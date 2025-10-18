Начался ремонт линий электропередач, питающих ЗАЭС, - Гросси

Начался ремонт поврежденных линий электропередач, питавших Запорожскую АЭС. Вблизи станции - локальный режим прекращения огня.

Об этом гендиректор Международного агентства по атомной энергии(МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, после 4-недельного перебоя начались работы по ремонту поврежденных линий электропередач, ведущих к ЗАЭС. Это стало возможным после установления местных зон прекращения огня, что позволит продолжать работы.

"Восстановление электроснабжения вне площадки имеет решающее значение для ядерной безопасности. Обе стороны конструктивно сотрудничали с МАГАТЭ, чтобы обеспечить реализацию комплексного плана ремонта", - добавил Гросси.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на Запорожской АЭС - критическая ситуация, седьмой день станция работает на генераторах. 29 сентября Сибига и Гросси обсудили угрозы для ЗАЭС.

Ранее сообщалось, что из-за отсутствия внешнего питания более 72 часов аварийные генераторы на Запорожской АЭС работают на максимуме. Возможен неконтролируемый нагрев реакторов, сравнимый со сценарием Фукусимы.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что российские оккупанты пытаются привлечь МАГАТЭ к переподключению станции, чтобы оправдать кражу.

