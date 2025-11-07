Біля окупованої ЗАЕС оголосили локальне перемир’я для ремонту лінії електропередач, — МАГАТЕ

Поблизу тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції 7 листопада встановили локальне перемир’я, щоб відремонтувати резервну лінію електропередачі "Феросплавна-1".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ).

Розпочалося розмінування

Зазначається, що вранці 7 листопада розпочалось розмінування та інші підготовчі роботи поблизу пошкодженої ділянки лінії електропередачі "Феросплавна-1" напругою 330 кіловольтів, зв’язок якої з електростанцією був перерваний шість місяців тому.

8 листопада - ремонтні роботи

Очікується, що 8 листопада фахівці розпочнуть ремонтні роботи, аби відновити підключення "Феросплавна-1" до станції протягом найближчих днів.

У МАГАТЕ кажуть, що це надасть станції доступ до двох ліній електропередачі після ремонту лінії "Дніпровська" напругою 750 кіловольтів минулого місяця.

Нагадаємо, 18 жовтня вже повідомлялося про ремонт пошкоджених ліній електропередач, які живили Запорізьку АЕС. Поблизу станцію локальний режим припинення вогню.

Що передувало?

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що на Запорізькій АЕС критична ситуація, сьомий день станція працює на генераторах. 29 вересня Сибіга та Гроссі обговорили загрози для ЗАЕС.

Раніше повідомлялося, що через відсутність зовнішнього живлення понад 72 години аварійні генератори на Запорізькій АЕС працюють на максимум. Можливе неконтрольоване нагрівання реакторів, порівняне зі сценарієм Фукусіми.

"Очевидно, що недостатньо мати лише одну лінію електропередачі для станції, яка до війни мала десять. Після інтенсивних і складних консультацій з російською федерацією та Україною ми домовилися про нове вікно перемир’я, яке дозволить провести додаткові ремонтні роботи", — заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.