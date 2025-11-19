ЗАЭС снова подключили к основной линии питания, - МАГАТЭ

Запорожская АЭС снова подключена к отремонтированной высоковольтной линии питания после четырехдневного отключения.

Об этом сообщает МАГАТЭ в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что Украинская ЗАЭС снова подключена к отремонтированной 750 кВ линии "Днепровская" после четырехдневной аварийной остановки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ЗАЭС теперь снова имеет две внешние линии питания, доступные для обеспечения критически важных функций ядерной безопасности.

Что предшествовало