914 9

"Коалиция желающих" обсудит совместные действия в отношении Украины 25 ноября, - Макрон

"Коалиция желающих" обсудит совместные действия в отношении Украины 25 ноября, - Макрон

Во вторник, 25 ноября, "Коалиция желающих" соберется на онлайн-заседание, чтобы обсудить результаты переговоров в Женеве, которые запланированы на 23 ноября, и скоординировать дальнейшие действия.

Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон 22 ноября на полях заседания G20 в Южной Африке, передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

Коалиция желающих соберется 25 ноября

Отмечается, что Макрон и глава правительства Великобритании Кир Стармер договорились собрать "Коалицию желающих" в онлайн-формате 25 ноября.

"Мы организуем, вместе с Киром Стармером, встречу в формате видеоконференции Коалиции желающих... Итак, мы проведем встречу во вторник днем, чтобы скоординировать наши действия по этому вопросу и увидеть прогресс, который будет достигнут в ходе переговоров ближайших дней в Женеве, и иметь возможность выступить с новыми инициативами", - сказал Макрон.

Читайте также: Мерц, Макрон и Стармер проведут встречу в Берлине

  • Напомним, что также Макрон заявил о том, что предложенный США мирный план по прекращению войны РФ против Украины требует доработки и согласования с европейскими партнерами, поскольку некоторые его положения неприемлемы с точки зрения суверенитета Украины и безопасности Европы.

Переговоры в Женеве

Французский лидер также рассказал, что 23 ноября в Женеве представители трех государств ЕС - Франции, Германии и Великобритании - примут участие в переговорах по мирному плану, предложенному США, чтобы получить совместный текст с учетом интересов Европейского Союза.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 23 ноября, в Швейцарии состоятся консультации украинской переговорной делегации с американскими высокопоставленными чиновниками по американскому мирному плану прекращения войны РФ против Украины.

Читайте также: Макрон: Мирный план США требует доработки и согласования с Европой

Макрон Эмманюэль (1493) Стармер Кир (280) Коалиция желающих (72)
Короче я из этих "условий мирного соглашения" понял только посыл, что Америка победила обе стороны. А Европу вписали в договор как проигравшую, заодно с Украиной. Вот они там все обрадовались, пять лет от всей этой заварухе увиливали, по итогу дожили что их одновременно лишают политической самостоятельности вместе с Украиной, и на них вешают репарации вместе с Россией. Ну и да Россия по этому договору платит репарации Украине и долю США. Сокращение армии Украины это вообще шутка. 600 тысяч? Серьезно? Они еще и недовольны? А вам сколько надо? Кто вам на 300 тысяч хотя бы будет денег давать? Кто России то будет на 300 тысяч солдат денег давать? Украина не вступает в НАТО, но НАТО обязуется её защищать и на этот раз у России в этом слова не будет. Ну и всем рулят США. И Украинскими деньгами и Российскими. А ну и выборы в Украине через 100 дней, можно такой же пункт для Росиии. Потому что пункт про запрет пропоганды нацизма выглядит так как будто касается обе стороны.

Все говорят про то, что договор проросийский, но выглядит так, что РФ предлагается жевать вялого. Шанс того, что его примут конечно же нулевой. Может это Трамп опять хитрые планы планирует и предпологается изначально, что его нахер пошлют с обеих сторон?
показать весь комментарий
23.11.2025 00:39 Ответить
@ (у перекладі):
"Сенсація!
У Німецькому історичному музеї знайдено випуск The Global Tribune, в якому опубліковано пакт Гітлера-Рузвельта від 28 жовтня 1941 року, за яким США визнають Польщу, Чехію, Францію та інші захоплені території Європи та СРСР законно завойованими землями Німеччини. І разом із Рейхом починають добувати рідкісноземельні елементи.
Сталіну запропоновано до 27 листопада 41-го ухвалити мирний план Рузвельта."

показать весь комментарий
23.11.2025 00:47 Ответить
Європейці зацікавлені пояснити трампу, що йому варто читати те, що йому підсовують росіяни і не тільки читати, а і слухати, що кажуть розумніші за венса люди, з його партії і лідери Франції, Німеччини, ВБ.
показать весь комментарий
23.11.2025 00:50 Ответить
Коаліція охочих да неспроможних, замість того щоб шукати умиротворення в жопі )(уйла, краще б забезпечила Україну зброєю для перемоги над рашизмом. А також пошвидше конфіскували да оприходували заморожені рашистські активи, поки Тампон з )(уйлом їх не розморозили і не розділили. Бо далі Тампон вже з кишень європеців буде тягнути гроші на закінчення 100500 воєн
показать весь комментарий
23.11.2025 01:01 Ответить
Європа також повинна розуміти що Тампон покінчивши з Україною, візьметься вже за окупацію Європи і Канади. І )(уйло йому тепер в цьому буде допомагати. А то вже всі мабуть забули які першочергові імперські вимоги були у Тампона?
показать весь комментарий
23.11.2025 01:13 Ответить
показать весь комментарий
23.11.2025 01:14 Ответить
скіки галасу наробив
нікчемний помаранчовий трампон!!!
Поважні люди з вумним виразом обличча
обговорюють ********** холєлки!!!
показать весь комментарий
23.11.2025 03:31 Ответить
Коаліція охочих зібратися, поговорити та розійтися.
показать весь комментарий
23.11.2025 07:19 Ответить
Коалиция охочих, а где ваш план окончания войны ? Есчли что то называть трампа папочкой и не выделять русские деньги Украине это не является планом а полная херня
показать весь комментарий
23.11.2025 08:44 Ответить
 
 