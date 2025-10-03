Окупована ЗАЕС рекордний час працює на генераторах, ризик їх відмови зростає, – Міненерго

Окупована Запорізька атомна електростанція вже більше тижня отримує електроенергію для власних потреб від дизельних генераторів, хоча не розрахована на такий режим роботи.

Про це заявила міністра енергетики з питань євроінтеграції Ольга Юхимчук заступниця в ефірі телемарафону, передає Liga.net.

"ЗАЕС з 23 вересня перебуває у режимі живлення від резервних дизель-генераторів. Важливо наголосити, що генератори і станція не розраховані на таке і ніколи не працювали в такому режимі так довго", – сказала заступниця міністра.

За її словами, є інформація, що один з генераторів вже вийшов з ладу і його довелося ремонтувати.

"Україна не має достовірних даних щодо гарантованої тривалості роботи генераторів, показників надійності при такому навантаженні", – сказала вона.

Заступниця міністра додала, що ситуацію додатково ускладнює поступове зношування обладнання і неможливість провести планові ремонтні та регламентні роботи.

"Це суттєво підвищує ризик відмови дизель-генераторів, створює загрозу зупинки системи охолодження ядерного палива і відключення критично важливих систем безпеки, що може призвести до розвитку ядерної та радіаційної аварії", – заявила Юхимчук .

Вона зауважила, що Україна готова направити скерувати фахівців для ремонту резервної лінії живлення ЗАЕС, за умови гарантування безпеки.

Більше новин в Телеграм-каналі Бізнес Цензор!

Як повідомлялося, окупаційна адміністрація ЗАЕС свідомо не підключає окуповану електростанцію до енергомережі України після відключення 23 вересня, заявили в НАЕК "Енергоатом".

За даними української компанії, лінію електропередачі, яка живила ЗАЕС від української енергосистеми, було пошкоджено внаслідок чергової провокації з боку російських військових. Відтоді вона отримує електроенергію лише від дизельних генераторів, які, зі свого боку, призначені лише для аварійного живлення і не спроможні тривалий час забезпечувати потреби станції.

Окупована З АЕС залишається на одній лінії живлення 750 кВ рекордні майже п’ять місяців, із 7 травня, після того як була пошкоджена остання резервна лінія 330 кВ. У травні гендиректор МАГАТЕ заявляв, що незрозуміло, коли її буде відновлено, хоча раніше зовнішнє електропостачаня відновлювали протягом дня.

Востаннє ЗАЕС зіткнулася з повною втратою зовнішнього електропостачання 4 липня 2025 року – тоді станція майже чотири години покладалася на дизельні генератори.