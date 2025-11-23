УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9296 відвідувачів онлайн
Новини Мирний план США Зустріч коаліції охочих
1 344 11

"Коаліція охочих" обговорить спільні дії щодо України 25 листопада, - Макрон

У вівторок, 25 листопада, "Коаліція охочих" збереться на онлайн-засідання, щоб обговорити результати перемовин у Женеві, які заплановані на 23 листопада, та скоординувати подальші дії.

Про це повідомив президент Франції Емманюель Макрон 22 листопада на полях засідання G20 у Південній Африці, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Коаліція охочих збереться 25 листопада 

Зазначається, що Макрон та глава уряду Британії Кір Стармер домовилися зібрати "Коаліцію охочих" в онлайн-форматі 25 листопада.

"Ми організуємо, разом з Кіром Стармером, зустріч у форматі відеоконференції Коаліції охочих... Отже, ми проведемо зустріч у вівторок вдень, щоб скоординувати наші дії з цього питання та побачити прогрес, який буде досягнутий під час переговорів найближчих днів у Женеві, і мати можливість виступити з новими ініціативами",- сказав Макрон.

Читайте також: Мерц, Макрон і Стармер проведуть зустріч у Берліні

  • Нагадаємо, що також Макрон заявив про те, що запропонований США мирний план щодо припинення війни РФ проти України потребує доопрацювання та узгодження з європейськими партнерами, оскільки деякі його положення неприйнятні з погляду суверенітету України й безпеки Європи.

Переговори в Женеві

Французький лідер також розповів, що 23 листопада у Женеві представники трьох держав ЄС – Франції, Німеччини та Великої Британії – візьмуть участь у перемовинах щодо мирного плану, запропонованого США, щоб отримати спільний текст з урахуванням інтересів Європейського Союзу.

Раніше повідомлялося, що у неділю, 23 листопада, у Швейцарії відбудуться консультації української переговорної делегації з американськими високопосадовцями щодо американського мирного плану припинення війни РФ проти України.

Читайте також: Макрон: Мирний план США потребує доопрацювання та узгодження з Європою

Автор: 

Макрон Емманюель (1765) Стармер Кір (367) Коаліція охочих (139)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
@ (у перекладі):
"Сенсація!
У Німецькому історичному музеї знайдено випуск The Global Tribune, в якому опубліковано пакт Гітлера-Рузвельта від 28 жовтня 1941 року, за яким США визнають Польщу, Чехію, Францію та інші захоплені території Європи та СРСР законно завойованими землями Німеччини. І разом із Рейхом починають добувати рідкісноземельні елементи.
Сталіну запропоновано до 27 листопада 41-го ухвалити мирний план Рузвельта."

показати весь коментар
23.11.2025 00:47 Відповісти
+3
Короче я из этих "условий мирного соглашения" понял только посыл, что Америка победила обе стороны. А Европу вписали в договор как проигравшую, заодно с Украиной. Вот они там все обрадовались, пять лет от всей этой заварухе увиливали, по итогу дожили что их одновременно лишают политической самостоятельности вместе с Украиной, и на них вешают репарации вместе с Россией. Ну и да Россия по этому договору платит репарации Украине и долю США. Сокращение армии Украины это вообще шутка. 600 тысяч? Серьезно? Они еще и недовольны? А вам сколько надо? Кто вам на 300 тысяч хотя бы будет денег давать? Кто России то будет на 300 тысяч солдат денег давать? Украина не вступает в НАТО, но НАТО обязуется её защищать и на этот раз у России в этом слова не будет. Ну и всем рулят США. И Украинскими деньгами и Российскими. А ну и выборы в Украине через 100 дней, можно такой же пункт для Росиии. Потому что пункт про запрет пропоганды нацизма выглядит так как будто касается обе стороны.

