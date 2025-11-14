ЗАЭС снова оказалась на грани блэкаута: работает только одна линия питания

В пятницу, 14 ноября, Запорожская атомная станция потеряла питание линии электропередач Днепровская. Она является основной для питания временно оккупированной станции. Как следствие, ЗАЭС оказалась под угрозой очередного блэкаута.

Об этом говорится в сообщении "Энергоатома", информирует Цензор.НЕТ.

Работает только одна линия питания

"14 ноября, в 16:18 по киевскому времени, Запорожская атомная станция потеряла питание одной из двух внешних линий электропередачи – 750 кВ ЗАЭС – Днепровская, которая является основной для питания временно оккупированной станции", – говорится в сообщении.

Сейчас станция получает электроснабжение для собственных нужд только от одной линии электропередачи.

Может произойти 11-й блэкаут

"Обеспечение внешнего питания станции, необходимого для безопасного функционирования, снова под угрозой. В случае полного отключения от энергосистемы на ЗАЭС может произойти очередной одиннадцатый блэкаут, что будет представлять серьезную угрозу для радиационной безопасности", - добавляют в "Энергоатоме".

