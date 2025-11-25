Зеленський готовий зустрітися з Трампом 27 листопада, щоб завершити мирну угоду, - ОП

Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент України Володимир Зеленський готовий "якнайшвидше" зустрітися з лідером США Дональдом Трампом для того, щоб остаточно узгодити мирний план щодо завершення російсько-української війни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це голова Офісу президента Андрій Єрмак сказав в коментарі для Axios.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Зустріч на День подяки

"Президент України Володимир Зеленський хоче зустрітися з президентом Трампом "якомога швидше" — можливо, під час Дня подяки — щоб завершити спільну американо-українську угоду щодо умов припинення війни", - сказав Єрмак.

День подяки у США у 2025 році святкують 27 листопада.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Переговори щодо миру в Україні "рухаються в позитивному напрямку", - Стармер

Питання територій обговорюватиметься окремо

Американські та українські чиновники вже погодили більшість аспектів плану, який зазнав значних змін порівняно з початковою 28-пунктною пропозицією США. Однак, за словами Єрмака, Зеленський хоче обговорити питання територій безпосередньо з Трампом.

"Я сподіваюся, що візит президента Зеленського відбудеться якомога швидше, тому що це допоможе президенту Трампу продовжити свою історичну місію з припинення цієї війни", - сказав Єрмак.

"Червоні лінії" та гарантії безпеки

Водночас він запевнив, що нинішній проєкт мирного плану відповідає інтересам України та поважає її "червоні лінії".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для мирної угоди між Україною та РФ потрібно вирішити "декілька чутливих деталей", - Білий дім

Крім того, очільник Офісу президент заявив, що Україна не відмовиться від прагнення стати членом НАТО, закріпленого в Конституції, але визнав, що "ми зараз живемо в реальності, ми не в НАТО".

Щодо гарантій безпеки, він сказав, що вони будуть "юридично обов'язковими" і що з боку США була "позитивна реакція" на ідею закріплення цих гарантій в офіційному договорі.

Єрмак додав, що зустріч двох президентів може надати ваги мирному плану США та покаже представникам Росії підтримку мирного плану саме від Америки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп під час зустрічі із Зеленським знову скаржився, що не отримав Нобелівську премію миру, - WP

Що передувало?