Все говорят про то, что договор проросийский, но выглядит так, что РФ предлагается жевать вялого. Шанс того, что его примут конечно же нулевой. Может это Трамп опять хитрые планы планирует и предпологается изначально, что его нахер пошлют с обеих сторон?
показати весь коментар
23.11.2025 00:39 Відповісти
+1
Європа також повинна розуміти що Тампон покінчивши з Україною, візьметься вже за окупацію Європи і Канади. І )(уйло йому тепер в цьому буде допомагати. А то вже всі мабуть забули які першочергові імперські вимоги були у Тампона?
показати весь коментар
23.11.2025 01:13 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Короче я из этих "условий мирного соглашения" понял только посыл, что Америка победила обе стороны. А Европу вписали в договор как проигравшую, заодно с Украиной. Вот они там все обрадовались, пять лет от всей этой заварухе увиливали, по итогу дожили что их одновременно лишают политической самостоятельности вместе с Украиной, и на них вешают репарации вместе с Россией. Ну и да Россия по этому договору платит репарации Украине и долю США. Сокращение армии Украины это вообще шутка. 600 тысяч? Серьезно? Они еще и недовольны? А вам сколько надо? Кто вам на 300 тысяч хотя бы будет денег давать? Кто России то будет на 300 тысяч солдат денег давать? Украина не вступает в НАТО, но НАТО обязуется её защищать и на этот раз у России в этом слова не будет. Ну и всем рулят США. И Украинскими деньгами и Российскими. А ну и выборы в Украине через 100 дней, можно такой же пункт для Росиии. Потому что пункт про запрет пропоганды нацизма выглядит так как будто касается обе стороны.

Все говорят про то, что договор проросийский, но выглядит так, что РФ предлагается жевать вялого. Шанс того, что его примут конечно же нулевой. Может это Трамп опять хитрые планы планирует и предпологается изначально, что его нахер пошлют с обеих сторон?
показати весь коментар
23.11.2025 00:39 Відповісти
@ (у перекладі):
"Сенсація!
У Німецькому історичному музеї знайдено випуск The Global Tribune, в якому опубліковано пакт Гітлера-Рузвельта від 28 жовтня 1941 року, за яким США визнають Польщу, Чехію, Францію та інші захоплені території Європи та СРСР законно завойованими землями Німеччини. І разом із Рейхом починають добувати рідкісноземельні елементи.
Сталіну запропоновано до 27 листопада 41-го ухвалити мирний план Рузвельта."

показати весь коментар
23.11.2025 00:47 Відповісти
Європейці зацікавлені пояснити трампу, що йому варто читати те, що йому підсовують росіяни і не тільки читати, а і слухати, що кажуть розумніші за венса люди, з його партії і лідери Франції, Німеччини, ВБ.
показати весь коментар
23.11.2025 00:50 Відповісти
Коаліція охочих да неспроможних, замість того щоб шукати умиротворення в жопі )(уйла, краще б забезпечила Україну зброєю для перемоги над рашизмом. А також пошвидше конфіскували да оприходували заморожені рашистські активи, поки Тампон з )(уйлом їх не розморозили і не розділили. Бо далі Тампон вже з кишень європеців буде тягнути гроші на закінчення 100500 воєн
показати весь коментар
23.11.2025 01:01 Відповісти
Європа також повинна розуміти що Тампон покінчивши з Україною, візьметься вже за окупацію Європи і Канади. І )(уйло йому тепер в цьому буде допомагати. А то вже всі мабуть забули які першочергові імперські вимоги були у Тампона?
показати весь коментар
23.11.2025 01:13 Відповісти
показати весь коментар
23.11.2025 01:14 Відповісти
скіки галасу наробив
нікчемний помаранчовий трампон!!!
Поважні люди з вумним виразом обличча
обговорюють ********** холєлки!!!
показати весь коментар
23.11.2025 03:31 Відповісти
Коаліція охочих зібратися, поговорити та розійтися.
показати весь коментар
23.11.2025 07:19 Відповісти
Коалиция охочих, а где ваш план окончания войны ? Есчли что то называть трампа папочкой и не выделять русские деньги Украине это не является планом а полная херня
показати весь коментар
23.11.2025 08:44 Відповісти
Вам ще не надоїло говорити?
показати весь коментар
23.11.2025 09:33 Відповісти
Балабольство звичайне четвертий рік.
показати весь коментар
23.11.2025 12:40 Відповісти
 
 