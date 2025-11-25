Видим перспективы, которые могут сделать путь к миру реальным, есть весомые результаты, - Зеленский

Фото: Володимир Зеленський/ Телеграм-канал

Утром 25 ноября президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Это был хороший и очень продуктивный разговор", - отметил глава государства.

О чем говорили?

Как отмечается, Зеленский поблагодарил премьер-министра за соболезнования, которые он выразил украинскому народу.

"Этой ночью была очередная российская атака - и это в то время, когда Украина вместе с Америкой, Европой, многими другими в мире работают фактически круглосуточно, чтобы остановить кровопролитие", - подчеркнул глава государства.

"После встреч в Женеве мы видим много перспектив, которые могут сделать путь к миру реальным. Есть весомые результаты, и еще много работы впереди. Сегодня состоится встреча Коалиции желающих. Мы скоординировали позиции и приоритетные вопросы для обсуждения, а также некоторые наши следующие шаги и контакты", - добавил президент.

Что предшествовало?

В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.

Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.

По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.

