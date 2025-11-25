Переговори щодо миру в Україні "рухаються в позитивному напрямку", - Стармер

Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер вважає позитивними останні переговори щодо досягнення миру у російсько-українській війні.

Про це він сказав на зустрічі "Коаліції охочих", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на PA Media.

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Прогрес у переговорах

Стармер заявив, що під час переговорів щодо американських "мирних" пропозицій "було досягнуто прогресу, і я вітаю деякі з досягнень, які зараз стали відомі".

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Він додав, що Україна "запропонувала деякі конструктивні зміни" до проєкту США, які підтримали європейські радники з національної безпеки.

"Я справді вважаю, що ми рухаємося в позитивному напрямку, і сьогоднішні ознаки вказують на те, що більша частина тексту, як вказує Володимир (Зеленський - ред.), може бути прийнята", - сказав британський премʼєр.

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Гарантії безпеки

За його словами, необхідно продовжувати роботу над підготовкою надійних гарантій безпеки для України.

"Багатонаціональні сили України будуть життєво важливою частиною цього. Наші військові планувальники, які дуже наполегливо працювали останніми місяцями, продовжуватимуть працювати над готовністю цих сил. І я закликаю колег, які сьогодні виступають, підтвердити свої національні зобов'язання, тому що нам потрібно забезпечити наявність найнадійніших планів", - закликав Стармер.

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Що передувало?

У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.

Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.

За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

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