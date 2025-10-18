РУС
Начался ремонт линий электропередач, питающих ЗАЭС, - Гросси

Ремонт ЛЭП возле ЗАЭС

Начался ремонт поврежденных линий электропередач, питавших Запорожскую АЭС. Вблизи станции - локальный режим прекращения огня.

Об этом гендиректор Международного агентства по атомной энергии(МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, после 4-недельного перебоя начались работы по ремонту поврежденных линий электропередач, ведущих к ЗАЭС. Это стало возможным после установления местных зон прекращения огня, что позволит продолжать работы.

"Восстановление электроснабжения вне площадки имеет решающее значение для ядерной безопасности. Обе стороны конструктивно сотрудничали с МАГАТЭ, чтобы обеспечить реализацию комплексного плана ремонта", - добавил Гросси.

Также читайте: Гросси призвал допустить специалистов МАГАТЭ к критически важному ремонту линий электропередач, питающих Запорожскую АЭС

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на Запорожской АЭС - критическая ситуация, седьмой день станция работает на генераторах. 29 сентября Сибига и Гросси обсудили угрозы для ЗАЭС.

Ранее сообщалось, что из-за отсутствия внешнего питания более 72 часов аварийные генераторы на Запорожской АЭС работают на максимуме. Возможен неконтролируемый нагрев реакторов, сравнимый со сценарием Фукусимы.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что российские оккупанты пытаются привлечь МАГАТЭ к переподключению станции, чтобы оправдать кражу.

Читайте также: Оккупированная ЗАЭС рекордное время работает на генераторах, риск их отказа растет, - Минэнерго

МАГАТЭ (455) Запорожская АЭС (768) Рафаэль Гросси (208)
Вопрос! Кто платит за ремонт и эл. энергию?
18.10.2025 12:50 Ответить
Як хто, Українці,за зелену електроєнергію на окупованих територіях другу зеЛайна заплатили,і тут заплатять.
18.10.2025 12:56 Ответить
Поэтому и нужны уточнения в отчетах офигеннфх побед!
18.10.2025 13:06 Ответить
Сподіваюсь не до рашистських ЛЕП приєднують станцію? Бо тоді МАГАТЕ і ***** буде верещати що вся окупована територія являється зоною режиму припиненню вогню щоб не пошкодили ЛЕП
18.10.2025 12:57 Ответить
Шмигаль з Свириденко та стефанчуки-зеленський, головами ОДА, Укренерго, так з члЄНАМ з Урядового кварталу(держсекретарями) чітко і завчасно, мабуть, уже виконали вимоги Законів?? Закрема Закон України
«Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період»
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526){Із змінами, внесеними згідно із Законами
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5460-17#n1109 № 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20#n2359 № 1089-IX від 16.12.2020
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1357-20#n369 № 1357-IX від 30.03.2021, ВВР, 2021, № 29, ст.234}
та інші законодавчі акти України, у сфері функціонування стратегічної інфраструктури в Особливий період!!??
18.10.2025 13:01 Ответить
Зелені мерзотники здають Україну. Планомірно, Узгоджено, по договорняку. Найбільшу АЕС ремонтують, щоб віддати і підключити до енергосистеми кацапії.
18.10.2025 13:38 Ответить
 
 