Вопросы территорий Трамп и Зеленский будут обсуждать лично, - Axios
Соединенные Штаты согласились усилить гарантии безопасности для Украины в рамках переговоров по "мирным предложениям" из 28 пунктов.
Об этом сообщило издание Axios, передает Цензор.НЕТ.
По данным издания, "США согласились усилить проект гарантий безопасности, предложенный вместе с первоначальным планом из 28 пунктов". В то же время украинская и американская стороны договорились, что наиболее чувствительный вопрос - возможные территориальные уступки - будет обсуждаться лицом к лицу между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.
Axios также отмечает, что Киев и Вашингтон согласовали исключение из рамочного документа ряда тем, которые не касаются непосредственно мира в Украине. Речь идет о вопросах будущего НАТО, европейской безопасности и отношений США с Россией.
На этом фоне издание цитирует позицию Сергея Лаврова, который заявил, что Москва не примет новый документ, если он будет отклоняться от договоренностей, которых Трамп и Путин якобы достигли во время переговоров на Аляске.
Кроме того, Axios привел заявление министра обороны Рустема Умерова. Он отметил, что Украина готова в ближайшее время организовать визит президента Зеленского в США - даже до конца ноября - чтобы заключить соглашение. Дата встречи пока не определена.
Что предшествовало?
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
- Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Будь-яке звуження та обмеження територіальної цілісності України та її суверенітету, під якими він підпишеться, будуть офіційним зізнанням в посяганні на державний суверенітет та територіальну цілісність України, поваленні Конституційного ладу, узурпації влади та державної зради ним та його "Офісом".