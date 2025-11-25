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Переговори щодо миру в Україні "рухаються в позитивному напрямку", - Стармер

Прем’єр Великої Британії Кір Стармер

Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер вважає позитивними останні переговори щодо досягнення миру у російсько-українській війні.

Про це він сказав на зустрічі "Коаліції охочих", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на PA Media.

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Прогрес у переговорах

Стармер заявив, що під час переговорів щодо американських "мирних" пропозицій "було досягнуто прогресу, і я вітаю деякі з досягнень, які зараз стали відомі".

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Він додав, що Україна "запропонувала деякі конструктивні зміни" до проєкту США, які підтримали європейські радники з національної безпеки.

"Я справді вважаю, що ми рухаємося в позитивному напрямку, і сьогоднішні ознаки вказують на те, що більша частина тексту, як вказує Володимир (Зеленський - ред.), може бути прийнята", - сказав британський премʼєр.

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Гарантії безпеки

За його словами, необхідно продовжувати роботу над підготовкою надійних гарантій безпеки для України.

"Багатонаціональні сили України будуть життєво важливою частиною цього. Наші військові планувальники, які дуже наполегливо працювали останніми місяцями, продовжуватимуть працювати над готовністю цих сил. І я закликаю колег, які сьогодні виступають, підтвердити свої національні зобов'язання, тому що нам потрібно забезпечити наявність найнадійніших планів", - закликав Стармер.

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Що передувало?

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

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Топ коментарі
+6
це все туфта.

Вони хочуть сказати що країна яка 15 років живе на пропаганді фашизма, яка має 3 міліонну армію і ВПК на яке робить вся країна стане нормальною а ми будем жити нормально?

ЦЕ ХАЙ ВТИРАЮТЬ СВОЇЙ БАБЦІ
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25.11.2025 18:42 Відповісти
+1
Ему о чем угодно сейчас можно втирать абы не про пленки Эпштейна. А нашим так же, лишь бы замять миндичгейт.
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25.11.2025 18:54 Відповісти
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це все туфта.

Вони хочуть сказати що країна яка 15 років живе на пропаганді фашизма, яка має 3 міліонну армію і ВПК на яке робить вся країна стане нормальною а ми будем жити нормально?

ЦЕ ХАЙ ВТИРАЮТЬ СВОЇЙ БАБЦІ
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25.11.2025 18:42 Відповісти
Делегації України та підорахи ведуть прямі переговори в Абу-Дабі, - Axios
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25.11.2025 18:46 Відповісти
Таке враження, що козла-Трампа водять по колу, поки його не виснажить власна дурість і він не переключиться на щось інше. Тільки часу шкода - його не повернеш, як і втрачені життя. ЗЕ-лупо, давай викочуй свої обіцяні три тисячі зорельотів - Новий Рік на носі.
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25.11.2025 18:47 Відповісти
Ему о чем угодно сейчас можно втирать абы не про пленки Эпштейна. А нашим так же, лишь бы замять миндичгейт.
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25.11.2025 18:54 Відповісти
Він веде себе як агент краснов, клеїть шклероз, бізнес, премія... це все робочі легенди
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25.11.2025 20:45 Відповісти
Короче понятно. Чем оптимистичнее новости о принятом плане, тем больше вероятность что его никто не примет. Либо раха пошлет это все лесом, либо то что нам оптимистично втирают это туфта на постном масле, чтоб массы не будоражить, а прорабатывают все те же 28 пунктов, но в более вкусной обёртке. Если последнее то русня согласиться возможно.
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25.11.2025 18:53 Відповісти
З Абу - Дабі буде сигнал куди ми рухаємся
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25.11.2025 18:53 Відповісти
Бажаю всі нашим ,,гарантам" і удаваним ,,партнерам" скоріше піти у тому самому ,,мирному" напрямку під моск@..ми ракетами!!
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25.11.2025 19:54 Відповісти
Любому політику із Великої Британії вірю. Любому члену команди Зеленського не вірю!!!
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25.11.2025 20:16 Відповісти
Наче розумний, в не второпав, що план полягає в тому щоб обговорювати план і давить далі
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25.11.2025 20:43 Відповісти
 
 