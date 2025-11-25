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Велика Британія готова розмістити війська в Україні після припинення бойових дій

Іноземні війсйька в Україні: У Британії підтвердили готовність

Велика Британія все ще готова розмістити війська в Україні після завершення бойових дій.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian, про це заявив речник британського прем'єра.

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"Якщо ви запитуєте мене безпосередньо, чи готова Велика Британія досі розгортати війська на місцях у разі припинення бойових дій, відповідь - так. Це наша поточна позиція", - сказав він.

Читайте: Бачимо перспективи, які можуть зробити шлях до миру реальним, є вагомі результати, - Зеленський

Розгортання сил підтримки в Україні

Нагадаємо, "Коаліція охочих" заявила про готовність розгорнути сили підтримки в Україні одразу після припинення бойових дій.

Президент Трамп виключив можливість розміщення американських військ на території України в рамках гарантій безпеки.

Водночас Велика Британія готова відправити свої війська для захисту неба та портів в Україні, але не до лінії фронту.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон наголосив на важливості розміщення в Україні іноземних військ, зазначивши, що може йтися про кілька тисяч.

Читайте: Макрон: Контингент партнерів в Україні можливий після миру

Автор: 

Велика Британія (5969) Стармер Кір (370)
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Топ коментарі
+11
Бггг... готові розмістити війська після завершення бойових дій. І готові забрати їх якшо бойові дії розпочнуться знову.
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25.11.2025 16:22 Відповісти
+11
А нахера вони здались після закінчення війни?
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25.11.2025 16:25 Відповісти
+7
Британія мала ввести війська ще в лютому 2014 при оккупації криму
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25.11.2025 16:20 Відповісти
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Британія мала ввести війська ще в лютому 2014 при оккупації криму
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25.11.2025 16:20 Відповісти
а по факту разом з союзниками заборонили ЗСУ боротися за Крим
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25.11.2025 16:42 Відповісти
Ага, особливо, якщо пункт про заборону цього залишили в угоді ріелтора з США.
Спочатку давайте побачим текст мирного плану.
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25.11.2025 16:21 Відповісти
Не договорились? Говорить больше не о чем! Цензор набрасывает Чушь!
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25.11.2025 16:21 Відповісти
Бггг... готові розмістити війська після завершення бойових дій. І готові забрати їх якшо бойові дії розпочнуться знову.
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25.11.2025 16:22 Відповісти
Швидше за все.
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25.11.2025 16:32 Відповісти
А нахера вони здались після закінчення війни?
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25.11.2025 16:25 Відповісти
Щоб гарантувати путєну що Україна не буде відвойовувати окуповане...
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25.11.2025 18:32 Відповісти
Так це гарантії для )(уйла. А я запитую нахера нам вони потрібні? Тримати нас за руки? Так можна просто українцям кандали надіти. Да і )(уйло навезе на окуповані території мільйони корейців і китайців що вже ніхто не буде даже намагатись звільняти окуповані території. Так що я боюсь що ці так звані миротворці скоріше будуть контролювати кордони Польщі щоб українці не втікали в Європу
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25.11.2025 18:44 Відповісти
А напуй Ви тоді вже тут потрібні!
Нашого сала поїсти, та наших жінок спробувати?!
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25.11.2025 16:32 Відповісти
А що, в Британії теж перенаселення? Просто після війни тут буде багато вільного простору, то видно переїжджати сюди хочуть. Інакше чого б всі так саме після війни рвалися контингенти в Україні розміщувати.
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25.11.2025 16:37 Відповісти
Що тут скажеш? Сміливі.
Але дякуємо за ту підтримку, що є!
Не можуть же інші країни розраховуватися за недолугий вибір міндічеподібного у 2019 році!
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25.11.2025 16:40 Відповісти
іншими словами-"монах монашку не задовільняє,але хер в кишені тримає" Це вже не ті бритИ ,котрі відкривали другий фронт ,проти кровожадного німецького прадіда нинішнього рашистського куйла, Адольфа
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25.11.2025 16:46 Відповісти
Є , прошу вибачення,в кацапів чудовий вислів: хороша ложка к обеду!
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25.11.2025 17:23 Відповісти
Здрисни не воняй, кацапюра проплачена...
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25.11.2025 18:34 Відповісти
Вони давно розуміють що бубона треба прибирати! І що воно не дасть розвиватись навіть після самого оптимістичного завершення війни
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25.11.2025 21:54 Відповісти
 
 