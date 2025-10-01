Гросси призвал допустить специалистов МАГАТЭ к критически важному ремонту линий электропередач, питающих Запорожскую АЭС.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сейчас поддерживает контакт с Украиной и РФ для проведения ремонта поврежденной ЛЭП, питающей оккупированную ЗАЭС. Станция уже больше недели работает исключительно на аварийных генераторах.

Об этом говорится в заявлении генерального секретаря МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси.

"Крайне важно, чтобы внешнее энергоснабжение было восстановлено. Я настоятельно призываю обе стороны работать с нами и дать возможность осуществить эти критически важные ремонты. Как я неоднократно подчеркивал, ядерная авария не в интересах ни одной стороны, и должны быть приложены все усилия, чтобы этого не произошло", - сказал Гросси.

В агентстве напомнили, что 23 сентября ЗАЭС подверглась десятому полному отключению от энергосети с начала полномасштабного вторжения. По данным МАГАТЭ, повреждение единственной действующей линии 750 кВ произошло в результате боевых действий на расстоянии около 1,5 км от станции, после чего автоматически запустились дизельные генераторы.

Сейчас на ЗАЭС работают восемь аварийных генераторов, еще девять находятся в режиме ожидания и три - на техобслуживании. Запасов топлива достаточно на более чем десять дней работы, их уровень поддерживается благодаря регулярным поставкам.

Российская оккупационная администрация на ЗАЭС сообщила МАГАТЭ, что имеет персонал и запасные части, необходимые для ремонта поврежденной линии электропередач 750 кВ, но пока не может этого сделать из-за военных действий в районе.

"Со своей стороны, Украина заявила, что готова отремонтировать резервную линию электропередач 330 кВ, которая отключена с начала мая, но военная ситуация также пока этого не позволяет", - отмечается в сообщении.

Сейчас уровень радиации на станции и за его пределами остается в пределах нормы. Команда МАГАТЭ на месте продолжает мониторинг и получает от оккупационной администрации ЗАЭС регулярные обновления о работе систем охлаждения и состоянии оборудования.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на Запорожской АЭС критическая ситуация, седьмой день станция работает на генераторах. 29 сентября Сибига и Гросси обсудили угрозы для ЗАЭС.

Ранее сообщалось, что из-за отсутствия внешнего питания более 72 часов аварийные генераторы на Запорожской АЭС работают на максимум. Возможен неконтролируемый нагрев реакторов, сравнимый со сценарием Фукусимы.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что российские оккупанты пытаются привлечь МАГАТЭ к переподключению станции, чтобы оправдать кражу.

