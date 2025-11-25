Велика Британія готова розмістити війська в Україні після припинення бойових дій
Велика Британія все ще готова розмістити війська в Україні після завершення бойових дій.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian, про це заявив речник британського прем'єра.
"Якщо ви запитуєте мене безпосередньо, чи готова Велика Британія досі розгортати війська на місцях у разі припинення бойових дій, відповідь - так. Це наша поточна позиція", - сказав він.
Розгортання сил підтримки в Україні
Нагадаємо, "Коаліція охочих" заявила про готовність розгорнути сили підтримки в Україні одразу після припинення бойових дій.
Президент Трамп виключив можливість розміщення американських військ на території України в рамках гарантій безпеки.
Водночас Велика Британія готова відправити свої війська для захисту неба та портів в Україні, але не до лінії фронту.
Раніше президент Франції Емманюель Макрон наголосив на важливості розміщення в Україні іноземних військ, зазначивши, що може йтися про кілька тисяч.
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Спочатку давайте побачим текст мирного плану.
Нашого сала поїсти, та наших жінок спробувати?!
Але дякуємо за ту підтримку, що є!
Не можуть же інші країни розраховуватися за недолугий вибір міндічеподібного у 2019 році!