Возле оккупированной ЗАЭС объявили локальное перемирие для ремонта линии электропередач, — МАГАТЭ

Вблизи временно оккупированной Запорожской атомной электростанции 7 ноября установили локальное перемирие, чтобы отремонтировать резервную линию электропередачи "Феросплавная-1".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).

Началось разминирование

Отмечается, что утром 7 ноября началось разминирование и другие подготовительные работы вблизи поврежденного участка линии электропередачи "Феросплавная-1" напряжением 330 киловольт, связь которой с электростанцией была прервана шесть месяцев назад.

8 ноября - ремонтные работы

Ожидается, что 8 ноября специалисты начнут ремонтные работы, чтобы восстановить подключение "Феросплавная-1" к станции в течение ближайших дней.

В МАГАТЭ говорят, что это предоставит станции доступ к двум линиям электропередачи после ремонта линии "Днепровская" напряжением 750 киловольт в прошлом месяце.

Напомним, 18 октября уже сообщалось о ремонте поврежденных линий электропередач, которые питали Запорожскую АЭС. Вблизи станции локальный режим прекращения огня.

Что предшествовало?

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на Запорожской АЭС критическая ситуация, седьмой день станция работает на генераторах. 29 сентября Сибига и Гросси обсудили угрозы для ЗАЭС.

Ранее сообщалось, что из-за отсутствия внешнего питания более 72 часов аварийные генераторы на Запорожской АЭС работают на максимум. Возможно неконтролируемое нагревание реакторов, сравнимое со сценарием Фукусимы.

"Очевидно, что недостаточно иметь только одну линию электропередачи для станции, которая до войны имела десять. После интенсивных и сложных консультаций с Российской Федерацией и Украиной мы договорились о новом окне перемирия, которое позволит провести дополнительные ремонтные работы", — заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.