто умнее 73 или 27 ! Но лично воевать, и в окопах сидеть, не хотят на 73 не 27
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25.11.2025 20:40 Відповісти
Доповідь співробітника MI6 (відділ контррозвідки) Christopher David Steele по зв'язкам Трампа з спецслужбами СРСР (Company Inteligence report 2016\080 ) https://t.co/5gzBcf222z https://s3.documentcloud.org/documents/3259984/Trump-Intelligence-Allegations.pdf… Але Крістофер не знає, або не говорить про головний момент в історіївзаємовідносин Трампа і СРСР(РФ) - питання чим тримають Трампа ? 4 липня 1987 року Трамп відвідав Москву, супроводжуваний дружиною Іваною та італо-американською асистенткою Лізою Каландрою (агент КДБ, оперативне псевдо "Білка"). Знаючи потяг Івани до дорогоцінностей,

https://x.com/FranzMaser/status/1993125959487414474
Каландра вивела її з готелю на показ ювелірних виробів влаштований для неї в Госхрані СРСР, а в номері готелю 107 з'явилась Марія Костова ( спецагент КДБ, оперативне псевдо "Лялька"), спеціаліст по специфічним видам сексуальних відносин.

https://x.com/FranzMaser/status/1993125962691817981
Саме вона втягнула Трампа в сеанс асфіксіофілії (аутоеротичне удушення). Навряд чи щось там планувалось надзвичайне, просто потрібні були кадри жорсткого порно з участю Трампа під відеозапис. Що там пішло не так незрозуміло, але Костова померла від перелому шийних хребців.

https://x.com/FranzMaser/status/1993125965988524323
Все це само собою залишилось на плівці. Тому то привид Марії Костової, радянської спецповії, вбитої під час візиту в СРСР маячить над Трампом всю решту його життя ...
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25.11.2025 20:46 Відповісти
гарна фантазія
але вже час пройшов шо шось предявити
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26.11.2025 04:57 Відповісти
І все таки.
Аценітє красату ігри зеленського.

Це шось
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25.11.2025 20:49 Відповісти
Ця "Красота" може стати державною зрадою

На всяк випадок найвеличнішому юристу ЗЄ

Об'єкти ДЕРЖАВНОЇ ЗРАДИ

злочини проти основ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 національної безпеки україни.

безпосередній об'єкт злочину

зовнішня безпека україни, її https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82 суверенітет, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C територіальна цілісність і недоторканність, обороноздатність, державна, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0 економічна чи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0 інформаційна безпека.

Об'єкт злочину - зовнішня та внутрішня безпеки України.
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25.11.2025 21:43 Відповісти
Здається все рухається.
У правильному напрямку.
У напрямку до повного абсурду, отже все буде добре
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25.11.2025 21:07 Відповісти
Зеленський тепер заради подальшого не оприлюднення плівок Міндіча - Амністії за награбоване - і збереження за сім'єю усього награбованого - готовий на все - абсолютно все.

Зеленський готує КАПІТУЛЯЦІЮ України.
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25.11.2025 21:09 Відповісти
Думаєте мойсею було просто?
Думаєте й нього не було свох міндичів і єрмаків ?
Ще залишилось 34 роки, потерпіть
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25.11.2025 21:25 Відповісти
А ***** в курсі дєла що трамп із зелею миряться?
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25.11.2025 21:33 Відповісти
Новиною вище, білий дім заявив, що ні слухом ні рилом про зустріч !?
Шапіто 🤡
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25.11.2025 21:40 Відповісти
Бо обидва об..рані
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25.11.2025 21:46 Відповісти
 
 