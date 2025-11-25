Видим перспективы, которые могут сделать путь к миру реальным, есть весомые результаты, - Зеленский
Утром 25 ноября президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
"Это был хороший и очень продуктивный разговор", - отметил глава государства.
О чем говорили?
Как отмечается, Зеленский поблагодарил премьер-министра за соболезнования, которые он выразил украинскому народу.
"Этой ночью была очередная российская атака - и это в то время, когда Украина вместе с Америкой, Европой, многими другими в мире работают фактически круглосуточно, чтобы остановить кровопролитие", - подчеркнул глава государства.
"После встреч в Женеве мы видим много перспектив, которые могут сделать путь к миру реальным. Есть весомые результаты, и еще много работы впереди. Сегодня состоится встреча Коалиции желающих. Мы скоординировали позиции и приоритетные вопросы для обсуждения, а также некоторые наши следующие шаги и контакты", - добавил президент.
Что предшествовало?
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
- Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Мама римп ти його у пологовому на підлогу не вронила? Чи може він у тебе з полиці в плацкарті впав головою об стіл?
чингачгук - зоркий сокол
Про його зрадницькі дії було відомо ще тоді, кеоли він попередив росію про можливість наших спецслужб затримати "вагнерівців". За передачу росії цемаха і медведчука і дії на початку президенства виключно на користь росії.
Хоча з іншого боку, що можна очікувати від артиста розмовного жанру, окрім балаканини.)