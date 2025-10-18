УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6714 відвідувачів онлайн
Новини живлення окупованої ЗАЕС
939 6

Розпочався ремонт ліній електропередач, що живлять ЗАЕС. Поблизу станції локальне "перемир’я", - Гроссі

Ремонт ЛЕП біля ЗАЕС

Розпочався ремонт пошкоджених ліній електропередач, які живили Запорізьку АЕС. Поблизу станцію локальний режим припинення вогню.

Про це гендиректор Міжнародного агенства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, після 4-тижневого перебою розпочалися роботи з ремонту пошкоджених ліній електропередач, що ведуть ЗАЕС. Це стало можливим після встановлення місцевих зон припинення вогню, що дозволить продовжувати роботи.

"Відновлення електропостачання поза майданчиком має вирішальне значення для ядерної безпеки. Обидві сторони конструктивно співпрацювали з МАГАТЕ, щоб забезпечити реалізацію комплексного плану ремонту", - додав Гроссі.

Також читайте: Гроссі закликав допустити фахівців МАГАТЕ до критично важливого ремонту ліній електропередач, що живлять Запорізьку АЕС

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що на Запорізькій АЕС критична ситуація, сьомий день станція працює на генераторах. 29 вересня Сибіга та Гроссі обговорили загрози для ЗАЕС.

Раніше повідомлялося, що через відсутність зовнішнього живлення понад 72 години аварійні генератори на Запорізькій АЕС працюють на максимум. Можливе неконтрольоване нагрівання реакторів, порівняне зі сценарієм Фукусіми.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що російські окупанти намагаються залучити МАГАТЕ до перепідключення станції, щоб виправдати крадіжку.

Читайте також: Окупована ЗАЕС рекордний час працює на генераторах, ризик їх відмови зростає, – Міненерго

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Автор: 

МАГАТЕ (785) Запорізька АЕС (1482) Гроссі Рафаель (331)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вопрос! Кто платит за ремонт и эл. энергию?
показати весь коментар
18.10.2025 12:50 Відповісти
Як хто, Українці,за зелену електроєнергію на окупованих територіях другу зеЛайна заплатили,і тут заплатять.
показати весь коментар
18.10.2025 12:56 Відповісти
Поэтому и нужны уточнения в отчетах офигеннфх побед!
показати весь коментар
18.10.2025 13:06 Відповісти
Сподіваюсь не до рашистських ЛЕП приєднують станцію? Бо тоді МАГАТЕ і ***** буде верещати що вся окупована територія являється зоною режиму припиненню вогню щоб не пошкодили ЛЕП
показати весь коментар
18.10.2025 12:57 Відповісти
Шмигаль з Свириденко та стефанчуки-зеленський, головами ОДА, Укренерго, так з члЄНАМ з Урядового кварталу(держсекретарями) чітко і завчасно, мабуть, уже виконали вимоги Законів?? Закрема Закон України
«Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період»
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526){Із змінами, внесеними згідно із Законами
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5460-17#n1109 № 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20#n2359 № 1089-IX від 16.12.2020
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1357-20#n369 № 1357-IX від 30.03.2021, ВВР, 2021, № 29, ст.234}
та інші законодавчі акти України, у сфері функціонування стратегічної інфраструктури в Особливий період!!??
показати весь коментар
18.10.2025 13:01 Відповісти
Зелені мерзотники здають Україну. Планомірно, Узгоджено, по договорняку. Найбільшу АЕС ремонтують, щоб віддати і підключити до енергосистеми кацапії.
показати весь коментар
18.10.2025 13:38 Відповісти
 
 