Переговоры о мире в Украине "движутся в положительном направлении", - Стармер

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер считает позитивными последние переговоры по достижению мира в российско-украинской войне.

Об этом он сказал на встрече "Коалиции желающих", сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на PA Media.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Прогресс в переговорах

Стармер заявил, что во время переговоров по американским "мирным" предложениям "был достигнут прогресс, и я приветствую некоторые из достижений, которые сейчас стали известны".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Для мирного соглашения между Украиной и РФ нужно решить "несколько чувствительных деталей", - Белый дом

Он добавил, что Украина "предложила некоторые конструктивные изменения" к проекту США, которые поддержали европейские советники по национальной безопасности.

"Я действительно считаю, что мы движемся в положительном направлении, и сегодняшние признаки указывают на то, что большая часть текста, как указывает Владимир (Зеленский - ред.), может быть принята", - сказал британский премьер.

Читайте также: Великобритания готова разместить войска в Украине после прекращения боевых действий

Гарантии безопасности

По его словам, необходимо продолжать работу над подготовкой надежных гарантий безопасности для Украины.

"Многонациональные силы Украины будут жизненно важной частью этого. Наши военные планировщики, которые очень упорно работали в последние месяцы, будут продолжать работать над готовностью этих сил. И я призываю коллег, которые сегодня выступают, подтвердить свои национальные обязательства, потому что нам нужно обеспечить наличие самых надежных планов", - призвал Стармер.

Читайте также: Партнеры работают над условиями длительного мира для Украины, но ключевое - заставить Путина сесть за стол переговоров, - Вадефуль

Что предшествовало?

В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.

Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.

По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стармер о мирных переговорах по прекращению войны в Украине: Впереди еще много работы