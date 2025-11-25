Бачимо перспективи, які можуть зробити шлях до миру реальним, є вагомі результати, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський/ Телеграм-канал

Вранці 25 листопада президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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"Це була хороша й дуже продуктивна розмова", - зауважив глава держави.

Про що говорили?

Як зазначається, Зеленський, подякував пану прем’єр-міністру за співчуття, які він висловив українському народу.

"Цієї ночі була чергова російська атака – і це в той час, коли Україна разом із Америкою, Європою, багатьма іншими у світі працюють фактично цілодобово, щоб зупинити кровопролиття", - наголосив глава держави.

"Після зустрічей у Женеві ми бачимо багато перспектив, які можуть зробити шлях до миру реальним. Є вагомі результати, і ще багато роботи попереду. Сьогодні відбудеться зустріч Коаліції охочих. Ми скоординували позиції та пріоритетні питання для обговорення, а також деякі наші наступні кроки та контакти", - додав президент.

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Що передувало?

У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.

Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.

За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.

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