"Коаліція охочих" обговорить спільні дії щодо України 25 листопада, - Макрон

У вівторок, 25 листопада, "Коаліція охочих" збереться на онлайн-засідання, щоб обговорити результати перемовин у Женеві, які заплановані на 23 листопада, та скоординувати подальші дії.

Про це повідомив президент Франції Емманюель Макрон 22 листопада на полях засідання G20 у Південній Африці, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

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Коаліція охочих збереться 25 листопада

Зазначається, що Макрон та глава уряду Британії Кір Стармер домовилися зібрати "Коаліцію охочих" в онлайн-форматі 25 листопада.

"Ми організуємо, разом з Кіром Стармером, зустріч у форматі відеоконференції Коаліції охочих... Отже, ми проведемо зустріч у вівторок вдень, щоб скоординувати наші дії з цього питання та побачити прогрес, який буде досягнутий під час переговорів найближчих днів у Женеві, і мати можливість виступити з новими ініціативами",- сказав Макрон.

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Нагадаємо, що також Макрон заявив про те, що запропонований США мирний план щодо припинення війни РФ проти України потребує доопрацювання та узгодження з європейськими партнерами, оскільки деякі його положення неприйнятні з погляду суверенітету України й безпеки Європи.

Переговори в Женеві

Французький лідер також розповів, що 23 листопада у Женеві представники трьох держав ЄС – Франції, Німеччини та Великої Британії – візьмуть участь у перемовинах щодо мирного плану, запропонованого США, щоб отримати спільний текст з урахуванням інтересів Європейського Союзу.

Раніше повідомлялося, що у неділю, 23 листопада, у Швейцарії відбудуться консультації української переговорної делегації з американськими високопосадовцями щодо американського мирного плану припинення війни РФ проти України.

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