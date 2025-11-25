Макрон: Контингент партнеров в Украине возможен после мира
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что после потенциального прекращения боевых действий в Украине он видит возможность размещения сдерживающего контингента партнеров.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Le Figaro.
Макрон уточнил, что речь идет о военных Великобритании, Франции и Турции, которые могут быть привлечены после решения ключевых вопросов устойчивого прекращения огня. По его словам, их размещение возможно "после дня, когда будет подписан мир, то есть уже не в военном контексте".
Президент Франции подчеркнул, что миссия контингента будет предусматривать обучение украинских военных и усиление оборонных возможностей Украины на перспективу. Европейские лидеры на встречах G20 значительную часть времени уделили обсуждению предложенного командой Трампа "мирного плана".
Развертывание сил поддержки в Украине
Напомним, "Коалиция желающих" заявила о готовности развернуть силы поддержки в Украине сразу после прекращения боевых действий.
Президент Трамп исключил возможность размещения американских войск на территории Украины в рамках гарантий безопасности.
В то же время Великобритания готова отправить свои войска для защиты неба и портов в Украине, но не на линию фронта.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул важность размещения в Украине иностранных войск, отметив, что речь может идти о нескольких тысячах.
