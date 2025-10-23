Запорізька АЕС відновила живлення від української енергосистеми, – Гринчук

Енергетики повернули живлення окупованій росіянами Запорізькії АЕС від об’єднаної енергосистеми України після місячного блекауту.

Наразі триває ремонт ще однієї лінії живлення, повідомила міністерка енергетики Світлана Гринчук.

ЗАЕС перебувала без підключення до зовнішнього джерела живлення близько місяця – це вже десятий блекаут з початку окупації станції. Причиною стали обстріли російських військ, що систематично пошкоджують лінії електропередач, які з’єднують станцію з енергосистемою України.

В Міненерго зазначають, що після завершення ремонту лінії 750 кВ "Дніпровська" відновлювальні роботи все ще продовжуються на лінії 330 кВ "Феросплавна".

Раніше повідомлялось, що після чотиритижневого блекауту розпочалися роботи з відновлення пошкоджених ліній електропередач до тимчасово окупованої Запорізької АЕС. Для їх проведення встановлено локальні зони припинення вогню, повідомляв гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі.