394 10

Партнеры работают над условиями длительного мира для Украины, но ключевое - заставить Путина сесть за стол переговоров, - Вадефуль

вадефуль

Партнеры Украины работают сплоченно и настойчиво для достижения длительного и справедливого мира, однако главным препятствием остается нежелание Владимира Путина садиться за стол переговоров.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

По словам Вадефуля, партнеры "работают бок о бок на стороне Украины" и принимают решения, которые должны обеспечить длительный, справедливый и безопасный мир. Он подчеркнул, что не может быть решений, которые ослабят оборону Украины или создадут условия для новой атаки России.

Министр отметил, что США разделяют эту позицию, что позволило существенно изменить предложенный "мирный план". В то же время ключевой вопрос - способность Путина демонстрировать готовность к переговорам. "Мы - Украина, Европа и США - готовы. Путин должен решить сейчас", - сказал он.

Вадефуль подтвердил, что темы, связанные с НАТО, Европой и ЕС, были исключены из переговоров между США, Украиной и Россией. По его словам, это правильное решение, ведь такие вопросы должны обсуждаться с европейскими партнерами.

Он подчеркнул, что дипломатические усилия продолжаются. В воскресенье в Женеве состоялся "конструктивный обмен мнениями" с участием Германии, Франции, Великобритании, Украины и США. Параллельно продолжаются консультации в "вашингтонском формате", а в среду министры иностранных дел ЕС продолжат обсуждение путей установления мира.

Что предшествовало?

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
  • Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.

путин владимир (32460) война в Украине (6974) Вадефуль Иоганн (80)
Топ комментарии
+2
Поки кремлівська банда при владі, а нинішня недоімперія існує - нічого для встановлення тривалого та справедливого миру не буде. Довго ці політики будуть займатися самообманом в угоду рудого американського психопата?
25.11.2025 18:00 Ответить
+1
Одного не розумію - якщо вони бояться ядерки і тому завжди будуть стримувати допомогу й тиск, як вони взагалі планують когось кудись садити? Це ж все один великий фейк.
25.11.2025 17:58 Ответить
+1
Господи, які вони всі кончені гниди. Вони вірять що всі проблеми зникнуть якщо )(уйло сяде за стіл переговорів. Це все одно що хворого на хронічну діарею змусити сісти на гощик а потім вірити що воно не обсереться вночі в ліжку. Змусити )(уйла сісти за стіл переговорів це як змусити педофіла стати завідуючим дитячим садком.
25.11.2025 18:02 Ответить
Нарешті визнали, що досі займалися тупою утопічною ×уйнею під назвою "мирний план". Мир несуть лише необмежена кількість далекобійних носіїв і повне ембарго ×уйлостану.
25.11.2025 18:05 Ответить
Отожто й воно - Трамп не хоче володью зобидити
25.11.2025 18:05 Ответить
Я представляю як дітовбивця і людоїд )(уйло і його банда людоїдів ржуть, дивлячись як весь світ пританцьовує перед ними і носиться з цими переговорами вірячи в казку. І це при тому що і )(уйло і його ************* відкрито вже 100 разів заявляли що ніяка війна не закінчиться поки вони не доб'ються своїх цілей. А їхні цілі простягаються далеко за межі України
25.11.2025 18:06 Ответить
От і я кажу: ну, сяде путін за стіл перемовин. І скаже всім цим "вадевульфам": на колЄнІ, сучьє_вимйа!... Цікаво буде, що вони на це скажуть.
25.11.2025 18:07 Ответить
Так це у Кушнера та Вітькова треба питать. Що там каже міровой Сінедріон? Буде Путін підписувать капітуляцію України?
25.11.2025 18:12 Ответить
Скоріше.... хоч якогось з ху...лів сісти за стол переговорів. Бо оригінал з бункера не вилізе
25.11.2025 18:56 Ответить
Путин, он же *****, не сидеть за столом а висеть на фонаре должен ну а если хотите то ***** куда то посадить так посадите суку на кол!
25.11.2025 19:02 Ответить
 
 