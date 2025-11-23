"Коаліція охочих" обговорить спільні дії щодо України 25 листопада, - Макрон
У вівторок, 25 листопада, "Коаліція охочих" збереться на онлайн-засідання, щоб обговорити результати перемовин у Женеві, які заплановані на 23 листопада, та скоординувати подальші дії.
Про це повідомив президент Франції Емманюель Макрон 22 листопада на полях засідання G20 у Південній Африці, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.
Коаліція охочих збереться 25 листопада
Зазначається, що Макрон та глава уряду Британії Кір Стармер домовилися зібрати "Коаліцію охочих" в онлайн-форматі 25 листопада.
"Ми організуємо, разом з Кіром Стармером, зустріч у форматі відеоконференції Коаліції охочих... Отже, ми проведемо зустріч у вівторок вдень, щоб скоординувати наші дії з цього питання та побачити прогрес, який буде досягнутий під час переговорів найближчих днів у Женеві, і мати можливість виступити з новими ініціативами",- сказав Макрон.
- Нагадаємо, що також Макрон заявив про те, що запропонований США мирний план щодо припинення війни РФ проти України потребує доопрацювання та узгодження з європейськими партнерами, оскільки деякі його положення неприйнятні з погляду суверенітету України й безпеки Європи.
Переговори в Женеві
Французький лідер також розповів, що 23 листопада у Женеві представники трьох держав ЄС – Франції, Німеччини та Великої Британії – візьмуть участь у перемовинах щодо мирного плану, запропонованого США, щоб отримати спільний текст з урахуванням інтересів Європейського Союзу.
Раніше повідомлялося, що у неділю, 23 листопада, у Швейцарії відбудуться консультації української переговорної делегації з американськими високопосадовцями щодо американського мирного плану припинення війни РФ проти України.
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Все говорят про то, что договор проросийский, но выглядит так, что РФ предлагается жевать вялого. Шанс того, что его примут конечно же нулевой. Может это Трамп опять хитрые планы планирует и предпологается изначально, что его нахер пошлют с обеих сторон?
"Сенсація!
У Німецькому історичному музеї знайдено випуск The Global Tribune, в якому опубліковано пакт Гітлера-Рузвельта від 28 жовтня 1941 року, за яким США визнають Польщу, Чехію, Францію та інші захоплені території Європи та СРСР законно завойованими землями Німеччини. І разом із Рейхом починають добувати рідкісноземельні елементи.
Сталіну запропоновано до 27 листопада 41-го ухвалити мирний план Рузвельта."
нікчемний помаранчовий трампон!!!
Поважні люди з вумним виразом обличча
обговорюють ********** холєлки!!!