330 5

Макрон: Контингент партнеров в Украине возможен после мира

макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что после потенциального прекращения боевых действий в Украине он видит возможность размещения сдерживающего контингента партнеров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Le Figaro.

Макрон уточнил, что речь идет о военных Великобритании, Франции и Турции, которые могут быть привлечены после решения ключевых вопросов устойчивого прекращения огня. По его словам, их размещение возможно "после дня, когда будет подписан мир, то есть уже не в военном контексте".

Президент Франции подчеркнул, что миссия контингента будет предусматривать обучение украинских военных и усиление оборонных возможностей Украины на перспективу. Европейские лидеры на встречах G20 значительную часть времени уделили обсуждению предложенного командой Трампа "мирного плана".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Коалиция желающих" обсудит совместные действия в отношении Украины 25 ноября, - Макрон

Развертывание сил поддержки в Украине

Напомним, "Коалиция желающих" заявила о готовности развернуть силы поддержки в Украине сразу после прекращения боевых действий.

Президент Трамп исключил возможность размещения американских войск на территории Украины в рамках гарантий безопасности.

В то же время Великобритания готова отправить свои войска для защиты неба и портов в Украине, но не на линию фронта.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул важность размещения в Украине иностранных войск, отметив, что речь может идти о нескольких тысячах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Макрон: Мирный план США требует доработки и согласования с Европой

Все ж таки багатовіковий досвід обміну золота на дзеркальця не пройшов для великих держав даремно.
показать весь комментарий
25.11.2025 12:04 Ответить
Тому пуйло і не хоче припинення війни, бо знає, що хочуть увести цей контингент. Якби з кожної праски не волали про введення цих миротворців, то може б не так складно все йшло.
показать весь комментарий
25.11.2025 12:09 Ответить
Пуйло хоче подолати Україну. Це Зеленський хоче миру. Та ще щоб він залишився ії гауляйтером.
показать весь комментарий
25.11.2025 12:24 Ответить
В мене враження що вони всі курять. ГОЛОВНЕ В УМОВАХ РФ

- скорочення НАШОЇ армії
- ніякіх іноземних військ
показать весь комментарий
25.11.2025 12:21 Ответить
 
 