УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9127 відвідувачів онлайн
Новини живлення окупованої ЗАЕС
2 513 10

Біля окупованої ЗАЕС оголосили локальне перемир’я для ремонту лінії електропередач, — МАГАТЕ

Блекаут на ЗАЕС

Поблизу тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції 7 листопада встановили локальне перемир’я, щоб відремонтувати резервну лінію електропередачі "Феросплавна-1". 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ).

Розпочалося розмінування

Зазначається, що вранці 7 листопада розпочалось розмінування та інші підготовчі роботи поблизу пошкодженої ділянки лінії електропередачі "Феросплавна-1" напругою 330 кіловольтів, зв’язок якої з електростанцією був перерваний шість місяців тому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СЗР РФ заявила про нібито плани НАТО влаштувати диверсію на Запорізькій АЕС, - росЗМІ

8 листопада - ремонтні роботи

Очікується, що 8 листопада фахівці розпочнуть ремонтні роботи, аби відновити підключення "Феросплавна-1" до станції протягом найближчих днів.

У МАГАТЕ кажуть, що це надасть станції доступ до двох ліній електропередачі після ремонту лінії "Дніпровська" напругою 750 кіловольтів минулого місяця.

Читайте: Запорізька АЕС відновила живлення від української енергосистеми, – Гринчук

Нагадаємо, 18 жовтня вже повідомлялося про ремонт пошкоджених ліній електропередач, які живили Запорізьку АЕС. Поблизу станцію локальний режим припинення вогню.

Що передувало?

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що на Запорізькій АЕС критична ситуація, сьомий день станція працює на генераторах. 29 вересня Сибіга та Гроссі обговорили загрози для ЗАЕС.

Раніше повідомлялося, що через відсутність зовнішнього живлення понад 72 години аварійні генератори на Запорізькій АЕС працюють на максимум. Можливе неконтрольоване нагрівання реакторів, порівняне зі сценарієм Фукусіми.

"Очевидно, що недостатньо мати лише одну лінію електропередачі для станції, яка до війни мала десять. Після інтенсивних і складних консультацій з російською федерацією та Україною ми домовилися про нове вікно перемир’я, яке дозволить провести додаткові ремонтні роботи", — заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Автор: 

МАГАТЕ (827) ремонт (2432) ЗАЕС (1522)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
А нам для чого той ремонт ?
показати весь коментар
07.11.2025 19:00 Відповісти
+3
Переговорів і перемир'я з москалями бути не може, але якщо десь дуже треба - то домовляються аж бігом.
показати весь коментар
07.11.2025 19:21 Відповісти
+3
Крім ЗАЕС,виходить Україна постачає ще й окуповану територію.Хто платить?
показати весь коментар
07.11.2025 19:24 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А нам для чого той ремонт ?
показати весь коментар
07.11.2025 19:00 Відповісти
Щоб потім у темряві не світитися.
показати весь коментар
07.11.2025 20:36 Відповісти
За чий рахунок "банкєт"?
показати весь коментар
07.11.2025 19:00 Відповісти
Ремонтує Україна?
показати весь коментар
07.11.2025 19:03 Відповісти
Це не питання,це ствердження.
показати весь коментар
07.11.2025 19:45 Відповісти
Переговорів і перемир'я з москалями бути не може, але якщо десь дуже треба - то домовляються аж бігом.
показати весь коментар
07.11.2025 19:21 Відповісти
Бо все це "перемир'я бути не може" просто брехня від зелених. Вже було 2 енергодоговорняка (23-24 за сприянням Бернса) і договорняк цієї весни-літа, поки гундос не почав лупити по нпз. І якби гундос хоч трохи турбувався про народ, то договорняк би діяв весь опалювальний сезон, але цьому маніяку плювати на людей.
показати весь коментар
07.11.2025 19:44 Відповісти
Отакої! Ні перемир'ю? Так ось воно, в реалі! Досить вже смертей пересічних українців силоміць побритих у солдати, підписуйте загальне перемир'я і після цього народ розбереться хто призвів державу до катастрофи
показати весь коментар
07.11.2025 19:22 Відповісти
Що тобі відповіли з кремлятника?
показати весь коментар
07.11.2025 22:44 Відповісти
Крім ЗАЕС,виходить Україна постачає ще й окуповану територію.Хто платить?
показати весь коментар
07.11.2025 19:24 Відповісти
 
 