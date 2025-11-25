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Новини Іноземні миротворці в Україні
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Макрон: Контингент партнерів в Україні можливий після миру

макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що після потенційного припинення бойових дій в Україні він бачить можливість розміщення стримуючого контингенту партнерів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Le Figaro.

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Макрон уточнив, що йдеться про військових Британії, Франції та Туреччини, які можуть бути залучені після вирішення ключових питань сталого припинення вогню. За його словами, їхнє розміщення можливе "після дня, коли буде підписано мир, тобто вже не у воєнному контексті".

Президент Франції наголосив, що місія контингенту передбачатиме навчання українських військових та посилення оборонних спроможностей України на перспективу. Європейські лідери на зустрічах G20 значну частину часу приділили обговоренню запропонованого командою Трампа "мирного плану".

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Розгортання сил підтримки в Україні

Нагадаємо, "Коаліція охочих" заявила про готовність розгорнути сили підтримки в Україні одразу після припинення бойових дій.

Президент Трамп виключив можливість розміщення американських військ на території України в рамках гарантій безпеки.

Водночас Велика Британія готова відправити свої війська для захисту неба та портів в Україні, але не до лінії фронту.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон наголосив на важливості розміщення в Україні іноземних військ, зазначивши, що може йтися про кілька тисяч.

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миротворці (936) Макрон Емманюель (1770)
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Все ж таки багатовіковий досвід обміну золота на дзеркальця не пройшов для великих держав даремно.
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25.11.2025 12:04 Відповісти
Тому пуйло і не хоче припинення війни, бо знає, що хочуть увести цей контингент. Якби з кожної праски не волали про введення цих миротворців, то може б не так складно все йшло.
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25.11.2025 12:09 Відповісти
Пуйло хоче подолати Україну. Це Зеленський хоче миру. Та ще щоб він залишився ії гауляйтером.
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25.11.2025 12:24 Відповісти
В мене враження що вони всі курять. ГОЛОВНЕ В УМОВАХ РФ

- скорочення НАШОЇ армії
- ніякіх іноземних військ
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25.11.2025 12:21 Відповісти
а ввести контингент до настання миру слабо? чи сцикотно?
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25.11.2025 13:40 Відповісти
А зачем он тут нужен после заключения мира? Может прям сейчас. Не?
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25.11.2025 14:55 Відповісти
 
 