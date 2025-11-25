ЗАЭС потребует "особого статуса" в случае достижения мирного соглашения, - Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что оккупированная Запорожская атомная электростанция потребует "особого статуса" и соглашения о сотрудничестве между Россией и Украиной, если между странами будет достигнуто мирное соглашение.
Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.
Статус ЗАЭС
"С какой бы стороны линии [ЗАЭС] ни оказалась, нужно иметь договоренность о сотрудничестве или атмосферу сотрудничества",- сказал Гросси.
Он отметил, что без установления мира сохраняется угроза ядерного инцидента: "Пока война не закончится, не будет заключено перемирие или не замолчат пушки, всегда существует вероятность, что что-то пойдет не так. Ни один отдельный оператор не может использовать АЭС, когда на другом берегу есть другая страна, которая сопротивляется этому и может принять меры против этого".
Напомним, ранее СМИ писали, что в предложенном "мирном плане" из 28 пунктов есть пункт о перезапуске станции под надзором МАГАТЭ, а производство электроэнергии будет распределяться поровну между РФ и Украиной.
Гросси заявил журналистам, что не хочет вдаваться в политическую тему, но добавил: "Одно понятно: МАГАТЭ незаменимо в этой ситуации".
Что такое мирный план?
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
От і вся комедія із словом "особливий"
на х. .до гутієрєша.
Це ця мавпа яка гуляла з рашистами і робила їм мінет, киває зараз на Україну як на якусь іншу країну на іншому березі і яка є загрозою для ЗАЕС? Кому ще не зрозуміло на чийому боці ця скотина з МАГАТЕ
Вы- враги Украины и украинцев, вы не пускаете на свой сайт никого, кто хотел бы писать и говорить правду о происходящем, невозможно зарегистрироваться на цензор и нельзя зайти ни с какого другого ресурса!
Вы годами тут держите кучу проплаченных дебилов и уродов, которые подгавкивают вам и поливают власть и страну грязью.
Мне уже десяток раз блокировали всё новый и новый аккаунт, достаточно только написать один два толковых комментария, которые объясняют людям происходящее в стране, как тут же, без всяких объяснений причин, меня блокируют, не банят, а просто тупо блокируют навсегда!
Когда то, с помощью своих шавок, типа бигуса, бутусов помог свалить Порошенко, сегодня, он идёт таким же путём, только теперь пытается свалить Зеленского.
Когда решается судьба страны и народа, он решил вывалить скандал о коррупции, как будто мы не знаем, кто нами управляет, он один такой умный, да?
Это же ты всё время помогаешь ворам приходить к власти, а потом, когда тебе платят другие воры, ты начинаешь борьбу с коррупцией.
Украинцы, не поддавайтесь на бутусовские провокации, не пишите тут комментарии и не верьте тому, что пишут эти проходимцы, они наши ярые враги!
Да, я украинец, русскоговорящий, так вышло, но я патриот своей страны и Украину не предавал и не предаю!
Кто успеет прочитать до удаления передайте по всем ресурсам-бутусов враг!