УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Мирний план США
1 192 18

Бачимо перспективи, які можуть зробити шлях до миру реальним, є вагомі результати, - Зеленський

Зеленський говорив зі Стармером
Фото: Володимир Зеленський/ Телеграм-канал

Вранці 25 листопада президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Це була хороша й дуже продуктивна розмова", - зауважив глава держави.

Про що говорили?

Як зазначається, Зеленський, подякував пану прем’єр-міністру за співчуття, які він висловив українському народу.

"Цієї ночі була чергова російська атака – і це в той час, коли Україна разом із Америкою, Європою, багатьма іншими у світі працюють фактично цілодобово, щоб зупинити кровопролиття", - наголосив глава держави.

"Після зустрічей у Женеві ми бачимо багато перспектив, які можуть зробити шлях до миру реальним. Є вагомі результати, і ще багато роботи попереду. Сьогодні відбудеться зустріч Коаліції охочих. Ми скоординували позиції та пріоритетні питання для обговорення, а також деякі наші наступні кроки та контакти", - додав президент.

Читайте також: Мирний план США скоротили із 28 пунктів до 19, - FT

Що передувало?

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
  • Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.

Читайте також: "Мирний план" США щодо України містить багато хороших елементів, але потребує допрацювання, - Рютте

Автор: 

Зеленський Володимир (27951) переговори з Росією (1612) Стармер Кір (370)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Найвагомішим результатом буде припинити брехати в очі. а потім почати сухарі сушити.
показати весь коментар
25.11.2025 12:57 Відповісти
+10
От тут він шось бачить, а як друзяки та куми вбивали українців грабуючи воюючу країну він не бачив.
Мама римп ти його у пологовому на підлогу не вронила? Чи може він у тебе з полиці в плацкарті впав головою об стіл?
показати весь коментар
25.11.2025 13:03 Відповісти
+5
Вову ********** пора відправити в дурку: несе жахливу пургу. Градус неадекватності в висловлюваннях Вови ********** зашкалює.
показати весь коментар
25.11.2025 13:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Найвагомішим результатом буде припинити брехати в очі. а потім почати сухарі сушити.
показати весь коментар
25.11.2025 12:57 Відповісти
Вову ********** пора відправити в дурку: несе жахливу пургу. Градус неадекватності в висловлюваннях Вови ********** зашкалює.
показати весь коментар
25.11.2025 13:09 Відповісти
Вірить, що своїми спічами, продукованими майже щогодини відверне увагу посполитих від "міндічгейту".
показати весь коментар
25.11.2025 12:59 Відповісти
Він бачить перспективи,але нікому про них не скаже бо то не перспективно...
показати весь коментар
25.11.2025 12:59 Відповісти
Кацапи не дають добро
показати весь коментар
25.11.2025 13:01 Відповісти
От тут він шось бачить, а як друзяки та куми вбивали українців грабуючи воюючу країну він не бачив.
Мама римп ти його у пологовому на підлогу не вронила? Чи може він у тебе з полиці в плацкарті впав головою об стіл?
показати весь коментар
25.11.2025 13:03 Відповісти
А ***** ніяк не може побачити. Мабудь проблеми із зором
показати весь коментар
25.11.2025 13:07 Відповісти
Ну то добре...перспективи роздивилися можна повертатися і до Меддичгейту...Як там з цім вова?? Вже кажуть що ти з кодлом не тільки з енергоатома крав....
показати весь коментар
25.11.2025 13:11 Відповісти
Знатний пустозвон
показати весь коментар
25.11.2025 13:20 Відповісти
"ми бачимо багато перспектив"

чингачгук - зоркий сокол
показати весь коментар
25.11.2025 13:22 Відповісти
Бачимо ті "перспективи" по Тернополю і по Київу. Аби тільки щось прокукурікати! Були вже перспективи з твоїм планом перемоги!
показати весь коментар
25.11.2025 13:23 Відповісти
Ніколи не6 вірив малоросу і українофобу Зеленському. Сьогодні ще більше не вірю після виявлення його органнізатором ОЗГ "Міндічі-деркач-Цукермани".
Про його зрадницькі дії було відомо ще тоді, кеоли він попередив росію про можливість наших спецслужб затримати "вагнерівців". За передачу росії цемаха і медведчука і дії на початку президенства виключно на користь росії.
показати весь коментар
25.11.2025 13:24 Відповісти
Тільки й чуєш, про "хороші і продуктивні" розмови ! Хотілося б менше слів, та більше справ...А у нас все навпаки.
Хоча з іншого боку, що можна очікувати від артиста розмовного жанру, окрім балаканини.)
показати весь коментар
25.11.2025 13:36 Відповісти
Перспективы могут "зробити шлях"?Чем нах.Пока бачимо только два миллиона на шляху до моцквы.
показати весь коментар
25.11.2025 13:42 Відповісти
Володя, без згоди агресора-росії, а такої згодт не буде до тих пір, поки ЗСУ не припинять подальше просування рашистів вглиб української території, і будуть у змозі ефективно стримувати його на лінії зіткнення протягом тривалого часу,- усілякі розмови про мир - пустопорожня балаканина і профанація!
показати весь коментар
25.11.2025 13:42 Відповісти
Ніхто не бачить, а воно УЙО щось побачило.
показати весь коментар
25.11.2025 13:47 Відповісти
Галюни,передоз знову
показати весь коментар
25.11.2025 16:14 Відповісти
Вранці 25 листопада президент України... Джерело: https://censor.net/ua/n3586869

Вранці, бо ближче до полудня ішак вже під черговою дозою.
показати весь коментар
25.11.2025 21:40 Відповісти
 
 