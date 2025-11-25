РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11125 посетителей онлайн
Новости Мирный план Трампа Оккупация Россией ЗАЭС
1 291 21

ЗАЭС потребует "особого статуса" в случае достижения мирного соглашения, - Гросси

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что оккупированная Запорожская атомная электростанция потребует "особого статуса" и соглашения о сотрудничестве между Россией и Украиной, если между странами будет достигнуто мирное соглашение.

Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Статус ЗАЭС

"С какой бы стороны линии [ЗАЭС] ни оказалась, нужно иметь договоренность о сотрудничестве или атмосферу сотрудничества",- сказал Гросси.

Он отметил, что без установления мира сохраняется угроза ядерного инцидента: "Пока война не закончится, не будет заключено перемирие или не замолчат пушки, всегда существует вероятность, что что-то пойдет не так. Ни один отдельный оператор не может использовать АЭС, когда на другом берегу есть другая страна, которая сопротивляется этому и может принять меры против этого".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЗАЭС снова подключили к основной линии питания, - МАГАТЭ

Напомним, ранее СМИ писали, что в предложенном "мирном плане" из 28 пунктов есть пункт о перезапуске станции под надзором МАГАТЭ, а производство электроэнергии будет распределяться поровну между РФ и Украиной.

Гросси заявил журналистам, что не хочет вдаваться в политическую тему, но добавил: "Одно понятно: МАГАТЭ незаменимо в этой ситуации".

Читайте также: СВР РФ заявила о якобы планах НАТО устроить диверсию на Запорожской АЭС, - росСМИ

Что такое мирный план?

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

Читайте также: Украина сзывает заседание совета МАГАТЭ из-за российских атак на энергетику, – Минэнерго

Автор: 

МАГАТЭ (464) Запорожская АЭС (777) Рафаэль Гросси (211)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
Який ти щедрий, чужим добром розкидатись! Смокчеш у кацапів, то смокчи по тихому, не гавкай!
показать весь комментарий
25.11.2025 16:58 Ответить
+13
"особливий" статус був у Севастополя - що далі всі знаємо. "особливий" означає НЕ НАША.

От і вся комедія із словом "особливий"
показать весь комментарий
25.11.2025 16:59 Ответить
+12
свій ВІТКОФФ в рашистоМАГАТЕ конторі!
показать весь комментарий
25.11.2025 16:58 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
звідки ти взявся? в запої був ?
показать весь комментарий
25.11.2025 16:57 Ответить
читайте біографію цього аргентинця - діплоМАТА - клейма гебьонного фсб ставити ніде вже ...
показать весь комментарий
25.11.2025 17:00 Ответить
свій ВІТКОФФ в рашистоМАГАТЕ конторі!
показать весь комментарий
25.11.2025 16:58 Ответить
Який ти щедрий, чужим добром розкидатись! Смокчеш у кацапів, то смокчи по тихому, не гавкай!
показать весь комментарий
25.11.2025 16:58 Ответить
"особливий" статус був у Севастополя - що далі всі знаємо. "особливий" означає НЕ НАША.

От і вся комедія із словом "особливий"
показать весь комментарий
25.11.2025 16:59 Ответить
А возврат станции ее законным владельцам, международными чиновниками уже в принципе не рассматривается ?
показать весь комментарий
25.11.2025 17:01 Ответить
А "співпраця"МАГАТЕ з ФСБ буде враховуватися???
показать весь комментарий
25.11.2025 17:02 Ответить
Твоє діло ,грося,в шерінці куйла.
показать весь комментарий
25.11.2025 17:11 Ответить
Гросі, йди на х. .до гутієрєша.
показать весь комментарий
25.11.2025 17:12 Ответить
Так, так «мир, жвачка»! От урод!
показать весь комментарий
25.11.2025 17:13 Ответить
От же ж зсучене… Атомна наша! Що за пня? Бо пуйло забрати не може і вгатити не може?!
показать весь комментарий
25.11.2025 17:28 Ответить
"Особливий! статус, ще вже хреново. Треба нормальний статус. Щоб кацапами там не смерділо за тисячу км.
показать весь комментарий
25.11.2025 17:34 Ответить
Якщо ЗАЕС не передадутьповністю Україні то найкращим варіантом буде її законсервувати або знищити. БО якщо ЗАЕС буде під контролем Сосії то це буде в 100 разів страшніше Чорнобиля і вже в центрі України або даже Європи
показать весь комментарий
25.11.2025 17:36 Ответить
Здурів дядько. Про який особливий статус воно меле для української атомної станції на території суверенної держави Україна.
показать весь комментарий
25.11.2025 17:38 Ответить
коли на іншому березі є інша країна, яка чинить опір цьому і може вжити заходів проти цього".

 Це ця мавпа яка гуляла з рашистами і робила їм мінет, киває зараз на Україну як на якусь іншу країну на іншому березі і яка є загрозою для ЗАЕС? Кому ще не зрозуміло на чийому боці ця скотина з МАГАТЕ
показать весь комментарий
25.11.2025 17:44 Ответить
Пропонує Гросі оголосити особливий статус для своєї жінки. Хай і сусід нею користується, чого скупитися.
показать весь комментарий
25.11.2025 17:45 Ответить
Обращаюсь к бутусову и всей его шайке модераторов!

Вы- враги Украины и украинцев, вы не пускаете на свой сайт никого, кто хотел бы писать и говорить правду о происходящем, невозможно зарегистрироваться на цензор и нельзя зайти ни с какого другого ресурса!

Вы годами тут держите кучу проплаченных дебилов и уродов, которые подгавкивают вам и поливают власть и страну грязью.

Мне уже десяток раз блокировали всё новый и новый аккаунт, достаточно только написать один два толковых комментария, которые объясняют людям происходящее в стране, как тут же, без всяких объяснений причин, меня блокируют, не банят, а просто тупо блокируют навсегда!

Когда то, с помощью своих шавок, типа бигуса, бутусов помог свалить Порошенко, сегодня, он идёт таким же путём, только теперь пытается свалить Зеленского.

Когда решается судьба страны и народа, он решил вывалить скандал о коррупции, как будто мы не знаем, кто нами управляет, он один такой умный, да?

Это же ты всё время помогаешь ворам приходить к власти, а потом, когда тебе платят другие воры, ты начинаешь борьбу с коррупцией.

Украинцы, не поддавайтесь на бутусовские провокации, не пишите тут комментарии и не верьте тому, что пишут эти проходимцы, они наши ярые враги!

Да, я украинец, русскоговорящий, так вышло, но я патриот своей страны и Украину не предавал и не предаю!

Кто успеет прочитать до удаления передайте по всем ресурсам-бутусов враг!
показать весь комментарий
25.11.2025 17:49 Ответить
Це той подарунок Зеленського Путлеру, якого не було в Оманських домовленостях.
показать весь комментарий
25.11.2025 17:51 Ответить
Коли кацапи обстрілюють ЗАЕС, то у цього підараса Гроссі ніколи нема яєць щоби забезпечити її безпеку, а зараз вже трендить про особливий статус для кацапів. Як же він переймається за ціх нелюдів !
показать весь комментарий
25.11.2025 17:57 Ответить
іди на куй... моська путінська
показать весь комментарий
25.11.2025 18:08 Ответить
Як тільки закінчаться обстріли, хкйло перепідключить ЗАЕС на свої електромережі і гудбай всі договори
показать весь комментарий
25.11.2025 18:11 Ответить
 
 