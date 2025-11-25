РУС
Великобритания готова разместить войска в Украине после прекращения боевых действий

Иностранные войска в Украине: В Великобритании подтвердили готовность

Великобритания по-прежнему готова разместить войска в Украине после завершения боевых действий.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian, об этом заявил пресс-секретарь британского премьера.

"Если вы спрашиваете меня напрямую, готова ли Великобритания развертывать войска на местах в случае прекращения боевых действий, ответ - да. Это наша текущая позиция", - сказал он.

Развертывание сил поддержки в Украине

Напомним, "Коалиция желающих" заявила о готовности развернуть силы поддержки в Украине сразу после прекращения боевых действий.

Президент Трамп исключил возможность размещения американских войск на территории Украины в рамках гарантий безопасности.

В то же время Великобритания готова отправить свои войска для защиты неба и портов в Украине, но не на линию фронта.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул важность размещения в Украине иностранных войск, отметив, что речь может идти о нескольких тысячах.

Топ комментарии
+10
Бггг... готові розмістити війська після завершення бойових дій. І готові забрати їх якшо бойові дії розпочнуться знову.
25.11.2025 16:22 Ответить
+9
А нахера вони здались після закінчення війни?
25.11.2025 16:25 Ответить
+7
Британія мала ввести війська ще в лютому 2014 при оккупації криму
25.11.2025 16:20 Ответить
Британія мала ввести війська ще в лютому 2014 при оккупації криму
25.11.2025 16:20 Ответить
а по факту разом з союзниками заборонили ЗСУ боротися за Крим
25.11.2025 16:42 Ответить
Ага, особливо, якщо пункт про заборону цього залишили в угоді ріелтора з США.
Спочатку давайте побачим текст мирного плану.
25.11.2025 16:21 Ответить
Не договорились? Говорить больше не о чем! Цензор набрасывает Чушь!
25.11.2025 16:21 Ответить
Бггг... готові розмістити війська після завершення бойових дій. І готові забрати їх якшо бойові дії розпочнуться знову.
25.11.2025 16:22 Ответить
Швидше за все.
25.11.2025 16:32 Ответить
А нахера вони здались після закінчення війни?
25.11.2025 16:25 Ответить
Щоб гарантувати путєну що Україна не буде відвойовувати окуповане...
25.11.2025 18:32 Ответить
Так це гарантії для )(уйла. А я запитую нахера нам вони потрібні? Тримати нас за руки? Так можна просто українцям кандали надіти. Да і )(уйло навезе на окуповані території мільйони корейців і китайців що вже ніхто не буде даже намагатись звільняти окуповані території. Так що я боюсь що ці так звані миротворці скоріше будуть контролювати кордони Польщі щоб українці не втікали в Європу
25.11.2025 18:44 Ответить
А напуй Ви тоді вже тут потрібні!
Нашого сала поїсти, та наших жінок спробувати?!
25.11.2025 16:32 Ответить
А що, в Британії теж перенаселення? Просто після війни тут буде багато вільного простору, то видно переїжджати сюди хочуть. Інакше чого б всі так саме після війни рвалися контингенти в Україні розміщувати.
25.11.2025 16:37 Ответить
Що тут скажеш? Сміливі.
Але дякуємо за ту підтримку, що є!
Не можуть же інші країни розраховуватися за недолугий вибір міндічеподібного у 2019 році!
25.11.2025 16:40 Ответить
іншими словами-"монах монашку не задовільняє,але хер в кишені тримає" Це вже не ті бритИ ,котрі відкривали другий фронт ,проти кровожадного німецького прадіда нинішнього рашистського куйла, Адольфа
25.11.2025 16:46 Ответить
Є , прошу вибачення,в кацапів чудовий вислів: хороша ложка к обеду!
25.11.2025 17:23 Ответить
Обращаюсь к бутусову и всей его шайке модераторов!

Вы- враги Украины и украинцев, вы не пускаете на свой сайт никого, кто хотел бы писать и говорить правду о происходящем, невозможно зарегистрироваться на цензор и нельзя зайти ни с какого другого ресурса!

Вы годами тут держите кучу проплаченных дебилов и уродов, которые подгавкивают вам и поливают власть и страну грязью.

Мне уже десяток раз блокировали всё новый и новый аккаунт, достаточно только написать один два толковых комментария, которые объясняют людям происходящее в стране, как тут же, без всяких объяснений причин, меня блокируют, не банят, а просто тупо блокируют навсегда!

Когда то, с помощью своих шавок, типа бигуса, бутусов помог свалить Порошенко, сегодня, он идёт таким же путём, только теперь пытается свалить Зеленского.

Когда решается судьба страны и народа, он решил вывалить скандал о коррупции, как будто мы не знаем, кто нами управляет, он один такой умный, да?

Это же ты всё время помогаешь ворам приходить к власти, а потом, когда тебе платят другие воры, ты начинаешь борьбу с коррупцией.

Украинцы, не поддавайтесь на бутусовские провокации, не пишите тут комментарии и не верьте тому, что пишут эти проходимцы, они наши ярые враги!

Да, я украинец, русскоговорящий, так вышло, но я патриот своей страны и Украину не предавал и не предаю!

Кто успеет прочитать до удаления передайте по всем ресурсам-бутусов враг!
25.11.2025 17:47 Ответить
Здрисни не воняй, кацапюра проплачена...
25.11.2025 18:34 Ответить
 
 