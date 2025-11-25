Макрон: Контингент партнерів в Україні можливий після миру

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що після потенційного припинення бойових дій в Україні він бачить можливість розміщення стримуючого контингенту партнерів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Le Figaro.

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Макрон уточнив, що йдеться про військових Британії, Франції та Туреччини, які можуть бути залучені після вирішення ключових питань сталого припинення вогню. За його словами, їхнє розміщення можливе "після дня, коли буде підписано мир, тобто вже не у воєнному контексті".

Президент Франції наголосив, що місія контингенту передбачатиме навчання українських військових та посилення оборонних спроможностей України на перспективу. Європейські лідери на зустрічах G20 значну частину часу приділили обговоренню запропонованого командою Трампа "мирного плану".

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Розгортання сил підтримки в Україні

Нагадаємо, "Коаліція охочих" заявила про готовність розгорнути сили підтримки в Україні одразу після припинення бойових дій.

Президент Трамп виключив можливість розміщення американських військ на території України в рамках гарантій безпеки.

Водночас Велика Британія готова відправити свої війська для захисту неба та портів в Україні, але не до лінії фронту.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон наголосив на важливості розміщення в Україні іноземних військ, зазначивши, що може йтися про кілька тисяч.

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