Великобритания готова разместить войска в Украине после прекращения боевых действий

Великобритания по-прежнему готова разместить войска в Украине после завершения боевых действий.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian, об этом заявил пресс-секретарь британского премьера.

"Если вы спрашиваете меня напрямую, готова ли Великобритания развертывать войска на местах в случае прекращения боевых действий, ответ - да. Это наша текущая позиция", - сказал он.

Развертывание сил поддержки в Украине

Напомним, "Коалиция желающих" заявила о готовности развернуть силы поддержки в Украине сразу после прекращения боевых действий.

Президент Трамп исключил возможность размещения американских войск на территории Украины в рамках гарантий безопасности.

В то же время Великобритания готова отправить свои войска для защиты неба и портов в Украине, но не на линию фронта.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул важность размещения в Украине иностранных войск, отметив, что речь может идти о нескольких тысячах.

