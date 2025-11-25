РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9615 посетителей онлайн
Новости Мирный план Трампа Мирные переговоры
1 008 11

Переговоры о мире в Украине "движутся в положительном направлении", - Стармер

Премьер Великобритании Кир Стармер

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер считает позитивными последние переговоры по достижению мира в российско-украинской войне.

Об этом он сказал на встрече "Коалиции желающих", сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на PA Media.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Прогресс в переговорах

Стармер заявил, что во время переговоров по американским "мирным" предложениям "был достигнут прогресс, и я приветствую некоторые из достижений, которые сейчас стали известны".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Для мирного соглашения между Украиной и РФ нужно решить "несколько чувствительных деталей", - Белый дом

Он добавил, что Украина "предложила некоторые конструктивные изменения" к проекту США, которые поддержали европейские советники по национальной безопасности.

"Я действительно считаю, что мы движемся в положительном направлении, и сегодняшние признаки указывают на то, что большая часть текста, как указывает Владимир (Зеленский - ред.), может быть принята", - сказал британский премьер.

Читайте также: Великобритания готова разместить войска в Украине после прекращения боевых действий

Гарантии безопасности

По его словам, необходимо продолжать работу над подготовкой надежных гарантий безопасности для Украины.

"Многонациональные силы Украины будут жизненно важной частью этого. Наши военные планировщики, которые очень упорно работали в последние месяцы, будут продолжать работать над готовностью этих сил. И я призываю коллег, которые сегодня выступают, подтвердить свои национальные обязательства, потому что нам нужно обеспечить наличие самых надежных планов", - призвал Стармер.

Читайте также: Партнеры работают над условиями длительного мира для Украины, но ключевое - заставить Путина сесть за стол переговоров, - Вадефуль

Что предшествовало?

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стармер о мирных переговорах по прекращению войны в Украине: Впереди еще много работы

Автор: 

переговоры (5221) Стармер Кир (286) война в Украине (6974)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
це все туфта.

Вони хочуть сказати що країна яка 15 років живе на пропаганді фашизма, яка має 3 міліонну армію і ВПК на яке робить вся країна стане нормальною а ми будем жити нормально?

ЦЕ ХАЙ ВТИРАЮТЬ СВОЇЙ БАБЦІ
показать весь комментарий
25.11.2025 18:42 Ответить
+1
Ему о чем угодно сейчас можно втирать абы не про пленки Эпштейна. А нашим так же, лишь бы замять миндичгейт.
показать весь комментарий
25.11.2025 18:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
це все туфта.

Вони хочуть сказати що країна яка 15 років живе на пропаганді фашизма, яка має 3 міліонну армію і ВПК на яке робить вся країна стане нормальною а ми будем жити нормально?

ЦЕ ХАЙ ВТИРАЮТЬ СВОЇЙ БАБЦІ
показать весь комментарий
25.11.2025 18:42 Ответить
Делегації України та підорахи ведуть прямі переговори в Абу-Дабі, - Axios
показать весь комментарий
25.11.2025 18:46 Ответить
Таке враження, що козла-Трампа водять по колу, поки його не виснажить власна дурість і він не переключиться на щось інше. Тільки часу шкода - його не повернеш, як і втрачені життя. ЗЕ-лупо, давай викочуй свої обіцяні три тисячі зорельотів - Новий Рік на носі.
показать весь комментарий
25.11.2025 18:47 Ответить
Ему о чем угодно сейчас можно втирать абы не про пленки Эпштейна. А нашим так же, лишь бы замять миндичгейт.
показать весь комментарий
25.11.2025 18:54 Ответить
Він веде себе як агент краснов, клеїть шклероз, бізнес, премія... це все робочі легенди
показать весь комментарий
25.11.2025 20:45 Ответить
Короче понятно. Чем оптимистичнее новости о принятом плане, тем больше вероятность что его никто не примет. Либо раха пошлет это все лесом, либо то что нам оптимистично втирают это туфта на постном масле, чтоб массы не будоражить, а прорабатывают все те же 28 пунктов, но в более вкусной обёртке. Если последнее то русня согласиться возможно.
показать весь комментарий
25.11.2025 18:53 Ответить
З Абу - Дабі буде сигнал куди ми рухаємся
показать весь комментарий
25.11.2025 18:53 Ответить
Бажаю всі нашим ,,гарантам" і удаваним ,,партнерам" скоріше піти у тому самому ,,мирному" напрямку під моск@..ми ракетами!!
показать весь комментарий
25.11.2025 19:54 Ответить
Любому політику із Великої Британії вірю. Любому члену команди Зеленського не вірю!!!
показать весь комментарий
25.11.2025 20:16 Ответить
Наче розумний, в не второпав, що план полягає в тому щоб обговорювати план і давить далі
показать весь комментарий
25.11.2025 20:43 Ответить
 
 