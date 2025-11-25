Велика Британія готова розмістити війська в Україні після припинення бойових дій

Велика Британія все ще готова розмістити війська в Україні після завершення бойових дій.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian, про це заявив речник британського прем'єра.

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"Якщо ви запитуєте мене безпосередньо, чи готова Велика Британія досі розгортати війська на місцях у разі припинення бойових дій, відповідь - так. Це наша поточна позиція", - сказав він.

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Розгортання сил підтримки в Україні

Нагадаємо, "Коаліція охочих" заявила про готовність розгорнути сили підтримки в Україні одразу після припинення бойових дій.

Президент Трамп виключив можливість розміщення американських військ на території України в рамках гарантій безпеки.

Водночас Велика Британія готова відправити свої війська для захисту неба та портів в Україні, але не до лінії фронту.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон наголосив на важливості розміщення в Україні іноземних військ, зазначивши, що може йтися про кілька тисяч.

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