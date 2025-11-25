РУС
Видим перспективы, которые могут сделать путь к миру реальным, есть весомые результаты, - Зеленский

Зеленский разговаривал со Стармером
Фото: Володимир Зеленський/ Телеграм-канал

Утром 25 ноября президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Это был хороший и очень продуктивный разговор", - отметил глава государства.

О чем говорили?

Как отмечается, Зеленский поблагодарил премьер-министра за соболезнования, которые он выразил украинскому народу.

"Этой ночью была очередная российская атака - и это в то время, когда Украина вместе с Америкой, Европой, многими другими в мире работают фактически круглосуточно, чтобы остановить кровопролитие", - подчеркнул глава государства.

"После встреч в Женеве мы видим много перспектив, которые могут сделать путь к миру реальным. Есть весомые результаты, и еще много работы впереди. Сегодня состоится встреча Коалиции желающих. Мы скоординировали позиции и приоритетные вопросы для обсуждения, а также некоторые наши следующие шаги и контакты", - добавил президент.

Читайте также: Мирный план США сократили с 28 пунктов до 19, - FT

Что предшествовало?

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
  • Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.

Читайте также: "Мирный план" США по Украине содержит много хороших элементов, но требует доработки, - Рютте

Автор: 

Зеленский Владимир (22726) переговоры с Россией (1374) Стармер Кир (286)
Топ комментарии
+8
Найвагомішим результатом буде припинити брехати в очі. а потім почати сухарі сушити.
25.11.2025 12:57 Ответить
+5
От тут він шось бачить, а як друзяки та куми вбивали українців грабуючи воюючу країну він не бачив.
Мама римп ти його у пологовому на підлогу не вронила? Чи може він у тебе з полиці в плацкарті впав головою об стіл?
25.11.2025 13:03 Ответить
+2
Вову ********** пора відправити в дурку: несе жахливу пургу. Градус неадекватності в висловлюваннях Вови ********** зашкалює.
25.11.2025 13:09 Ответить
Найвагомішим результатом буде припинити брехати в очі. а потім почати сухарі сушити.
25.11.2025 12:57 Ответить
Вову ********** пора відправити в дурку: несе жахливу пургу. Градус неадекватності в висловлюваннях Вови ********** зашкалює.
25.11.2025 13:09 Ответить
Вірить, що своїми спічами, продукованими майже щогодини відверне увагу посполитих від "міндічгейту".
25.11.2025 12:59 Ответить
Він бачить перспективи,але нікому про них не скаже бо то не перспективно...
25.11.2025 12:59 Ответить
Кацапи не дають добро
25.11.2025 13:01 Ответить
От тут він шось бачить, а як друзяки та куми вбивали українців грабуючи воюючу країну він не бачив.
Мама римп ти його у пологовому на підлогу не вронила? Чи може він у тебе з полиці в плацкарті впав головою об стіл?
25.11.2025 13:03 Ответить
А ***** ніяк не може побачити. Мабудь проблеми із зором
25.11.2025 13:07 Ответить
Ну то добре...перспективи роздивилися можна повертатися і до Меддичгейту...Як там з цім вова?? Вже кажуть що ти з кодлом не тільки з енергоатома крав....
25.11.2025 13:11 Ответить
Знатний пустозвон
25.11.2025 13:20 Ответить
"ми бачимо багато перспектив"

чингачгук - зоркий сокол
25.11.2025 13:22 Ответить
Бачимо ті "перспективи" по Тернополю і по Київу. Аби тільки щось прокукурікати! Були вже перспективи з твоїм планом перемоги!
25.11.2025 13:23 Ответить
Ніколи не6 вірив малоросу і українофобу Зеленському. Сьогодні ще більше не вірю після виявлення його органнізатором ОЗГ "Міндічі-деркач-Цукермани".
Про його зрадницькі дії було відомо ще тоді, кеоли він попередив росію про можливість наших спецслужб затримати "вагнерівців". За передачу росії цемаха і медведчука і дії на початку президенства виключно на користь росії.
25.11.2025 13:24 Ответить
Тільки й чуєш, про "хороші і продуктивні" розмови ! Хотілося б менше слів, та більше справ...А у нас все навпаки.
Хоча з іншого боку, що можна очікувати від артиста розмовного жанру, окрім балаканини.)
25.11.2025 13:36 Ответить
Перспективы могут "зробити шлях"?Чем нах.Пока бачимо только два миллиона на шляху до моцквы.
25.11.2025 13:42 Ответить
Володя, без згоди агресора-росії, а такої згодт не буде до тих пір, поки ЗСУ не припинять подальше просування рашистів вглиб української території, і будуть у змозі ефективно стримувати його на лінії зіткнення протягом тривалого часу,- усілякі розмови про мир - пустопорожня балаканина і профанація!
25.11.2025 13:42 Ответить
Ніхто не бачить, а воно УЙО щось побачило.
25.11.2025 13:47 Ответить
 
 