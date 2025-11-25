ЗАЭС потребует "особого статуса" в случае достижения мирного соглашения, - Гросси

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что оккупированная Запорожская атомная электростанция потребует "особого статуса" и соглашения о сотрудничестве между Россией и Украиной, если между странами будет достигнуто мирное соглашение.

Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Статус ЗАЭС

"С какой бы стороны линии [ЗАЭС] ни оказалась, нужно иметь договоренность о сотрудничестве или атмосферу сотрудничества",- сказал Гросси.

Он отметил, что без установления мира сохраняется угроза ядерного инцидента: "Пока война не закончится, не будет заключено перемирие или не замолчат пушки, всегда существует вероятность, что что-то пойдет не так. Ни один отдельный оператор не может использовать АЭС, когда на другом берегу есть другая страна, которая сопротивляется этому и может принять меры против этого".

Напомним, ранее СМИ писали, что в предложенном "мирном плане" из 28 пунктов есть пункт о перезапуске станции под надзором МАГАТЭ, а производство электроэнергии будет распределяться поровну между РФ и Украиной.

Гросси заявил журналистам, что не хочет вдаваться в политическую тему, но добавил: "Одно понятно: МАГАТЭ незаменимо в этой ситуации".

Что такое мирный план?

В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.

Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.

По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

