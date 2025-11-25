Вопросы территорий Трамп и Зеленский будут обсуждать лично, - Axios

Соединенные Штаты согласились усилить гарантии безопасности для Украины в рамках переговоров по "мирным предложениям" из 28 пунктов.

Об этом сообщило издание Axios, передает Цензор.НЕТ.

По данным издания, "США согласились усилить проект гарантий безопасности, предложенный вместе с первоначальным планом из 28 пунктов". В то же время украинская и американская стороны договорились, что наиболее чувствительный вопрос - возможные территориальные уступки - будет обсуждаться лицом к лицу между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

Axios также отмечает, что Киев и Вашингтон согласовали исключение из рамочного документа ряда тем, которые не касаются непосредственно мира в Украине. Речь идет о вопросах будущего НАТО, европейской безопасности и отношений США с Россией.

На этом фоне издание цитирует позицию Сергея Лаврова, который заявил, что Москва не примет новый документ, если он будет отклоняться от договоренностей, которых Трамп и Путин якобы достигли во время переговоров на Аляске.

Кроме того, Axios привел заявление министра обороны Рустема Умерова. Он отметил, что Украина готова в ближайшее время организовать визит президента Зеленского в США - даже до конца ноября - чтобы заключить соглашение. Дата встречи пока не определена.

Что предшествовало?

В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.

Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.

По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.

