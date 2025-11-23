"Коалиция желающих" обсудит совместные действия в отношении Украины 25 ноября, - Макрон

Во вторник, 25 ноября, "Коалиция желающих" соберется на онлайн-заседание, чтобы обсудить результаты переговоров в Женеве, которые запланированы на 23 ноября, и скоординировать дальнейшие действия.

Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон 22 ноября на полях заседания G20 в Южной Африке, передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

Коалиция желающих соберется 25 ноября

Отмечается, что Макрон и глава правительства Великобритании Кир Стармер договорились собрать "Коалицию желающих" в онлайн-формате 25 ноября.

"Мы организуем, вместе с Киром Стармером, встречу в формате видеоконференции Коалиции желающих... Итак, мы проведем встречу во вторник днем, чтобы скоординировать наши действия по этому вопросу и увидеть прогресс, который будет достигнут в ходе переговоров ближайших дней в Женеве, и иметь возможность выступить с новыми инициативами", - сказал Макрон.

Напомним, что также Макрон заявил о том, что предложенный США мирный план по прекращению войны РФ против Украины требует доработки и согласования с европейскими партнерами, поскольку некоторые его положения неприемлемы с точки зрения суверенитета Украины и безопасности Европы.

Переговоры в Женеве

Французский лидер также рассказал, что 23 ноября в Женеве представители трех государств ЕС - Франции, Германии и Великобритании - примут участие в переговорах по мирному плану, предложенному США, чтобы получить совместный текст с учетом интересов Европейского Союза.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 23 ноября, в Швейцарии состоятся консультации украинской переговорной делегации с американскими высокопоставленными чиновниками по американскому мирному плану прекращения войны РФ против Украины.

