1 255 21

Вопросы территорий Трамп и Зеленский будут обсуждать лично, - Axios

трамп

Соединенные Штаты согласились усилить гарантии безопасности для Украины в рамках переговоров по "мирным предложениям" из 28 пунктов.

Об этом сообщило издание Axios, передает Цензор.НЕТ.

По данным издания, "США согласились усилить проект гарантий безопасности, предложенный вместе с первоначальным планом из 28 пунктов". В то же время украинская и американская стороны договорились, что наиболее чувствительный вопрос - возможные территориальные уступки - будет обсуждаться лицом к лицу между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

Axios также отмечает, что Киев и Вашингтон согласовали исключение из рамочного документа ряда тем, которые не касаются непосредственно мира в Украине. Речь идет о вопросах будущего НАТО, европейской безопасности и отношений США с Россией.

На этом фоне издание цитирует позицию Сергея Лаврова, который заявил, что Москва не примет новый документ, если он будет отклоняться от договоренностей, которых Трамп и Путин якобы достигли во время переговоров на Аляске.

Кроме того, Axios привел заявление министра обороны Рустема Умерова. Он отметил, что Украина готова в ближайшее время организовать визит президента Зеленского в США - даже до конца ноября - чтобы заключить соглашение. Дата встречи пока не определена.

Что предшествовало?

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
  • Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.

Зеленский Владимир (22726) территориальная целостность (306) Трамп Дональд (7139)
+3
Все згідно Оманськими домовленностями !
25.11.2025 17:44 Ответить
25.11.2025 17:44 Ответить
+2
оце потужно , доріжку червону 🤡 амеріканський під* філ🤠 розстеле? а зеленський візьме на себе відповідальність , за зраду України з радістью ....
25.11.2025 17:45 Ответить
25.11.2025 17:45 Ответить
+1
а прийняти це як закон в СЕНАТІ ? ну щоб не дьоргалися наступні будь-які президенти США як цей сьогоднішній вибір американців ...
25.11.2025 17:41 Ответить
25.11.2025 17:41 Ответить
а прийняти це як закон в СЕНАТІ ? ну щоб не дьоргалися наступні будь-які президенти США як цей сьогоднішній вибір американців ...
25.11.2025 17:41 Ответить
25.11.2025 17:41 Ответить
Так США заявляють, що все узгоджено, і Україна з усім погодилась. Обоє потребують особистого селфі?
25.11.2025 17:43 Ответить
25.11.2025 17:43 Ответить
Умєров поселить Алібабу з Вовкою у своїх ( АХМЕТІВСЬКИХ???) віллах Флоріди - й буде Трампу премія миру ...
25.11.2025 17:50 Ответить
25.11.2025 17:50 Ответить
Все згідно Оманськими домовленностями !
25.11.2025 17:44 Ответить
25.11.2025 17:44 Ответить
оце потужно , доріжку червону 🤡 амеріканський під* філ🤠 розстеле? а зеленський візьме на себе відповідальність , за зраду України з радістью ....
25.11.2025 17:45 Ответить
25.11.2025 17:45 Ответить
Якось стрьомна в ювілейні дні Будапештського чути про гарантії від США - й знову так само буде? Чи може як з рідкоземельними?там теж гарантії обіцяли...
25.11.2025 17:47 Ответить
25.11.2025 17:47 Ответить
Перед Зеленским в Штатах вывалят еще больший компромат, чтобы ускорить согласие на капитуляцию и отдачу территорий. Постралдавшим останется украинский народ, а капитулянты с награбленным поедут в итоге к Миндичу, оставив украинцев без суверенитета и в рамках позорной капитуляции. Будущего у Украины тогда не будет. Будет либо Приднестровье, либо Грузия.
25.11.2025 17:47 Ответить
25.11.2025 17:47 Ответить
Такі питання Зеленський чи будь хто будучи президентом не вирішують.
25.11.2025 17:52 Ответить
25.11.2025 17:52 Ответить
Я не зрозумів, коли Україна вже втратила незалежність що наші території і наших людей стали обговорювати рабовласники з інших країн?
25.11.2025 17:47 Ответить
25.11.2025 17:47 Ответить
Сполучені Штати хочуть передати Україні якісь американські території?
25.11.2025 17:48 Ответить
25.11.2025 17:48 Ответить
вілли Ахмєтова, записані на Умєрівське сімейне кодло віддадуть Алібабі з Віслючком
25.11.2025 17:52 Ответить
25.11.2025 17:52 Ответить
Мохнорилий гном очень напрягає.
25.11.2025 17:50 Ответить
25.11.2025 17:50 Ответить
Шо Вові шо Додіку поз, це не іх краіна, це не іх земля.
25.11.2025 17:57 Ответить
25.11.2025 17:57 Ответить
Зеленський не має права обговорювати території
25.11.2025 18:00 Ответить
25.11.2025 18:00 Ответить
Їхні обговорення ***** не погодить. Розходимось.
25.11.2025 18:02 Ответить
25.11.2025 18:02 Ответить
Странно, шо Орбан не участвует. Много у него идей(кому и шо достанется). Шоу продолжается.
25.11.2025 18:08 Ответить
25.11.2025 18:08 Ответить
Стислий зміст перемовин ЗЕпідора по територіальному питанню. Кємска волость? Да забірайте, я то думал... https://www.youtube.com/watch?v=4C9HCiCJgdw
25.11.2025 18:28 Ответить
25.11.2025 18:28 Ответить
У Зеленського немає повноважень обговорювати ці питання.
Будь-яке звуження та обмеження територіальної цілісності України та її суверенітету, під якими він підпишеться, будуть офіційним зізнанням в посяганні на державний суверенітет та територіальну цілісність України, поваленні Конституційного ладу, узурпації влади та державної зради ним та його "Офісом".
25.11.2025 18:43 Ответить
25.11.2025 18:43 Ответить
Коли Трумп знову спиьає, якою мовою розмовляють на "територіях", то нехай "Зє" відповість, що англійською.
25.11.2025 18:46 Ответить
25.11.2025 18:46 Ответить
Вопрос территорий может обсуждать только НАРОД УКРАИНЫ и больше НИКТО!!!
25.11.2025 18:48 Ответить
25.11.2025 18:48 Ответить
 
 