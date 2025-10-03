Окупована ЗАЕС рекордний час працює на генераторах, ризик їх відмови зростає, – Міненерго
Окупована Запорізька атомна електростанція вже більше тижня отримує електроенергію для власних потреб від дизельних генераторів, хоча не розрахована на такий режим роботи.
Про це заявила міністра енергетики з питань євроінтеграції Ольга Юхимчук заступниця в ефірі телемарафону, передає Liga.net.
"ЗАЕС з 23 вересня перебуває у режимі живлення від резервних дизель-генераторів. Важливо наголосити, що генератори і станція не розраховані на таке і ніколи не працювали в такому режимі так довго", – сказала заступниця міністра.
За її словами, є інформація, що один з генераторів вже вийшов з ладу і його довелося ремонтувати.
"Україна не має достовірних даних щодо гарантованої тривалості роботи генераторів, показників надійності при такому навантаженні", – сказала вона.
Заступниця міністра додала, що ситуацію додатково ускладнює поступове зношування обладнання і неможливість провести планові ремонтні та регламентні роботи.
"Це суттєво підвищує ризик відмови дизель-генераторів, створює загрозу зупинки системи охолодження ядерного палива і відключення критично важливих систем безпеки, що може призвести до розвитку ядерної та радіаційної аварії", – заявила Юхимчук .
Вона зауважила, що Україна готова направити скерувати фахівців для ремонту резервної лінії живлення ЗАЕС, за умови гарантування безпеки.
Як повідомлялося, окупаційна адміністрація ЗАЕС свідомо не підключає окуповану електростанцію до енергомережі України після відключення 23 вересня, заявили в НАЕК "Енергоатом".
За даними української компанії, лінію електропередачі, яка живила ЗАЕС від української енергосистеми, було пошкоджено внаслідок чергової провокації з боку російських військових. Відтоді вона отримує електроенергію лише від дизельних генераторів, які, зі свого боку, призначені лише для аварійного живлення і не спроможні тривалий час забезпечувати потреби станції.
Окупована З АЕС залишається на одній лінії живлення 750 кВ рекордні майже п’ять місяців, із 7 травня, після того як була пошкоджена остання резервна лінія 330 кВ. У травні гендиректор МАГАТЕ заявляв, що незрозуміло, коли її буде відновлено, хоча раніше зовнішнє електропостачаня відновлювали протягом дня.
Востаннє ЗАЕС зіткнулася з повною втратою зовнішнього електропостачання 4 липня 2025 року – тоді станція майже чотири години покладалася на дизельні генератори.
