ЗАЭС снова подключили к основной линии питания, - МАГАТЭ
Запорожская АЭС снова подключена к отремонтированной высоковольтной линии питания после четырехдневного отключения.
Об этом сообщает МАГАТЭ в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
"Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что Украинская ЗАЭС снова подключена к отремонтированной 750 кВ линии "Днепровская" после четырехдневной аварийной остановки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ЗАЭС теперь снова имеет две внешние линии питания, доступные для обеспечения критически важных функций ядерной безопасности.
Что предшествовало
- В пятницу, 14 ноября, ЗАЭС потеряла питание линии электропередач "Днепровская". Она является основной для питания временно оккупированной станции. В результате ЗАЭС оказалась под угрозой очередного блэкаута.
- Ранее сообщалось, что после нескольких месяцев ремонтных работ ЗАЭС снова получила резервное электропитание - впервые за полгода объект подключен к сети по линии 330 кВ.
- 18 октября уже сообщалось о ремонте поврежденных линий электропередач, которые питали Запорожскую АЭС. Вблизи станции локальный режим прекращения огня.
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на Запорожской АЭС критическая ситуация, седьмой день станция работает на генераторах. 29 сентября Сибига и Гросси обсудили угрозы для ЗАЭС.
- Также сообщалось, что из-за отсутствия внешнего питания более 72 часов аварийные генераторы на Запорожской АЭС работают на максимум. Возможно неконтролируемое нагревание реакторов, сравнимое со сценарием Фукусимы.
