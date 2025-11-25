Бачимо перспективи, які можуть зробити шлях до миру реальним, є вагомі результати, - Зеленський
Вранці 25 листопада президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.
Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Це була хороша й дуже продуктивна розмова", - зауважив глава держави.
Про що говорили?
Як зазначається, Зеленський, подякував пану прем’єр-міністру за співчуття, які він висловив українському народу.
"Цієї ночі була чергова російська атака – і це в той час, коли Україна разом із Америкою, Європою, багатьма іншими у світі працюють фактично цілодобово, щоб зупинити кровопролиття", - наголосив глава держави.
"Після зустрічей у Женеві ми бачимо багато перспектив, які можуть зробити шлях до миру реальним. Є вагомі результати, і ще багато роботи попереду. Сьогодні відбудеться зустріч Коаліції охочих. Ми скоординували позиції та пріоритетні питання для обговорення, а також деякі наші наступні кроки та контакти", - додав президент.
Що передувало?
- У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
- Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.
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Мама римп ти його у пологовому на підлогу не вронила? Чи може він у тебе з полиці в плацкарті впав головою об стіл?
чингачгук - зоркий сокол
Про його зрадницькі дії було відомо ще тоді, кеоли він попередив росію про можливість наших спецслужб затримати "вагнерівців". За передачу росії цемаха і медведчука і дії на початку президенства виключно на користь росії.
Хоча з іншого боку, що можна очікувати від артиста розмовного жанру, окрім балаканини.)
Вранці, бо ближче до полудня ішак вже під черговою дозою.