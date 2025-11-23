"Коалиция желающих" обсудит совместные действия в отношении Украины 25 ноября, - Макрон
Во вторник, 25 ноября, "Коалиция желающих" соберется на онлайн-заседание, чтобы обсудить результаты переговоров в Женеве, которые запланированы на 23 ноября, и скоординировать дальнейшие действия.
Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон 22 ноября на полях заседания G20 в Южной Африке, передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что Макрон и глава правительства Великобритании Кир Стармер договорились собрать "Коалицию желающих" в онлайн-формате 25 ноября.
"Мы организуем, вместе с Киром Стармером, встречу в формате видеоконференции Коалиции желающих... Итак, мы проведем встречу во вторник днем, чтобы скоординировать наши действия по этому вопросу и увидеть прогресс, который будет достигнут в ходе переговоров ближайших дней в Женеве, и иметь возможность выступить с новыми инициативами", - сказал Макрон.
- Напомним, что также Макрон заявил о том, что предложенный США мирный план по прекращению войны РФ против Украины требует доработки и согласования с европейскими партнерами, поскольку некоторые его положения неприемлемы с точки зрения суверенитета Украины и безопасности Европы.
Переговоры в Женеве
Французский лидер также рассказал, что 23 ноября в Женеве представители трех государств ЕС - Франции, Германии и Великобритании - примут участие в переговорах по мирному плану, предложенному США, чтобы получить совместный текст с учетом интересов Европейского Союза.
Ранее сообщалось, что в воскресенье, 23 ноября, в Швейцарии состоятся консультации украинской переговорной делегации с американскими высокопоставленными чиновниками по американскому мирному плану прекращения войны РФ против Украины.
Все говорят про то, что договор проросийский, но выглядит так, что РФ предлагается жевать вялого. Шанс того, что его примут конечно же нулевой. Может это Трамп опять хитрые планы планирует и предпологается изначально, что его нахер пошлют с обеих сторон?
"Сенсація!
У Німецькому історичному музеї знайдено випуск The Global Tribune, в якому опубліковано пакт Гітлера-Рузвельта від 28 жовтня 1941 року, за яким США визнають Польщу, Чехію, Францію та інші захоплені території Європи та СРСР законно завойованими землями Німеччини. І разом із Рейхом починають добувати рідкісноземельні елементи.
Сталіну запропоновано до 27 листопада 41-го ухвалити мирний план Рузвельта."
нікчемний помаранчовий трампон!!!
Поважні люди з вумним виразом обличча
обговорюють ********** холєлки!!!