Партнеры работают над условиями длительного мира для Украины, но ключевое - заставить Путина сесть за стол переговоров, - Вадефуль

Партнеры Украины работают сплоченно и настойчиво для достижения длительного и справедливого мира, однако главным препятствием остается нежелание Владимира Путина садиться за стол переговоров.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

По словам Вадефуля, партнеры "работают бок о бок на стороне Украины" и принимают решения, которые должны обеспечить длительный, справедливый и безопасный мир. Он подчеркнул, что не может быть решений, которые ослабят оборону Украины или создадут условия для новой атаки России.

Министр отметил, что США разделяют эту позицию, что позволило существенно изменить предложенный "мирный план". В то же время ключевой вопрос - способность Путина демонстрировать готовность к переговорам. "Мы - Украина, Европа и США - готовы. Путин должен решить сейчас", - сказал он.

Вадефуль подтвердил, что темы, связанные с НАТО, Европой и ЕС, были исключены из переговоров между США, Украиной и Россией. По его словам, это правильное решение, ведь такие вопросы должны обсуждаться с европейскими партнерами.

Он подчеркнул, что дипломатические усилия продолжаются. В воскресенье в Женеве состоялся "конструктивный обмен мнениями" с участием Германии, Франции, Великобритании, Украины и США. Параллельно продолжаются консультации в "вашингтонском формате", а в среду министры иностранных дел ЕС продолжат обсуждение путей установления мира.

Что предшествовало?

В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.

Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.

По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.

