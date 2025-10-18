Розпочався ремонт ліній електропередач, що живлять ЗАЕС. Поблизу станції локальне "перемир’я", - Гроссі

Розпочався ремонт пошкоджених ліній електропередач, які живили Запорізьку АЕС. Поблизу станцію локальний режим припинення вогню.

Про це гендиректор Міжнародного агенства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, після 4-тижневого перебою розпочалися роботи з ремонту пошкоджених ліній електропередач, що ведуть ЗАЕС. Це стало можливим після встановлення місцевих зон припинення вогню, що дозволить продовжувати роботи.

"Відновлення електропостачання поза майданчиком має вирішальне значення для ядерної безпеки. Обидві сторони конструктивно співпрацювали з МАГАТЕ, щоб забезпечити реалізацію комплексного плану ремонту", - додав Гроссі.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що на Запорізькій АЕС критична ситуація, сьомий день станція працює на генераторах. 29 вересня Сибіга та Гроссі обговорили загрози для ЗАЕС.

Раніше повідомлялося, що через відсутність зовнішнього живлення понад 72 години аварійні генератори на Запорізькій АЕС працюють на максимум. Можливе неконтрольоване нагрівання реакторів, порівняне зі сценарієм Фукусіми.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що російські окупанти намагаються залучити МАГАТЕ до перепідключення станції, щоб виправдати крадіжку.

