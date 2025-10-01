Гроссі закликав допустити фахівців МАГАТЕ до критично важливого ремонту ліній електропередач, що живлять Запорізьку АЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) наразі підтримує контакт з Україною та РФ для проведення ремонту пошкодженої ЛЕП, що живить окуповану ЗАЕС. Станція вже понад тиждень працює виключно на аварійних генераторах.

Про це йдеться заяві генерального секретаря МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Украй важливо, щоб зовнішнє енергопостачання було відновлено. Я наполегливо закликаю обидві сторони працювати з нами та дати можливість здійснити ці критично важливі ремонти. Як я неодноразово наголошував, ядерна аварія не в інтересах жодної сторони, і мають бути докладені всі зусилля, щоб цього не сталося", - сказав Гроссі.

Також читайте: Окупанти створюють ризик аварійної ситуації на Запорізькій АЕС, постраждати може не лише Україна, – голова ДІЯРУ

В агентстві нагадали, що 23 вересня ЗАЕС зазнала десятого повного відключення від енергомережі з початку повномасштабного вторгнення. За даними МАГАТЕ, пошкодження єдиної діючої лінії 750 кВ сталося внаслідок бойових дій на відстані близько 1,5 км від станції, після чого автоматично запустилися дизельні генератори.

Нині на ЗАЕС працюють вісім аварійних генераторів, ще дев’ять перебувають у режимі очікування та три – на техобслуговуванні. Запасів палива достатньо на більш ніж десять днів роботи, їхній рівень підтримується завдяки регулярним поставкам.

Російська окупаційна адміністрація на ЗАЕС повідомила МАГАТЕ, що має персонал і запасні частини, необхідні для ремонту пошкодженої лінії електропередач 750 кВ, але поки що не може цього зробити через військові дії в районі.

"Зі свого боку, Україна заявила, що готова відремонтувати резервну лінію електропередач 330 кВ, яка відключена з початку травня, але військова ситуація також поки що цього не дозволяє", - зазначається у повідомленні.

Наразі рівень радіації на станції та за його межами залишається у межах норми. Команда МАГАТЕ на місці продовжує моніторинг та отримує від окупаційної адміністрації ЗАЕС регулярні оновлення про роботу систем охолодження і стан обладнання.

Читайте також: ЗАЕС шість днів працює без зв’язку з енергосистемою України: радіаційна загроза можлива і для ЄС, - Держатом

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що на Запорізькій АЕС критична ситуація, сьомий день станція працює на генераторах. 29 вересня Сибіга та Гроссі обговорили загрози для ЗАЕС.

Раніше повідомлялося, що через відсутність зовнішнього живлення понад 72 години аварійні генератори на Запорізькій АЕС працюють на максимум. Можливе неконтрольоване нагрівання реакторів, порівняне зі сценарієм Фукусіми.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що російські окупанти намагаються залучити МАГАТЕ до перепідключення станції, щоб виправдати крадіжку.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!