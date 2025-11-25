Великобритания готова разместить войска в Украине после прекращения боевых действий
Великобритания по-прежнему готова разместить войска в Украине после завершения боевых действий.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian, об этом заявил пресс-секретарь британского премьера.
"Если вы спрашиваете меня напрямую, готова ли Великобритания развертывать войска на местах в случае прекращения боевых действий, ответ - да. Это наша текущая позиция", - сказал он.
Развертывание сил поддержки в Украине
Напомним, "Коалиция желающих" заявила о готовности развернуть силы поддержки в Украине сразу после прекращения боевых действий.
Президент Трамп исключил возможность размещения американских войск на территории Украины в рамках гарантий безопасности.
В то же время Великобритания готова отправить свои войска для защиты неба и портов в Украине, но не на линию фронта.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул важность размещения в Украине иностранных войск, отметив, что речь может идти о нескольких тысячах.
